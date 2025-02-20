Veri Etiketleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Güney Toprakları

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Eğitim verileri, veri açıklaması veya veri etiketleme yazılımı olarak da bilinen veri etiketleme yazılımı, doğru yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi için gerekli olan etiketlenmemiş verilerin etiketli verilere dönüştürülmesinde kritik bir rol oynar. Bu araçlar, makine öğrenimi destekli etiketleme, insan görev gücünün katılımı veya kullanıcı odaklı etiketleme dahil olmak üzere bir dizi işlevsellik sunar. Bazı platformlar bu yaklaşımların bir kombinasyonuna bile izin vererek maliyet, kalite ve hız gibi faktörlere göre etiketleme yöntemlerinin seçiminde esneklik sunar. Bu araçların uydu görüntüleri ve LIDAR gibi alt kümeler de dahil olmak üzere görüntüler, videolar, ses ve metin gibi farklı veri türlerine yönelik destekleri farklılık gösterir. Ek açıklama türleri de farklılık gösterir; görüntü segmentasyonu, nesne algılama, adlandırılmış varlık tanıma (NER), duygu analizi, transkripsiyon ve duygu tanıma gibi görevleri kapsar. Etiket kalitesini sağlamak için çoğu yazılım fikir birliği ve temel gerçek gibi ölçümleri kullanır. Bu kalite güvencesi, doğru tahminler için etiketli veriler gerektiren temel bir makine öğrenimi yaklaşımı olan denetimli öğrenme için çok önemlidir. Veri bilimi ve makine öğrenimi platformlarıyla entegrasyon yaygındır ve etiketlemeden model eğitimine kadar kesintisiz veri aktarımını kolaylaştırır. Bir ürünün Veri Etiketleme kategorisine dahil edilmeye hak kazanması için genellikle yönetilen iş gücü veya veri etiketleme hizmetlerini entegre etmesi, etiket doğruluğunu ve tutarlılığını garanti etmesi, etiketleme doğruluğunu ve hızını izlemeye yönelik analizler sunması ve veri bilimi ve makine öğrenimi platformlarıyla kusursuz entegrasyona olanak sağlaması gerekir.
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Superb AI
superb-ai.com
Superb AI, veri merkezli yapay zekanın benimsenmesini ve geliştirilmesini hızlandırmak için kurumsal düzeyde, uçtan uca MLOps ve DataOps iş akışları sağlayan lider bir bilgisayarlı görüntü platformu ve profesyonel hizmet sağlayıcısıdır. Yapay zeka tabanlı otomasyonun pratik uygulaması sayesinde Superb AI, optimum veri doğruluğunu ve tutarlılığını sağlarken ekiplerin veri açıklamasından iyileştirmeye, model eğitimine ve dağıtıma kadar tüm makine öğrenimi yaşam döngüsünü daha verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Samsung, LG, Hyundai, Kakao ve Nippon Steel'deki ekipler de dahil olmak üzere en iyi makine öğrenimi uygulayıcıları tarafından kullanılan Superb AI, kavram kanıtlama aşamasından geçiş için gereken zamanı, maliyeti ve çabayı önemli ölçüde azaltarak yapay zekayı demokratikleştirme misyonundadır. üretme.
LinkedAI
linkedai.co
Daha iyi AI verilerini daha hızlı oluşturun! LinkedAI, hızlı etiketleme araçları, insan iş gücü, veri yönetimi ve otomasyon özellikleriyle eğitim verilerinizin kontrolünü ele almanıza yönelik eksiksiz bir çözümdür. Bir yapay zeka modeli yalnızca Eğitim Verileri kadar iyidir. Bilgisayarla görme projelerini hızlandırmak ve tamamlamak için hızlı etiketleme araçları, sentetik veri üretimi, veri yönetimi, otomasyon özellikleri ve entegre araçlarla isteğe bağlı açıklama ekleme hizmetleriyle görüntü açıklaması için uçtan uca bir çözüm sağlıyoruz. Web sitemiz, sorularınızın çoğuna cevap verebilecek zengin bir bilgiye sahip olduğundan, başlamak için en iyi yerdir. Ancak daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa doğrudan bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI Metin Açıklama Aracı, doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi (ML) çözümlerini daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirmeyi amaçlayan bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcıların akıllı belge uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir AI motoru olan AI Builder'ı sağlar. Araç, belge sınıflandırma, otomatik etiketleme, çok dilli açıklama, adlandırılmış varlık tanıma (NER) ve OCR açıklaması dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. Ayrıca veri kalitesini ve iş akışı verimliliğini artırmaya yardımcı olabilecek ekip işbirliğini de destekler. UBIAI'nin kapsamlı açıklama aracı, PDF'ler, resimler ve metin gibi çeşitli belge türlerini işleyebilir. Kullanıcıların taranan belgelerden ve görüntülerden veri çıkarmasına olanak tanıyan OCR açıklama yetenekleri nedeniyle özellikle övgüyle karşılanıyor. Bu özellik, bu tür kaynaklardan verilerin kilidinin açılmasıyla ilişkili maliyetleri ve operasyonel engelleri önemli ölçüde azaltabilir. Araç, büyük dil modellerini kullanarak otomatik etiketleme, veri etiketleme sürecini basitleştirme ve zamandan ve emekten tasarruf etme gibi ek işlevler sunar. Aynı zamanda, açıklamalı veri kümeleri üzerinde son teknoloji ürünü derin öğrenme modellerini eğitme olanağı da sunarak kullanıcıların makine öğrenme modellerinde ince ayar yapmalarına ve eğitim sürecini hızlandırmalarına olanak tanır.UBIAI'nin işbirliği özellikleri, onu ekipler için uygun hale getirerek, görevler, ilerleme takibi ve performans ölçümü. Araç, el yazısı, taranmış ve dijital belgeler de dahil olmak üzere birden fazla dilde ve çeşitli formatlarda açıklama eklemeyi destekler. UBIAI, bankacılık, finans, sağlık, sigorta, hukuk ve teknoloji dahil olmak üzere sektörlerde çok yönlü kullanım için tasarlanmıştır. Özellikleri, anlamsal analizden dolandırıcılık tespitine ve teşhis ve tedavi sürelerinin kısaltılmasına kadar her sektörün ihtiyaçlarına özel veri açıklamaları ve eğitim süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Genel olarak, UBIAI Metin Açıklama Aracı, OCR yetenekleri, işbirliği özellikleri ve eğitim desteği ile öne çıkıyor derin öğrenme modelleri, onu geniş bir endüstri yelpazesindeki NLP ve ML projeleri için değerli bir araç haline getiriyor.
