Veri Etiketleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

UBIAI

ubiai.tools

UBIAI Metin Açıklama Aracı, doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi (ML) çözümlerini daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirmeyi amaçlayan bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcıların akıllı belge uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir AI motoru olan AI Builder'ı sağlar. Araç, belge sınıflandırma, otomatik etiketleme, çok dilli açıklama, adlandırılmış varlık tanıma (NER) ve OCR açıklaması dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. Ayrıca veri kalitesini ve iş akışı verimliliğini artırmaya yardımcı olabilecek ekip işbirliğini de destekler. UBIAI'nin kapsamlı açıklama aracı, PDF'ler, resimler ve metin gibi çeşitli belge türlerini işleyebilir. Kullanıcıların taranan belgelerden ve görüntülerden veri çıkarmasına olanak tanıyan OCR açıklama yetenekleri nedeniyle özellikle övgüyle karşılanıyor. Bu özellik, bu tür kaynaklardan verilerin kilidinin açılmasıyla ilişkili maliyetleri ve operasyonel engelleri önemli ölçüde azaltabilir. Araç, büyük dil modellerini kullanarak otomatik etiketleme, veri etiketleme sürecini basitleştirme ve zamandan ve emekten tasarruf etme gibi ek işlevler sunar. Aynı zamanda, açıklamalı veri kümeleri üzerinde son teknoloji ürünü derin öğrenme modellerini eğitme olanağı da sunarak kullanıcıların makine öğrenme modellerinde ince ayar yapmalarına ve eğitim sürecini hızlandırmalarına olanak tanır.UBIAI'nin işbirliği özellikleri, onu ekipler için uygun hale getirerek, görevler, ilerleme takibi ve performans ölçümü. Araç, el yazısı, taranmış ve dijital belgeler de dahil olmak üzere birden fazla dilde ve çeşitli formatlarda açıklama eklemeyi destekler. UBIAI, bankacılık, finans, sağlık, sigorta, hukuk ve teknoloji dahil olmak üzere sektörlerde çok yönlü kullanım için tasarlanmıştır. Özellikleri, anlamsal analizden dolandırıcılık tespitine ve teşhis ve tedavi sürelerinin kısaltılmasına kadar her sektörün ihtiyaçlarına özel veri açıklamaları ve eğitim süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Genel olarak, UBIAI Metin Açıklama Aracı, OCR yetenekleri, işbirliği özellikleri ve eğitim desteği ile öne çıkıyor derin öğrenme modelleri, onu geniş bir endüstri yelpazesindeki NLP ve ML projeleri için değerli bir araç haline getiriyor.