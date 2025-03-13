Veri Etiketleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Eğitim verileri, veri açıklaması veya veri etiketleme yazılımı olarak da bilinen veri etiketleme yazılımı, doğru yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi için gerekli olan etiketlenmemiş verilerin etiketli verilere dönüştürülmesinde kritik bir rol oynar. Bu araçlar, makine öğrenimi destekli etiketleme, insan görev gücünün katılımı veya kullanıcı odaklı etiketleme dahil olmak üzere bir dizi işlevsellik sunar. Bazı platformlar bu yaklaşımların bir kombinasyonuna bile izin vererek maliyet, kalite ve hız gibi faktörlere göre etiketleme yöntemlerinin seçiminde esneklik sunar. Bu araçların uydu görüntüleri ve LIDAR gibi alt kümeler de dahil olmak üzere görüntüler, videolar, ses ve metin gibi farklı veri türlerine yönelik destekleri farklılık gösterir. Ek açıklama türleri de farklılık gösterir; görüntü segmentasyonu, nesne algılama, adlandırılmış varlık tanıma (NER), duygu analizi, transkripsiyon ve duygu tanıma gibi görevleri kapsar. Etiket kalitesini sağlamak için çoğu yazılım fikir birliği ve temel gerçek gibi ölçümleri kullanır. Bu kalite güvencesi, doğru tahminler için etiketli veriler gerektiren temel bir makine öğrenimi yaklaşımı olan denetimli öğrenme için çok önemlidir. Veri bilimi ve makine öğrenimi platformlarıyla entegrasyon yaygındır ve etiketlemeden model eğitimine kadar kesintisiz veri aktarımını kolaylaştırır. Bir ürünün Veri Etiketleme kategorisine dahil edilmeye hak kazanması için genellikle yönetilen iş gücü veya veri etiketleme hizmetlerini entegre etmesi, etiket doğruluğunu ve tutarlılığını garanti etmesi, etiketleme doğruluğunu ve hızını izlemeye yönelik analizler sunması ve veri bilimi ve makine öğrenimi platformlarıyla kusursuz entegrasyona olanak sağlaması gerekir.
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Appen
appen.com
Appen, yapay zeka ve makine öğrenimi için yüksek kaliteli eğitim verileri sunan bir platformdur. Veri etiketleme, konuşma kaydı toplama ve metin geliştirme hizmetleri sunar.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, görüntü, video, metin ve ses verilerini analiz etmek için yapay zeka platformu sunan bir şirkettir. Kullanıcılara API ve SDK ile çözümler sağlar.
Labelbox
labelbox.com
Labelbox, kullanıcıların AI uygulamaları geliştirmesine, modelleri eğitmesine ve etiketleme süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir platformdur.
Avala
avala.ai
Avala, etik veri etiketleme ve model yönetimi sunan bir platformdur. Veri setlerini hızlıca etiketler ve geliştirir, kullanıcılar için kolay bir iş akışı sağlar.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken AI uygulamaları için veri motorudur. Etiketleme, iş akışları ve veri seti yönetimi gibi işlevler sunar.
Prolific
prolific.com
Prolific, araştırmacılara kaliteli veri toplama imkanı sunan bir platformdur. Farklı katılımcılardan veri toplayarak projeleri destekler.
Surge AI
surgehq.ai
Surge AI, insan geri bildirimleriyle makine öğrenimi modelleri için veri toplama ve etiketleme hizmetleri sunan bir platformdur.
Scale AI
scale.com
Scale AI, yapay zeka uygulamaları için veri sağlamak ve özel modeller geliştirmek amacıyla tasarlanmış bir platformdur.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology, işletmelere veri etiketleme süreçlerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetme imkanı sunarak özel veri setleri oluşturmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate, yapay zeka modelleri için yüksek kaliteli veri ek açıklama ve yönetim platformudur. Kullanıcı dostu arayüz ve işbirliği özellikleri sunar.
Supervisely
supervisely.com
Supervisely, görüntü açıklama, veri yönetimi ve makine öğrenimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların veri kümelerini etkili bir şekilde organize etmesini sağlar.
CVAT.ai
cvat.ai
CVAT.AI, bilgisayar görüşü algoritmaları için veri etiketleme hizmeti sunan açık kaynaklı bir araçtır.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr, bilgisayar görme modellerinin eğitimi için görüntü etiketleme sürecini kolaylaştıran bir platformdur. İşbirlikçi etiketleme ve gerçek zamanlı izleme sunar.
super.AI
super.ai
super.AI uygulaması, belgelerin akıllı işlenmesi ile iş süreçlerini otomatikleştirir ve sonuçları garanti eder.
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI, metin etiketleme aracı olup, belgeleri sınıflandırma, otomatik etiketleme ve OCR gibi özellikler sunarak doğal dil işleme ve makine öğrenmesini destekler.