Segments.ai
segments.ai
Robotik ve otonom sürüş için çok sensörlü etiketleme platformu. Segments.ai, çoklu sensörlü veri açıklamalarına yönelik hızlı ve doğru bir veri etiketleme platformudur. Görüntüler, videolar ve 3D nokta bulutları (lidar ve RGBD) için sezgisel etiketleme arayüzleri aracılığıyla segmentasyon etiketleri, vektör etiketleri ve daha fazlasını elde edebilirsiniz. Segments.ai, ihtiyaç duyduğunuzda çekirdek mühendis ekibimizin özel desteğiyle, self-servis bir platformdur. * Sonunda anlam kazanan bir Python SDK'sı * Kurulumu çocuk oyuncağı gibi hissettirecek belgeler * Yalnızca sıkışıp kaldığınızda destekle kendi kendine hizmet verin, böylece sizi yavaşlatmayız * Web kancalarını kullanarak eylemleri otomatik olarak tetikleyin * Bulut sağlayıcınızı bağlayın (AWS, Google Cloud, Azure) * Popüler ML çerçevelerine aktarma (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face) İş gücünüze katılın veya iş gücü ortaklarımızdan birini kullanın. Yönetim araçlarımız büyük veri kümelerini birlikte etiketlemeyi ve incelemeyi kolaylaştırır.
super.AI
super.ai
Super.AI Akıllı Belge İşleme'yi (IDP) kullanarak iş süreçlerini garantili sonuçlarla uçtan uca otomatikleştirin.
Jaxon.ai
jaxon.ai
Yapay zekanın "gerçek dünya" sorunları için pratik kullanımı zordur ve uzmanların doğru veri/model kombinasyonlarını tasarlamak için alan bilgisini uyumlu hale getirmesini gerektirir. GPT-4 gibi büyük dil modelleri genel amaçlı görevler için mükemmeldir ancak özellikle özel veriler söz konusu olduğunda alana özgü kullanım durumlarında yetersiz kalır. Mühendisler yapay zeka yarışına atılıyor ve korkuluklara ihtiyaç duyuyorlar. Jaxon, veri bilimi ekiplerine araştırma-tasarım-inşa süreci boyunca rehberlik eden bir yapay zeka platformudur. Veri bilimi ekiplerinin en iyi uygulamalara bağlı kalmasını sağlamak için resmi akıl yürütmeyi LLM odaklı bir aracıyla birleştirir. Jaxon, her kullanım durumunda en iyi neyin işe yarayacağını hızlı bir şekilde bulmak için simülasyonlar kullanarak ödünleşimleri araştırıyor. Jaxon ile kullanıcılar geliştirme sürecine aktif olarak katılır ve performansı yinelemeli olarak doğrularlar ancak etkili olmak için doktora sahibi olmaları gerekmez. Jaxon'un tescilli çerçevesi, veri bilimi ekiplerinin en son teknolojiye sahip yapay zeka sistemlerini hızlı bir şekilde tasarlamasına, olası tuzaklardan ve yanlış bilgilerden uzak durmasına yardımcı olan güvenilir bir teknik danışman olarak kendini gösterir. Jaxon, kullanıcı projelerini kendi kendine analiz ederek ve neyin ne zaman işe yaradığına dair yeni bilgiler ekleyerek performansını sürekli olarak geliştirir.
TrainingData.io
trainingdata.io
Makine öğrenimi modelleri oluşturmak için kullanılan radyoloji, patoloji ve diğer tıbbi veri türleri için model destekli görüntü ve video eğitim verileri etiketleme. Tıbbi şirketlerin, araştırma bilimcilerinin ve teknisyenlerin güvendiği 1 numaralı araç.
iMerit
imerit.net
iMerit, büyük işletmeler için makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamalarına güç veren bilgisayar görüşü, doğal dil işleme ve içerik hizmetleri genelinde yüksek kaliteli veriler sağlayan lider bir yapay zeka veri çözümleri şirketidir. iMerit, tarımsal yapay zeka, otonom araçlar, ticaret, jeouzaysal, hükümet, finansal hizmetler, tıbbi yapay zeka ve teknoloji dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerdeki Fortune 500 şirketlerine uçtan uca veri etiketleme teknolojileri ve çözümleri sunmaktadır. iMerit'in genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde olup Hindistan, ABD, Butan ve Avrupa'da büyük CV ve NLP ekipleri bulunmaktadır. iMerit yatırımcıları Omidyar Network, Dell.org, Khosla Ventures ve British International Investment'tır.
SUPA
supa.so
İnsan bilgisi, sezgi ve öğrenilen deneyimle kullanıcı merkezli yapay zeka oluşturun. Otomatik veri etiketleme iş akışları, yapay zeka destekli açıklamalar, Güneydoğu Asya genelinde entegre iş gücü, Uygun ölçekte veri etiketleme.
M47.AI
m47.ai
Makine Öğrenimi Modellerinizi, metin açıklama araçları sağlayan ve herhangi bir dilde açıklama ekleyebilmeniz için uluslararası iş gücümüze erişim sağlayan Akıllı Veri Etiketleme Platformumuzla eğitin
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud, güçlü çok modlu özelliğe ve aşağıdakileri destekleyen yapay zeka destekli açıklama araçlarına sahip ücretsiz bir eğitim veri platformudur: - 3D nokta bulutu (tek kare ve kare serisi), 2D ve 3D sensör füzyonu, görüntüler ve video (ardışık görüntüler) verilerinin otomatik açıklama ve nesne takibi - 3D nokta bulutu verilerinin otomatik segmentasyonu - İş akışının yönetimi, performans rolleri ve izinler vb. dahil olmak üzere sorunsuz ek açıklama ekip çalışması. - Tek noktalı bulut verilerinde 300 karede 150 milyona kadar noktanın yanı sıra tek bir 2D veride 1.000 görüntüye kadar gecikmesiz açıklama Haziran 2023'ten bu yana her yeni kullanıcı 50 lisansa, 100 GB depolama alanına ve 1.000 model çağrısına (otomatik açıklama ekleme, nesne izleme ve otomatik segmentasyon için) sahip olacak.
Alegion
alegion.com
Alegion, piyasadaki veri eğitimi için en güçlü ve esnek açıklama platformuna sahiptir. En karmaşık ve öznel kullanım durumları için model geliştirmeyi hızlandırır. Entegre ML'yi kullanır ve geniş ölçekte yüksek kalite için gerekli olan koşullu mantık, yinelemeli görevler, çok aşamalı ve iş akışları gibi benzersiz yeteneklere sahiptir. Tüm süreç, isteğe bağlı olarak, iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için ürünümüz dahilinde bir çözüm tasarlayan ve uygulayan, son derece deneyimli ve danışman ekibimiz tarafından yönetilir.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai, görüntü etiketleme ve yapay zeka tabanlı görüntü tanıma uygulamaları geliştirmek için kullanılabilecek web tabanlı bir platformdur. İki ana hedefi vardır: Birincisi, görüntü etiketleme üzerinde çok sayıda kişinin çalıştığı büyük projeler için bile görüntüye açıklama ekleme görevini mümkün olduğunca kullanışlı ve verimli hale getirmek, ikincisi ise eğitim ve öğretim için sorunsuz ve kullanıcı dostu bir arayüz sağlamaktır. Derin sinir ağı modellerinin dağıtılması. Bu görevlerin her ikisini de aynı platformda gerçekleştirebilme yeteneği, görüntüleri etiketleyebilme ve ardından modelleri yinelemeli bir şekilde eğitip geliştirebilme avantajını sağlar. SentiSight.ai aşağıdakiler gibi güçlü özellikler sunar: * Görüntü etiketleme. * Akıllı etiketleme aracı. * Paylaşılan etiketleme projeleri ve zaman takibi. * Sınıflandırma modeli eğitimi. * Nesne algılama modeli eğitimi. * Çevrimiçi ve çevrimdışı modeller (30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur). *Önceden eğitilmiş modeller. * Görüntü Benzerliği araması.
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI, önemli görsel iş akışlarını otomatikleştirerek vizyon yapay zekasını demokratikleştirme ve milyarlarca dolarlık kurumsal değerin kilidini açma misyonundadır. İnsan ve bilgisayar görüşünün en iyilerini bir araya getirerek, her büyüklükteki şirkete, artan miktardaki görüntü ve videolarda gizli olan değeri ortaya çıkarma gücü veriyoruz. Yapay zeka yaşam döngüsü platformumuz, tüm kullanıcılara son teknoloji görsel yapay zekadan yararlanma ve yalnızca birkaç tıklamayla ham piksellerden iş etkisi sağlamaya geçiş yapma gücü verir. Yüksek düzeyde teknik uzmanlardan oluşan küçük bir grup için oluşturulmuş diğer platformların aksine, CrowdAI platformu, tüm teknik yeteneklere sahip alan uzmanları ve operatörler için oluşturulmuş olup, kuruluş genelinde en son teknolojiye sahip yapay zekadan yararlanma yeteneğini demokratikleştirir, gerçek anlamda işlevler arası işbirliğine olanak tanır ve kurumsallaşır. dağıtılmış etki alanı uzmanlığı. CrowdAI, dünyanın önde gelen kurumları tarafından büyük ölçekli orman yangınlarıyla mücadele etmek, kasırgalara müdahale çabalarını koordine etmek, uyuşturucu ve narkotik kaçakçılığını yakalamak ve kalite, üretim ve güvenlik verimliliklerini gerçekleştirmek için kullanılıyor. Müşteriler, tüm medya türlerini bir araya getirmek ve düzenlemek, verileri yapay zekaya hazır hale getirmek, son teknoloji model mimarilerini eğitmek, derin öğrenme modellerini dağıtmak ve zaman içindeki performansı izlemek için tek platformumuzu kullanıyor. Her ortaklıkta, CrowdAI'nin gerçek iş etkisi yaratma taahhüdü temel bir yol gösterici ilke olmayı sürdürüyor ve yapay zeka projelerinin hızla Ar-Ge ve inovasyon laboratuvarlarının ötesine geçerek gerçek iş değeri sağlamaya doğru ilerlemesini sağlıyor.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
Sağlık Hizmetleri için Yapay Zeka şirketi John Snow Labs, sağlık hizmetleri ve yaşam bilimi kuruluşlarının yapay zeka, LLM ve NLP projelerini daha hızlı oluşturmasına, dağıtmasına ve işletmesine yardımcı olmak için en son teknolojiye sahip yazılımlar, dil modelleri ve veriler sağlar.
CVAT.ai
cvat.ai
Bilgisayarlı Görme Ek Açıklama Aracı (CVAT), profesyonel veri açıklama ekipleri tarafından bilgisayarlı görme algoritmaları için verileri etiketlemek amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Evrensel Veri Aracı, görüntüleri, metinleri, sesleri ve belgeleri düzenlemek ve açıklama eklemek ve genişletilebilir .udt.json ve .udt.csv standardında tanımlanan tüm verileri görüntülemek ve düzenlemek için kullanılan bir web/masaüstü uygulamasıdır. Başkalarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, etiketleyicileri kolayca eğitin ve uygulamalarınıza entegre edin. Görüntü Segmentasyonu, Görüntü Sınıflandırması, Ses Transkripsiyonunu, Adlandırılmış Varlık Tanıma (NER) ve Adlandırılmış Varlık Bağlantısını (NEL) gerçekleştirin. Docker ile çalıştırın, Tensorflow, Keras veya Fast.ai ile kullanın.
Avala
avala.ai
Avala, minimum kurulum ve eğitim süresiyle daha doğru şekilde etiketlenmiş yapay zeka verilerini daha hızlı sağlar. Avala'nın kapsamlı, açık platformu, veri kümesi iyileştirme ve yönetimini, veri etiketleme ve insan geri bildirimi için birinci sınıf uzmanlığı ve model eğitimi, doğrulama ve devreye almayı birleştirerek AI Ops iş akışının tamamını karşılar. * Veri kümelerinizi ve modellerinizi 10 kat daha hızlı düzenleyin, etiketleyin ve dağıtın. * Sezgisel veri görselleştirme ve yönetimiyle modelleri kolaylıkla denetleyin * Yerleşik eğitim materyaline sahip ek açıklama proje oluşturucusunu sürükleyip bırakın Avala, kalite veya güvenlikten ödün vermeden etik ve adil veri etiketleme sağlar. Etik yapay zeka dağıtımına kökten farklı bir yaklaşıma öncülük etmek, yapay zeka uyumluluğunun zorluklarını doğrudan ele alan bir ürün ve hizmet ekosistemindeki veri kümeleri, etiketleyiciler ve modellerden oluşan işbirlikçi bir pazar ile insanların yapay zekaya nasıl katkıda bulunabileceği, geliştirebileceği ve ondan yararlanabileceği konusunda devrim yaratmak. Avala, etiketlemeye yönelik benzersiz bir 'üretim hattı' yaklaşımı sunuyor: * Etiketleme görevlerini daha küçük, daha basit parçalara bölerek etiketleyicilerin her görevde daha hızlı uzmanlaşmasını sağlar. * Makine öğrenimi mühendislerinin etiketleme projesi başına eğitim materyalleri geliştirme konusunda yüzlerce saatlik çabadan tasarruf etmesini sağlar. * Azaltılmış algoritmik önyargı ve iyileştirilmiş veri kalitesiyle en hızlı, en doğru veri etiketlemeyi sunar
Picterra
picterra.ch
Picterra, coğrafi uygulamalara ve iş hizmetlerine güç veren makine öğrenimi modellerinin eğitimi, dağıtımı ve yönetimi için kurumsal bir yazılım platformudur. Picterra, kuruluşların jeouzamsal MLOps platformuyla ölçeklenebilir jeouzamsal ürünler oluşturmasına olanak tanır. Tamamen bulut tabanlı platform, kullanıcıların tüm verilerini tek bir yerden yönetmelerine, işbirliğine dayalı bir ortamda modeller oluşturmalarına, eğitmelerine ve iyileştirmelerine ve BT'den ek kaynaklara ihtiyaç duymadan bunları üretime getirmelerine olanak tanır. Picterra, uydu, drone ve havadan görüntü sağlayıcılardan gelen ham veriler ile müşterilerine coğrafi hizmetler ve danışmanlık sunan alan uzmanları arasındaki bağlantı gücüdür.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI, büyük dil modeli oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik veriler konusunda uzmanlaşmış bir veri iyileştirme hizmetleri sağlayıcısıdır. Müşterilerimiz sıklıkla, müşterileri için kendi modellerini veya modellerini oluşturan ve geliştiren teknoloji şirketlerindeki veri bilimi ekibidir. Çalıştığımız dikey alanlar öncelikli olarak sağlık hizmetleri, çağrı merkezi uygulamalarına yönelik iş zekası ve tüketici deneyimi uygulamalarıdır. Alan uzmanlığı alanımız, klinik dokümantasyon iş akışını yönetmek için son 17 yılda 40.000'den fazla sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından kullanılan veya kullanılmış bir platform olan WebChartMD markamız aracılığıyla edinilen sağlık hizmetleridir.
Datasaur NLP
datasaur.ai
Daha iyi veri etiketleme sayesinde NLP ve LLM projelerinin verimliliğini 9,6 kat artırın. Veri etiketleme, NLP ve LLM projelerinin %65'ini temsil eder. Mühendislerin birinci sınıf modeller oluşturmaya odaklanmasını sağlayan en iyi veri etiketleme platformuyla hızı ve doğruluğu artırın.
Kili Technology
kili-technology.com
Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veri kümeleri oluşturun. Kuruluşlar, veri etiketleme operasyonlarını kolaylaştırmamız ve özel modelleri, üretken yapay zeka ve LLM'leri için en iyi veri kümelerini oluşturmamız konusunda bize güveniyor ___ Neden Kili Teknoloji? Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama: MNIST'in veri seti %3,4 hata oranına sahip ve halen 38.000'den fazla makale tarafından alıntılanıyor. Kitle kaynaklı etiketleriyle ImageNet veri kümesinin hata oranı %6'dır. Bu veri kümesi tartışmasız Google ve Facebook tarafından geliştirilen en popüler görüntü tanıma sistemlerinin temelini oluşturuyor. Bu veri kümelerindeki sistemik hatanın gerçek dünyada sonuçları vardır. Hata içeren veriler üzerinde eğitilen modeller bu hataları öğrenmeye zorlanır, bu da yanlış tahminlere veya hataları "silmek" için giderek artan miktarda veri üzerinde yeniden eğitim ihtiyacına yol açar. Her sektör yapay zekanın ve yatırımın dönüştürücü potansiyelini anlamaya başladı. Ancak ML transformatörlerinin devrimi ve ML model optimizasyonuna aralıksız odaklanma, getirilerin azalması noktasına ulaşıyor. Başka ne var?
Labelbox
labelbox.com
Labelbox, kullanıcıların yapay zeka uygulamaları oluşturmasına ve kullanmasına olanak tanıyan veri merkezli bir yapay zeka platformudur. Platform, modelleri eğitme ve ince ayar yapma yeteneğinin yanı sıra LLM'leri (Labelbox Makine Öğrenimi Modelleri) kullanarak görevleri otomatikleştirme olanağı sağlar. İşlevsellik açısından Labelbox, kullanıcı deneyimini geliştirmek, site trafiğini analiz etmek, pazarlama çabalarına yardımcı olmak ve kullanıcıların platformla nasıl etkileşime girdiğini anlamak için çerezleri kullanır. Sayfada gezinme ve güvenli alanlara erişim gibi temel işlevler için gerekli çerezler kullanılır. Tercih çerezleri, platformun tercih edilen dil veya bölge gibi kullanıcıya özel bilgileri hatırlamasını sağlar. Labelbox ayrıca web sitesi sahiplerinin, ziyaretçilerin platformla nasıl etkileşim kurduğuna ilişkin bilgi toplamasına yardımcı olan istatistik çerezleri de kullanır. Bu istatistikler anonim olarak toplanır ve raporlanır. Ayrıca Labelbox, belirli özellikleri ve işlevleri optimize etmek için çeşitli sağlayıcıların çerezlerini kullanır. Bu sağlayıcılar arasında Intercom, LinkedIn, YouTube, ZoomInfo, Cloudflare, Bizible, Cookiebot ve Heap Analytics bulunmaktadır. Her sağlayıcının çerezleri, ziyaretçileri tanımak, destek bildirimlerini yönetmek, yük dengelemek ve ziyaretçilerin üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla giriş yapmasına izin vermek gibi farklı amaçlara hizmet eder. Genel olarak, Labelbox'ın yapay zeka platformu, kullanıcılara yapay zeka uygulamaları oluşturma, modelleri eğitme ve ince ayar yapma ve yüksek lisans eğitimlerini kullanarak görevleri otomatikleştirme yeteneği sunuyor. Platform, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi etkileşimini anlamak için çerezlerden ve istatistiklerden yararlanır. Çeşitli üçüncü taraf sağlayıcıların çerezlerinin entegrasyonu, platformun farklı yönleri için optimize edilmiş işlevsellik sağlar.
Prolific
prolific.com
Prolific, araştırmacıların geniş, incelenmiş bir araştırma katılımcıları ve görevliler havuzundan yüksek kaliteli, insan gücüyle çalışan verileri geniş ölçekte toplamasına olanak tanıyan bir platformdur. Prolific platformunu kullanan araştırmacılar, dünyayı değiştiren araştırmaları ve yeni nesil yapay zekayı sunmak için Prolific'in çeşitli, incelenmiş ve adil muamele gören havuzundan araştırma katılımcılarını hedefleyebilir, iletişim kurabilir ve yönetebilir.
Scale AI
scale.com
En iyi verilerle en iyi modelleri yapın. Scale Data Engine neredeyse tüm önemli temel modellere güç verir ve Scale GenAI Platformu ile yapay zekanın değerini ortaya çıkarmak için kurumsal verilerinizden yararlanır. Birinci sınıf şirketlerin güvendiği Scale, sürücüsüz arabalar, haritalama, AR/VR, robot bilimi ve daha fazlası gibi yapay zeka uygulamaları için yüksek kaliteli eğitim verileri sağlar.
Surge AI
surgehq.ai
Yapay zekayı İnsan Dilinin Zenginliği konusunda eğitin. Surge AI'nin küresel veri etiketleme iş gücünü ve platformunu kullanarak güçlü NLP veri kümeleri oluşturun.
Sama AI
sama.com
Sama, en yüksek doğruluğu gerektiren kurumsal yapay zeka modellerine yönelik veri açıklaması çözümlerinde dünya çapında tanınan bir liderdir. Kendi kurumsal düzeyde platformunu kullanan, şirket içi uzman iş gücüne sahip tek bilgisayarlı görüntü çözümleri şirketiyiz. Misyonumuz, en doğru, ölçeklenebilir ve etik veri hattını sağlayarak bilgisayarlı görü yapay zeka gelişimini hızlandırmak ve ilerletmektir. Etik yapay zeka, sorumlu yapay zekadır ve Sertifikalı bir B-Corp olarak, piyasaların gücünden toplumsal fayda için yararlanan bir etki modeline öncülük ettik ve resmi iletişimde en büyük engelleri olanların istihdam ve gelir sonuçlarını anlamlı şekilde iyileştirdiği kanıtlandı. iş. Şu ana kadar 60.000'den fazla insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olduk.
Appen
appen.com
Appen ile Üretken Yapay Zekanın kilidini açın. Sektör lideri ürünlerimiz, uzmanlık derinliğimiz ve AI Eğitim Uzmanlarından oluşan eşsiz küresel ekibimizle olağanüstü müşteri deneyimlerine güç katın. En yenilikçi şirketlerin birinci sınıf yapay zeka girişimlerini yürütmesine olanak tanıyan güvenilir veri ortağınızız.
Supervisely
supervisely.com
Denetimli platform, bilgisayarlı görme için tüm Ar-Ge yaşam döngüsünü kapsar. Görüntü açıklamalarından sinir ağlarının eğitimine 10 kat daha hızlı etkileşime izin verir: * görüntü açıklamalarını / veri yönetimini / manipülasyonunu tek bir platformda uygun ölçekte organize edin * Model Zoo'dan özel NN'leri veya kullanıcı tarafından önceden eğitilmiş modelleri entegre edin, tonlarca deney gerçekleştirin / izleyin / çoğaltın * veri bilimi iş akışlarını kutudan çıktığı gibi kullanın: yeni veriler yükleyin ve sinir ağlarınızın doğruluğunu sürekli olarak iyileştirin * farklı sinir ağlarını, işlem sonrası aşamalarla tek bir işlem hattında birleştirin ve bu işlem hatlarını API olarak dağıtın * görüntüye açıklama ekleme sürecini hızlandırmak için NN'leri kullanır: platformda eğitilebilir SmartTool bulunur, Aktif Öğrenmeyi ve Döngüdeki İnsanı destekler
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate, yapay zeka modellerinizi en yüksek kalitede eğitim verileriyle daha hızlı oluşturmak, ince ayar yapmak, yinelemek ve yönetmek için lider platformdur. Gelişmiş açıklama ve QA araçları, veri iyileştirme, otomasyon özellikleri, yerel entegrasyonlar ve veri yönetişimi ile kuruluşların veri kümeleri ve başarılı makine öğrenimi hatları oluşturmasına olanak sağlıyoruz. En iyi performansa sahip modeller oluşturmak için hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veriler sunmanıza yardımcı olabilecek SuperAnnotate'in uzman ve profesyonelce yönetilen açıklama iş gücüyle ortak olun.
Humanloop
humanloop.com
LLM uygulamalarını geliştirmek ve değerlendirmek için kurumsal platform. AmexGBT, Duolingo ve Gusto gibi şirketler, güçlü yapay zeka uygulamaları geliştirmek, bunları değerlendirmek ve ince ayarlar yapmak için Humanloop platformunu kullanıyor. Aktif öğrenmeyle desteklenen tek bir birleşik platformda NLP Ek Açıklama, eğitim ve izleme için hepsi bir arada platform. Önemli ölçüde daha basit, 10 kat daha hızlı. Humanloop, Google, Microsoft ve Amazon'daki en büyük yapay zeka geliştirmelerinden bazılarında çalışan önde gelen yapay zeka uzmanları tarafından kuruldu. Şirketin Londra ve San Francisco'da ofisleri var
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir yapay zeka veri motorudur. Platform, kurumsal eğitim verileri için etiketleme, iş akışları, veri kümeleri içeren bir altyapı sağlar ve döngüdeki insan eğitimi özelliğine sahiptir. Yapay zeka modelleri için verilerin kalitesini artırmak amacıyla birden fazla açıklama özelliği sunar. Otomatik açıklama ekleme, tıbbi görüntüleme için DICOM açıklaması, veri kümesi yönetimi ve model yönetimi gibi özelliklerle V7, çeşitli görevleri otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Resim ve video açıklama araçları, veri etiketlemenin hassasiyetini artırmak için tasarlanmıştır. Ek olarak, özel veri hatlarının oluşturulmasına ve otomasyonuna olanak tanır ve optik karakter tanıma (OCR) ve akıllı belge işleme (IDP) iş akışlarının otomatikleştirilmesine yönelik araçlara sahiptir. V7, kullanıcıların açıklama görevlerini dış kaynak olarak kullanmasına olanak tanır. Tarım, otomotiv, inşaat, enerji, yiyecek-içecek, sağlık ve daha pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Gerçek zamanlı ekip açıklaması için işbirliği özellikleri sunar ve etiketleme ve model performansı analitiği sağlar. Ayrıca V7, sezgisel bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla açıklama ekleme ve model eğitimi iş akışlarının daha verimli olmasını da kolaylaştırır. Geliştirilmiş AutoAnnotate özelliği ile açıklamaların hızını ve doğruluğunu artırır. Platform, diğerlerinin yanı sıra AWS, Databricks ve Voxel51 ile entegre olur ve video, resim ve metin verileri dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini destekler.
Swivl
swivl.com
Swivl, sınıf yönetimi becerilerinin gelişimini destekleyen araçlarla eğitimin temelini oluşturdu. Artık eğitimdeki herkesin yapay zeka ile ideal bir gelecek için ihtiyaç duyduğu daha yüksek seviyeye ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla çözümlerimizi genişlettik.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, kuruluşların yapay zeka uygulamaları oluşturma şeklini değiştiren son teknoloji ürünü bir yapay zeka geliştirme platformudur. Dataloop'un platformu, yapay zeka geliştirme sürecinin merkezinde yer alan geliştiricilere hitap edecek şekilde titizlikle hazırlanmış olup verilerle ve yapay zeka modelleriyle çalışmayı daha basit ve daha sezgisel hale getiriyor. Dataloop'un kapsamlı çözümü, yapay zeka geliştirme yaşam döngüsünün tamamını kapsayarak veri yönetimi, açıklama ekleme, model seçimi ve dağıtımı kolaylaştıran araçlar ve işlevler sunar. Dataloop'un platformu, işbirliğine odaklanarak geliştirildi; geliştiricilerin, veri bilimcilerinin ve mühendislerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyarak geleneksel siloları ortadan kaldırıyor ve yeniliği teşvik ediyor. Temel özellikler arasında veri işlem hatları oluşturmaya yönelik sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü, önceden oluşturulmuş yapay zeka öğeleri ve modellerinden oluşan geniş bir kitaplık ve güçlü veri iyileştirme ve açıklama yetenekleri yer alır. Bu özellikler, geliştiricilerin pazarın hızla gelişen taleplerine ayak uydurarak yapay zeka çözümlerini hızlı bir şekilde prototipleme, yineleme ve dağıtma yetkisini vermek üzere tasarlanmıştır. Dataloop, yapay zeka ve veri yönetiminin karmaşıklıklarını ve zorluklarını ele alan geliştirici merkezli bir platform sağlayarak yapay zeka gelişimini ilerletmeye kararlıdır. Dataloop'un vizyonu, her kuruluşun yapay zekanın gücünden yararlanmasını ve yenilikçi çözümlerini ileriye taşımasını sağlayarak yapay zeka gelişimini demokratikleştirmektir.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve ses tanıma konularında uzmanlaşmış bağımsız bir yapay zeka şirketidir. 2013 yılında kurulan ilk derin öğrenme platformlarından biri olan Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verileri için bir yapay zeka platformu sağlıyor. Platformu; veri keşfi, veri etiketleme, model eğitimi, değerlendirme ve görüntüler, video, metin ve ses verileriyle ilgili çıkarımlar için yapay zeka yaşam döngüsünün tamamını destekler. Merkezi Washington DC'de bulunan Clarifai, görüntüleri, videoları, metni ve sesi otomatik olarak tanımlayıp analiz etmek için makine öğrenimini ve derin sinir ağlarını kullanıyor. Clarifai, kullanıcıların AI teknolojisini API, Mobil SDK ve/veya şirket içi çözümler aracılığıyla ürünlerine uygulamalarına olanak tanır.
Encord
encord.com
Encord, verilerinizdeki yapay zekanın kilidini açan uçtan uca platformdur. Makine öğreniminin değerini ortaya çıkarmak için tahmine dayalı ve üretken yapay zeka sistemlerini uygun ölçekte güvenli bir şekilde geliştirin, test edin ve dağıtın. Yüksek kaliteli eğitim verileri oluşturun, aktif öğrenme süreçlerinden yararlanın, model kalitesini değerlendirin, modellerde ince ayar yapın ve daha fazlasının hepsi bir arada, kullanımı kolay bir platform. * Açıklama Ekleme - Özelleştirilebilir iş akışları ve kalite kontrol araçlarıyla her türlü görsel yöntemi verimli bir şekilde etiketleyin ve büyük ölçekli açıklama ekiplerini yönetin. * Aktif - Modellerinizi test edin, doğrulayın ve değerlendirin ve model performansını güçlendirmek için etiketleme için en değerli verileri yüzeyleyin, düzenleyin ve önceliklendirin. * Apollo - Üretim yapay zeka uygulamaları için özel ve temel modelleri uygun ölçekte eğitin, ince ayar yapın ve yönetin. * Hızlandırın - Ölçeklendirmenize yardımcı olacak isteğe bağlı, özel etiketleme hizmetleri. RapidAI, Tractable, Stanford Medicine, Memorial, King's College London, NHS, UHN, Kraliyet Donanması, Veo ve daha birçok küresel şirketteki öncü yapay zeka ekipleri Encord'a güveniyor.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr, Akıllı Geri Bildirim Döngüsü'ne sahip tek eğitim veri platformudur. Teknolojimiz, yapay zekaya öncelik veren kuruluşların bilgisayarlı görü yapay zekası geliştirerek veri hatlarına otomasyon getirmelerine yardımcı olur. Saas platformumuz, bilgisayar görüşü/yapılandırılmamış veri yapay zeka modellerini eğitmek için eğitim verilerine güvenli bir şekilde daha hızlı, rahat ve yinelemeli erişime ihtiyaç duyan makine öğrenimi bilim adamlarının karşılaştığı zorlukları çözüyor. "Gerçekleştir" anlayışıyla hizmet sunmaya çalışıyoruz. Odaklandığımız sektörler arasında sağlık hizmetleri, otonom araç, akıllı şehirler, perakende ve üretim yer alıyor.
Datature
datature.io
Datature, veri kümelerini yönetme, açıklama ekleme, eğitim ve bilgisayarlı görme modellerini dağıtmayla ilgili süreçleri kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir vizyon yapay zeka platformudur. İşletmeler, hızlı büyüyen şirketler, erken aşamadaki girişimler, araştırmacılar ve akademi için uygun olan bu araç, kodlama becerisi gerektirmez. Datature, özelleştirilmiş entegrasyonları destekler ve gelişmiş güvenlik önlemleri sunar. 'Nexus'u, tek bir platformda birden fazla bilgisayarlı görüntü modelinin işbirliğine, açıklama eklemeye, eğitime ve devreye alınmasına olanak tanır. 'IntelliBrush' gibi özellikler ek açıklamalar oluşturma sürecini kolaylaştırırken 'Portal' bilgisayarlı görme modellerinin görselleştirilmesini kolaylaştırır. Platform tüm Model Formatlarıyla uyumludur ve 'Nexus'a sorunsuz bir şekilde bağlanır; ayrıca onu destekleyen zengin bir açık kaynak topluluğuna sahip olmanın ek avantajı da vardır. Sektörde test edilmiş algoritmalar ve pazarda onaylanmış içgörüler sergileyen Datature, ilaç ve sağlık, perakende ve e-ticaret, akıllı şehir, kamu hizmetleri ve enerji, tarım ve imalat ve inşaat gibi çok çeşitli sektörlere uygun bir dizi çözüm sunmaktadır. Sözlüklerden ve belgelerden öğreticilere ve yapay zekadaki en iyi endüstri uygulamalarını ve trend gelişmelerini vurgulayan makalelere kadar çeşitli materyaller sağlayan bir kaynaklar bölümü içerir.
Shaip
shaip.com
Shaip, önyargısız ve yüksek kaliteli AI/ML modelleri oluşturmak isteyen şirketlere birden fazla veri türünde (metin, ses, görüntü ve video) yüksek kaliteli veriler sağlar. Shaip, Sağlık Hizmetleri, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka, Görüntü İşleme ve Üretken Yapay Zeka/LLM kullanım senaryolarına ilişkin verileri lisanslar, toplar ve açıklamalar ekler. Shaip, verilerin ötesine geçerek, insan geri bildiriminden (RLHF) takviyeli öğrenmeyi kullanarak büyük dil modellerini hizalamak, değerlendirmek ve geliştirmek için eksiksiz bir Sorumlu Yüksek Lisans Araç Seti sunmaktadır. Merkezi Kentucky'de bulunan ve Silikon Vadisi ve Hindistan'da ofisleri bulunan küresel ekibimiz, veri bilimi uzmanlığını derin sektör bilgisiyle harmanlıyor. İş ortaklarımızın güvenebilecekleri yapay zekayı konuşlandırmalarına olanak tanıyoruz ve bu, etkilediği insanların çeşitliliğini yansıtıyor.
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