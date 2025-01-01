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Veri Etiketleme Yazılımı
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Veri Etiketleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Eğitim verileri, veri açıklaması veya veri etiketleme yazılımı olarak da bilinen veri etiketleme yazılımı, doğru yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi için gerekli olan etiketlenmemiş verilerin etiketli verilere dönüştürülmesinde kritik bir rol oynar. Bu araçlar, makine öğrenimi destekli etiketleme, insan görev gücünün katılımı veya kullanıcı odaklı etiketleme dahil olmak üzere bir dizi işlevsellik sunar. Bazı platformlar bu yaklaşımların bir kombinasyonuna bile izin vererek maliyet, kalite ve hız gibi faktörlere göre etiketleme yöntemlerinin seçiminde esneklik sunar. Bu araçların uydu görüntüleri ve LIDAR gibi alt kümeler de dahil olmak üzere görüntüler, videolar, ses ve metin gibi farklı veri türlerine yönelik destekleri farklılık gösterir. Ek açıklama türleri de farklılık gösterir; görüntü segmentasyonu, nesne algılama, adlandırılmış varlık tanıma (NER), duygu analizi, transkripsiyon ve duygu tanıma gibi görevleri kapsar. Etiket kalitesini sağlamak için çoğu yazılım fikir birliği ve temel gerçek gibi ölçümleri kullanır. Bu kalite güvencesi, doğru tahminler için etiketli veriler gerektiren temel bir makine öğrenimi yaklaşımı olan denetimli öğrenme için çok önemlidir. Veri bilimi ve makine öğrenimi platformlarıyla entegrasyon yaygındır ve etiketlemeden model eğitimine kadar kesintisiz veri aktarımını kolaylaştırır. Bir ürünün Veri Etiketleme kategorisine dahil edilmeye hak kazanması için genellikle yönetilen iş gücü veya veri etiketleme hizmetlerini entegre etmesi, etiket doğruluğunu ve tutarlılığını garanti etmesi, etiketleme doğruluğunu ve hızını izlemeye yönelik analizler sunması ve veri bilimi ve makine öğrenimi platformlarıyla kusursuz entegrasyona olanak sağlaması gerekir.

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Appen

Appen

appen.com

Appen, yapay zeka ve makine öğrenimi için yüksek kaliteli eğitim verileri sunan bir platformdur. Veri etiketleme, konuşma kaydı toplama ve metin geliştirme hizmetleri sunar.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai, görüntü, video, metin ve ses verilerini analiz etmek için yapay zeka platformu sunan bir şirkettir. Kullanıcılara API ve SDK ile çözümler sağlar.

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

Labelbox, kullanıcıların AI uygulamaları geliştirmesine, modelleri eğitmesine ve etiketleme süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir platformdur.

Avala

Avala

avala.ai

Avala, etik veri etiketleme ve model yönetimi sunan bir platformdur. Veri setlerini hızlıca etiketler ve geliştirir, kullanıcılar için kolay bir iş akışı sağlar.

V7

V7

v7labs.com

V7, bilgisayarla görme ve üretken AI uygulamaları için veri motorudur. Etiketleme, iş akışları ve veri seti yönetimi gibi işlevler sunar.

Prolific

Prolific

prolific.com

Prolific, araştırmacılara kaliteli veri toplama imkanı sunan bir platformdur. Farklı katılımcılardan veri toplayarak projeleri destekler.

Surge AI

Surge AI

surgehq.ai

Surge AI, insan geri bildirimleriyle makine öğrenimi modelleri için veri toplama ve etiketleme hizmetleri sunan bir platformdur.

Scale AI

Scale AI

scale.com

Scale AI, yapay zeka uygulamaları için veri sağlamak ve özel modeller geliştirmek amacıyla tasarlanmış bir platformdur.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Kili Technology, işletmelere veri etiketleme süreçlerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetme imkanı sunarak özel veri setleri oluşturmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

SuperAnnotate, yapay zeka modelleri için yüksek kaliteli veri ek açıklama ve yönetim platformudur. Kullanıcı dostu arayüz ve işbirliği özellikleri sunar.

Supervisely

Supervisely

supervisely.com

Supervisely, görüntü açıklama, veri yönetimi ve makine öğrenimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların veri kümelerini etkili bir şekilde organize etmesini sağlar.

CVAT.ai

CVAT.ai

cvat.ai

CVAT.AI, bilgisayar görüşü algoritmaları için veri etiketleme hizmeti sunan açık kaynaklı bir araçtır.

Labellerr

Labellerr

labellerr.com

Labellerr, bilgisayar görme modellerinin eğitimi için görüntü etiketleme sürecini kolaylaştıran bir platformdur. İşbirlikçi etiketleme ve gerçek zamanlı izleme sunar.

super.AI

super.AI

super.ai

super.AI uygulaması, belgelerin akıllı işlenmesi ile iş süreçlerini otomatikleştirir ve sonuçları garanti eder.

UBIAI

UBIAI

ubiai.tools

UBIAI, metin etiketleme aracı olup, belgeleri sınıflandırma, otomatik etiketleme ve OCR gibi özellikler sunarak doğal dil işleme ve makine öğrenmesini destekler.

Encord

Encord

encord.com

Encord, veri ek açıklama ve yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Model eğitimini optimize etmek için etkileşimli araçlar sunar.