Encord
encord.com
Encord, veri ek açıklama ve yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Model eğitimini optimize etmek için etkileşimli araçlar sunar.
SUPA
supa.so
Kullanıcı merkezli yapay zeka oluşturur; otomatik veri etiketleme, AI destekli yorumlar ve Güneydoğu Asya'da entegre iş gücü ile geniş ölçekli veri etiketleme sağlar.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, veri yönetimi ve makine öğrenimi süreçlerini kolaylaştıran, geliştiricilere yönelik bir AI geliştirme platformudur.
Humanloop
humanloop.com
Humanloop, LLM uygulamalarını geliştirmek ve değerlendirmek için tasarlanmış bir platformdur. İnsan geri bildirimlerini entegre ederek model optimizasyonu sağlar.
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Universal Data Tool, görüntü, metin, ses ve belge düzenleme ve etiketleme yapabilen, .udt.json ve .udt.csv standartlarına uyumlu bir uygulamadır.
Shaip
shaip.com
Shaip, şirketlere AI ve makine öğrenmesi projeleri için metin, ses, görüntü ve video verisi sağlar ve bu verileri toplar, lisanslar ve yorumlar.
TrainingData.io
trainingdata.io
TrainingData.io, radyoloji, patoloji ve diğer tıbbi verilerin görüntü ve video etiketlemesi için model destekli bir uygulamadır.
LinkedAI
linkedai.co
LinkedAI, görüntü etiketleme, veri yönetimi ve otomasyon özellikleri ile eğitim verilerinizi kontrol etmenizi sağlayan bir uygulamadır.
Sama AI
sama.com
Sama, yüksek doğruluk gerektiren kurumsal yapay zeka modelleri için veri etiketleme çözümleri sunan bir uygulamadır.
Picterra
picterra.ch
Picterra, coğrafi AI platformu olarak uydu ve drone verileri üzerinden ormansızlaşma risklerini analiz eden ve yöneten bir yazılımdır.
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI, görüntü yapay zeka süreçlerini otomatikleştirerek, tüm seviyelerde kullanıcıların veri analizi ve model uygulamalarını kolaylaştıran bir platformdur.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai, görüntü etiketleme ve AI tabanlı görüntü tanıma uygulamaları geliştirmek için kullanılan web tabanlı bir platformdur.
Alegion
alegion.com
Alegion, yapay zeka uygulamaları için veri etiketleme ve yönetimi sunan bir platformdur. Farklı veri türlerini işleyerek veri kalitesini artırır.
Jaxon.ai
jaxon.ai
Jaxon.ai, veri bilimi ekiplerine yapay zeka sistemleri geliştirmede rehberlik eden bir platformdur. Performansı doğrulamak için kullanıcıların katılımını sağlar.
M47.AI
m47.ai
M47.AI uygulaması, metin etiketleme araçları ile uluslararası iş gücüne erişim sunarak makine öğrenimi modellerinizi eğitmenizi sağlar.
Datasaur NLP
datasaur.ai
Datasaur NLP, doğal dil işleme projeleri için veri etiketlemeyi kolaylaştıran web tabanlı bir platformdur, hızı ve doğruluğu artırır.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI, büyük dil modelleri için veri oluşturma ve düzenleme hizmetleri sunan bir veri kürasyonu sağlayıcısıdır, sağlık ve iş zekası alanlarında hizmet verir.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs, sağlık ve yaşam bilimleri için NLP projelerini hızlandırmak amacıyla yazılım, dil modelleri ve veri sağlayan bir platformdur.
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud, otomatik veri etiketleme ve 3D nokta bulutu analizi için kullanıcı dostu bir platformdur. İş akışı yönetimi ve işbirliğini destekler.
Swivl
swivl.com
Swivl, eğitimde sınıf yönetimi becerilerini geliştirmeye yönelik araçlar sunar ve AI ile gelecekte daha etkili öğrenme için çözümler sağlar.
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI, veri etiketleme, küratörlük ve model eğitimi süreçlerini otomatikleştiren bir makine öğrenimi platformudur.
Datature
datature.io
Datature, veri kümesi yönetimi, ek açıklama ve bilgisayar görme modelleri eğitimi için kodlama gerektirmeyen bir yapay zeka platformudur.
iMerit
imerit.net
iMerit, yapay zeka uygulamaları için yüksek kaliteli veri etiketleme çözümleri sunan bir platformdur. Görüntü, metin ve ses gibi çeşitli verilere açıklama ekler.
Segments.ai
segments.ai
Segments.ai, robotik ve otonom sürüş için çoklu sensör verilerini etiketlemek üzere hızlı ve kesin bir platformdur. Görüntü, video ve 3D nokta bulutları için etiketleme sağlar.
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