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Veri Etiketleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Etiyopya
Eğitim verileri, veri açıklaması veya veri etiketleme yazılımı olarak da bilinen veri etiketleme yazılımı, doğru yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi için gerekli olan etiketlenmemiş verilerin etiketli verilere dönüştürülmesinde kritik bir rol oynar. Bu araçlar, makine öğrenimi destekli etiketleme, insan görev gücünün katılımı veya kullanıcı odaklı etiketleme dahil olmak üzere bir dizi işlevsellik sunar. Bazı platformlar bu yaklaşımların bir kombinasyonuna bile izin vererek maliyet, kalite ve hız gibi faktörlere göre etiketleme yöntemlerinin seçiminde esneklik sunar. Bu araçların uydu görüntüleri ve LIDAR gibi alt kümeler de dahil olmak üzere görüntüler, videolar, ses ve metin gibi farklı veri türlerine yönelik destekleri farklılık gösterir. Ek açıklama türleri de farklılık gösterir; görüntü segmentasyonu, nesne algılama, adlandırılmış varlık tanıma (NER), duygu analizi, transkripsiyon ve duygu tanıma gibi görevleri kapsar. Etiket kalitesini sağlamak için çoğu yazılım fikir birliği ve temel gerçek gibi ölçümleri kullanır. Bu kalite güvencesi, doğru tahminler için etiketli veriler gerektiren temel bir makine öğrenimi yaklaşımı olan denetimli öğrenme için çok önemlidir. Veri bilimi ve makine öğrenimi platformlarıyla entegrasyon yaygındır ve etiketlemeden model eğitimine kadar kesintisiz veri aktarımını kolaylaştırır. Bir ürünün Veri Etiketleme kategorisine dahil edilmeye hak kazanması için genellikle yönetilen iş gücü veya veri etiketleme hizmetlerini entegre etmesi, etiket doğruluğunu ve tutarlılığını garanti etmesi, etiketleme doğruluğunu ve hızını izlemeye yönelik analizler sunması ve veri bilimi ve makine öğrenimi platformlarıyla kusursuz entegrasyona olanak sağlaması gerekir.
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Appen
appen.com
Appen ile Üretken Yapay Zekanın kilidini açın. Sektör lideri ürünlerimiz, uzmanlık derinliğimiz ve Yapay Zeka Eğitim Uzmanlarından oluşan eşsiz küresel ekibimizle olağanüstü müşteri deneyimlerine güç katın. En yenilikçi şirketlerin birinci sınıf yapay zeka girişimlerini yürütmesine olanak tanıyan g...
Supervisely
supervisely.com
Denetimli platform, bilgisayarlı görme için tüm Ar-Ge yaşam döngüsünü kapsar. Görüntü açıklamalarından sinir ağlarının eğitimine 10 kat daha hızlı etkileşime izin verir: * görüntü açıklamalarını / veri yönetimini / manipülasyonunu tek bir platformda uygun ölçekte organize edin * Model Zoo'dan özel ...
Labelbox
labelbox.com
Labelbox, kullanıcıların yapay zeka uygulamaları oluşturmasına ve kullanmasına olanak tanıyan veri merkezli bir yapay zeka platformudur. Platform, modelleri eğitme ve ince ayar yapma yeteneğinin yanı sıra LLM'leri (Labelbox Makine Öğrenimi Modelleri) kullanarak görevleri otomatikleştirme olanağı sağ...
Scale AI
scale.com
Birinci sınıf şirketlerin güvendiği Scale, sürücüsüz arabalar, haritalama, AR/VR, robot bilimi ve daha fazlası gibi yapay zeka uygulamaları için yüksek kaliteli eğitim verileri sağlar.
Surge AI
surgehq.ai
Yapay zekayı İnsan Dilinin Zenginliği konusunda eğitin. Surge AI'nin küresel veri etiketleme iş gücünü ve platformunu kullanarak güçlü NLP veri kümeleri oluşturun.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve ses tanıma konularında uzmanlaşmış bağımsız bir yapay zeka şirketidir. 2013 yılında kurulan ilk derin öğrenme platformlarından biri olan Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verileri için bir yapay zeka platformu sağlıyor. Platfor...
Prolific
prolific.com
Prolific, araştırmacıların geniş, incelenmiş bir araştırma katılımcıları ve görevliler havuzundan yüksek kaliteli, insan gücüyle çalışan verileri geniş ölçekte toplamasına olanak tanıyan bir platformdur. Prolific platformunu kullanan araştırmacılar, dünyayı değiştiren araştırmaları ve yeni nesil yap...
Kili Technology
kili-technology.com
Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veri kümeleri oluşturun. Kuruluşlar, veri etiketleme operasyonlarını kolaylaştırmamız ve özel modelleri, üretken yapay zeka ve LLM'leri için en iyi veri kümelerini oluşturmamız konusunda bize güveniyor ___ Neden Kili Teknoloji? Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama: M...
Avala
avala.ai
Avala, minimum kurulum ve eğitim süresiyle daha doğru şekilde etiketlenmiş yapay zeka verilerini daha hızlı sağlar. Avala'nın kapsamlı, açık platformu, veri kümesi iyileştirme ve yönetimini, veri etiketleme ve insan geri bildirimi için birinci sınıf uzmanlığı ve model eğitimi, doğrulama ve devreye a...
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir yapay zeka veri motorudur. Platform, kurumsal eğitim verileri için etiketleme, iş akışları, veri kümeleri içeren bir altyapı sağlar ve döngüdeki insan eğitimi özelliğine sahiptir. Yapay zeka modelleri için verilerin kali...
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate, yapay zeka modellerinizi en yüksek kalitede eğitim verileriyle daha hızlı oluşturmak, ince ayar yapmak, yinelemek ve yönetmek için lider platformdur. Gelişmiş açıklama ve QA araçları, veri iyileştirme, otomasyon özellikleri, yerel entegrasyonlar ve veri yönetişimi ile kuruluşların ver...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr, Akıllı Geri Bildirim Döngüsü'ne sahip tek eğitim veri platformudur. Teknolojimiz, yapay zekaya öncelik veren kuruluşların bilgisayarlı görü yapay zekası geliştirerek veri hatlarına otomasyon getirmelerine yardımcı olur. Saas platformumuz, bilgisayar görüşü/yapılandırılmamış veri yapay zek...
Humanloop
humanloop.com
LLM uygulamalarını geliştirmek ve değerlendirmek için kurumsal platform. AmexGBT, Duolingo ve Gusto gibi şirketler, güçlü yapay zeka uygulamaları geliştirmek, bunları değerlendirmek ve ince ayarlar yapmak için Humanloop platformunu kullanıyor. Aktif öğrenmeyle desteklenen tek bir birleşik platformd...
Shaip
shaip.com
Shaip, önyargısız ve yüksek kaliteli AI/ML modelleri oluşturmak isteyen şirketlere birden fazla veri türünde (metin, ses, görüntü ve video) yüksek kaliteli veriler sağlar. Shaip, Sağlık Hizmetleri, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka, Görüntü İşleme ve Üretken Yapay Zeka/LLM kullanım senaryolarına ilişkin ...
Sama AI
sama.com
Sama, en yüksek doğruluğu gerektiren kurumsal yapay zeka modellerine yönelik veri açıklaması çözümlerinde dünya çapında tanınan bir liderdir. Kendi kurumsal düzeyde platformunu kullanan, şirket içi uzman iş gücüne sahip tek bilgisayarlı görüntü çözümleri şirketiyiz. Misyonumuz, en doğru, ölçekleneb...
LinkedAI
linkedai.co
Daha iyi AI verilerini daha hızlı oluşturun! LinkedAI, hızlı etiketleme araçları, insan iş gücü, veri yönetimi ve otomasyon özellikleriyle eğitim verilerinizin kontrolünü ele almanıza yönelik eksiksiz bir çözümdür. Bir yapay zeka modeli yalnızca Eğitim Verileri kadar iyidir. Bilgisayarla görme pro...
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Evrensel Veri Aracı, görüntüleri, metinleri, sesleri ve belgeleri düzenlemek ve açıklama eklemek ve genişletilebilir .udt.json ve .udt.csv standardında tanımlanan tüm verileri görüntülemek ve düzenlemek için kullanılan bir web/masaüstü uygulamasıdır. Başkalarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapı...
CVAT.ai
cvat.ai
Bilgisayarlı Görme Ek Açıklama Aracı (CVAT), profesyonel veri açıklama ekipleri tarafından bilgisayarlı görme algoritmaları için verileri etiketlemek amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
TrainingData.io
trainingdata.io
Makine öğrenimi modelleri oluşturmak için kullanılan radyoloji, patoloji ve diğer tıbbi veri türleri için model destekli görüntü ve video eğitim verileri etiketleme. Tıbbi şirketlerin, araştırma bilimcilerinin ve teknisyenlerin güvendiği 1 numaralı araç.
Jaxon.ai
jaxon.ai
Yapay zekanın "gerçek dünya" sorunları için pratik kullanımı zordur ve uzmanların doğru veri/model kombinasyonlarını tasarlamak için alan bilgisini uyumlu hale getirmesini gerektirir. GPT-4 gibi büyük dil modelleri genel amaçlı görevler için mükemmeldir ancak özellikle özel veriler söz konusu olduğu...
Encord
encord.com
Encord, verilerinizdeki yapay zekanın kilidini açan uçtan uca platformdur. Makine öğreniminin değerini ortaya çıkarmak için tahmine dayalı ve üretken yapay zeka sistemlerini uygun ölçekte güvenli bir şekilde geliştirin, test edin ve dağıtın. Yüksek kaliteli eğitim verileri oluşturun, aktif öğrenme s...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, kuruluşların yapay zeka uygulamaları oluşturma şeklini değiştiren son teknoloji ürünü bir yapay zeka geliştirme platformudur. Dataloop'un platformu, yapay zeka geliştirme sürecinin merkezinde yer alan geliştiricilere hitap edecek şekilde titizlikle hazırlanmış olup verilerle ve yapay zeka...
Datasaur NLP
datasaur.ai
Daha iyi veri etiketleme sayesinde NLP ve LLM projelerinin verimliliğini 9,6 kat artırın. Veri etiketleme, NLP ve LLM projelerinin %65'ini temsil eder. Mühendislerin birinci sınıf modeller oluşturmaya odaklanmasını sağlayan en iyi veri etiketleme platformuyla hızı ve doğruluğu artırın.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
Sağlık Hizmetleri için Yapay Zeka şirketi John Snow Labs, sağlık hizmetleri ve yaşam bilimi kuruluşlarının yapay zeka, LLM ve NLP projelerini daha hızlı oluşturmasına, dağıtmasına ve işletmesine yardımcı olmak için en son teknolojiye sahip yazılımlar, dil modelleri ve veriler sağlar.
Alegion
alegion.com
Alegion, piyasadaki veri eğitimi için en güçlü ve esnek açıklama platformuna sahiptir. En karmaşık ve öznel kullanım durumları için model geliştirmeyi hızlandırır. Entegre ML'yi kullanır ve geniş ölçekte yüksek kalite için gerekli olan koşullu mantık, yinelemeli görevler, çok aşamalı ve iş akışları ...
Picterra
picterra.ch
Picterra, coğrafi uygulamalara ve iş hizmetlerine güç veren makine öğrenimi modellerinin eğitimi, dağıtımı ve yönetimi için kurumsal bir yazılım platformudur. Picterra, kuruluşların jeouzamsal MLOps platformuyla ölçeklenebilir jeouzamsal ürünler oluşturmasına olanak tanır. Tamamen bulut tabanlı plat...
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI, önemli görsel iş akışlarını otomatikleştirerek vizyon yapay zekasını demokratikleştirme ve milyarlarca dolarlık kurumsal değerin kilidini açma misyonundadır. İnsan ve bilgisayar görüşünün en iyilerini bir araya getirerek, her büyüklükteki şirkete, artan miktardaki görüntü ve videolarda gizl...
M47.AI
m47.ai
Makine Öğrenimi Modellerinizi, metin açıklama araçları sağlayan ve herhangi bir dilde açıklama ekleyebilmeniz için uluslararası iş gücümüze erişim sağlayan Akıllı Veri Etiketleme Platformumuzla eğitin
SUPA
supa.so
İnsan bilgisi, sezgi ve öğrenilen deneyimle kullanıcı merkezli yapay zeka oluşturun. Otomatik veri etiketleme iş akışları, yapay zeka destekli açıklamalar, Güneydoğu Asya genelinde entegre iş gücü, Uygun ölçekte veri etiketleme.
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud, güçlü çok modlu özelliğe ve aşağıdakileri destekleyen yapay zeka destekli açıklama araçlarına sahip ücretsiz bir eğitim veri platformudur: - 3D nokta bulutu (tek kare ve kare serisi), 2D ve 3D sensör füzyonu, görüntüler ve video (ardışık görüntüler) verilerinin otomatik açıklama ve n...
Datature
datature.io
Datature, veri kümelerini yönetme, açıklama ekleme, eğitim ve bilgisayarlı görme modellerini dağıtmayla ilgili süreçleri kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir vizyon yapay zeka platformudur. İşletmeler, hızlı büyüyen şirketler, erken aşamadaki girişimler, araştırmacılar ve akademi içi...
Swivl
swivl.com
Swivl, sınıf yönetimi becerilerinin gelişimini destekleyen araçlarla eğitimin temelini oluşturdu. Artık eğitimdeki herkesin yapay zeka ile ideal bir gelecek için ihtiyaç duyduğu daha yüksek seviyeye ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla çözümlerimizi genişlettik.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI, büyük dil modeli oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik veriler konusunda uzmanlaşmış bir veri iyileştirme hizmetleri sağlayıcısıdır. Müşterilerimiz sıklıkla, müşterileri için kendi modellerini veya modellerini oluşturan ve geliştiren teknoloji şirketlerindeki veri bilimi ekibidir. Çalıştığım...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai, görüntü etiketleme ve yapay zeka tabanlı görüntü tanıma uygulamaları geliştirmek için kullanılabilecek web tabanlı bir platformdur. İki ana hedefi vardır: Birincisi, görüntü etiketleme üzerinde çok sayıda kişinin çalıştığı büyük projeler için bile görüntüye açıklama ekleme görevini mü...
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI, veri merkezli yapay zekanın benimsenmesini ve geliştirilmesini hızlandırmak için kurumsal düzeyde, uçtan uca MLOps ve DataOps iş akışları sağlayan lider bir bilgisayarlı görüntü platformu ve profesyonel hizmet sağlayıcısıdır. Yapay zeka tabanlı otomasyonun pratik uygulaması sayesinde Supe...
iMerit
imerit.net
iMerit, büyük işletmeler için makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamalarına güç veren bilgisayar görüşü, doğal dil işleme ve içerik hizmetleri genelinde yüksek kaliteli veriler sağlayan lider bir yapay zeka veri çözümleri şirketidir. iMerit, tarımsal yapay zeka, otonom araçlar, ticaret, jeouzaysal, ...
super.AI
super.ai
Super.AI Akıllı Belge İşleme'yi (IDP) kullanarak iş süreçlerini garantili sonuçlarla uçtan uca otomatikleştirin.
Segments.ai
segments.ai
Robotik ve otonom sürüş için çok sensörlü etiketleme platformu. Segments.ai, çoklu sensörlü veri açıklamalarına yönelik hızlı ve doğru bir veri etiketleme platformudur. Görüntüler, videolar ve 3D nokta bulutları (lidar ve RGBD) için sezgisel etiketleme arayüzleri aracılığıyla segmentasyon etiketleri...
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI Metin Açıklama Aracı, doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi (ML) çözümlerini daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirmeyi amaçlayan bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcıların akıllı belge uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir AI motoru olan AI Builder'ı sağlar. Araç, belge sınıf...