SUPA

SUPA

supa.so

Kullanıcı merkezli yapay zeka oluşturur; otomatik veri etiketleme, AI destekli yorumlar ve Güneydoğu Asya'da entegre iş gücü ile geniş ölçekli veri etiketleme sağlar.

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Dataloop, veri yönetimi ve makine öğrenimi süreçlerini kolaylaştıran, geliştiricilere yönelik bir AI geliştirme platformudur.

Humanloop

Humanloop

humanloop.com

Humanloop, LLM uygulamalarını geliştirmek ve değerlendirmek için tasarlanmış bir platformdur. İnsan geri bildirimlerini entegre ederek model optimizasyonu sağlar.

Universal Data Tool

Universal Data Tool

universaldatatool.com

Universal Data Tool, görüntü, metin, ses ve belge düzenleme ve etiketleme yapabilen, .udt.json ve .udt.csv standartlarına uyumlu bir uygulamadır.

Shaip

Shaip

shaip.com

Shaip, şirketlere AI ve makine öğrenmesi projeleri için metin, ses, görüntü ve video verisi sağlar ve bu verileri toplar, lisanslar ve yorumlar.

TrainingData.io

TrainingData.io

trainingdata.io

TrainingData.io, radyoloji, patoloji ve diğer tıbbi verilerin görüntü ve video etiketlemesi için model destekli bir uygulamadır.

LinkedAI

LinkedAI

linkedai.co

LinkedAI, görüntü etiketleme, veri yönetimi ve otomasyon özellikleri ile eğitim verilerinizi kontrol etmenizi sağlayan bir uygulamadır.

Sama AI

Sama AI

sama.com

Sama, yüksek doğruluk gerektiren kurumsal yapay zeka modelleri için veri etiketleme çözümleri sunan bir uygulamadır.

Picterra

Picterra

picterra.ch

Picterra, coğrafi AI platformu olarak uydu ve drone verileri üzerinden ormansızlaşma risklerini analiz eden ve yöneten bir yazılımdır.

Crowd AI

Crowd AI

crowdai.com

CrowdAI, görüntü yapay zeka süreçlerini otomatikleştirerek, tüm seviyelerde kullanıcıların veri analizi ve model uygulamalarını kolaylaştıran bir platformdur.

SentiSight.ai

SentiSight.ai

sentisight.ai

SentiSight.ai, görüntü etiketleme ve AI tabanlı görüntü tanıma uygulamaları geliştirmek için kullanılan web tabanlı bir platformdur.

Alegion

Alegion

alegion.com

Alegion, yapay zeka uygulamaları için veri etiketleme ve yönetimi sunan bir platformdur. Farklı veri türlerini işleyerek veri kalitesini artırır.

Jaxon.ai

Jaxon.ai

jaxon.ai

Jaxon.ai, veri bilimi ekiplerine yapay zeka sistemleri geliştirmede rehberlik eden bir platformdur. Performansı doğrulamak için kullanıcıların katılımını sağlar.

M47.AI

M47.AI

m47.ai

M47.AI uygulaması, metin etiketleme araçları ile uluslararası iş gücüne erişim sunarak makine öğrenimi modellerinizi eğitmenizi sağlar.

Datasaur NLP

Datasaur NLP

datasaur.ai

Datasaur NLP, doğal dil işleme projeleri için veri etiketlemeyi kolaylaştıran web tabanlı bir platformdur, hızı ve doğruluğu artırır.

Xelex

Xelex

xelex.ai

Xelex AI, büyük dil modelleri için veri oluşturma ve düzenleme hizmetleri sunan bir veri kürasyonu sağlayıcısıdır, sağlık ve iş zekası alanlarında hizmet verir.

John Snow Labs

John Snow Labs

johnsnowlabs.com

John Snow Labs, sağlık ve yaşam bilimleri için NLP projelerini hızlandırmak amacıyla yazılım, dil modelleri ve veri sağlayan bir platformdur.

BasicAI Cloud

BasicAI Cloud

basic.ai

BasicAI Cloud, otomatik veri etiketleme ve 3D nokta bulutu analizi için kullanıcı dostu bir platformdur. İş akışı yönetimi ve işbirliğini destekler.

Swivl

Swivl

swivl.com

Swivl, eğitimde sınıf yönetimi becerilerini geliştirmeye yönelik araçlar sunar ve AI ile gelecekte daha etkili öğrenme için çözümler sağlar.

Superb AI

Superb AI

superb-ai.com

Superb AI, veri etiketleme, küratörlük ve model eğitimi süreçlerini otomatikleştiren bir makine öğrenimi platformudur.

Datature

Datature

datature.io

Datature, veri kümesi yönetimi, ek açıklama ve bilgisayar görme modelleri eğitimi için kodlama gerektirmeyen bir yapay zeka platformudur.

iMerit

iMerit

imerit.net

iMerit, yapay zeka uygulamaları için yüksek kaliteli veri etiketleme çözümleri sunan bir platformdur. Görüntü, metin ve ses gibi çeşitli verilere açıklama ekler.

Segments.ai

Segments.ai

segments.ai

Segments.ai, robotik ve otonom sürüş için çoklu sensör verilerini etiketlemek üzere hızlı ve kesin bir platformdur. Görüntü, video ve 3D nokta bulutları için etiketleme sağlar.

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Veri Etiketleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog