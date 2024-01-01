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Veri Etiketleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Brunei
Eğitim verileri, veri açıklaması veya veri etiketleme yazılımı olarak da bilinen veri etiketleme yazılımı, doğru yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi için gerekli olan etiketlenmemiş verilerin etiketli verilere dönüştürülmesinde kritik bir rol oynar. Bu araçlar, makine öğrenimi destekli etiketleme, insan görev gücünün katılımı veya kullanıcı odaklı etiketleme dahil olmak üzere bir dizi işlevsellik sunar. Bazı platformlar bu yaklaşımların bir kombinasyonuna bile izin vererek maliyet, kalite ve hız gibi faktörlere göre etiketleme yöntemlerinin seçiminde esneklik sunar. Bu araçların uydu görüntüleri ve LIDAR gibi alt kümeler de dahil olmak üzere görüntüler, videolar, ses ve metin gibi farklı veri türlerine yönelik destekleri farklılık gösterir. Ek açıklama türleri de farklılık gösterir; görüntü segmentasyonu, nesne algılama, adlandırılmış varlık tanıma (NER), duygu analizi, transkripsiyon ve duygu tanıma gibi görevleri kapsar. Etiket kalitesini sağlamak için çoğu yazılım fikir birliği ve temel gerçek gibi ölçümleri kullanır. Bu kalite güvencesi, doğru tahminler için etiketli veriler gerektiren temel bir makine öğrenimi yaklaşımı olan denetimli öğrenme için çok önemlidir. Veri bilimi ve makine öğrenimi platformlarıyla entegrasyon yaygındır ve etiketlemeden model eğitimine kadar kesintisiz veri aktarımını kolaylaştırır. Bir ürünün Veri Etiketleme kategorisine dahil edilebilmesi için genellikle yönetilen iş gücü veya veri etiketleme hizmetlerini entegre etmesi, etiket doğruluğunu ve tutarlılığını garanti etmesi, etiketleme doğruluğunu ve hızını izlemeye yönelik analizler sunması ve veri bilimi ve makine öğrenimi platformlarıyla kusursuz entegrasyona olanak sağlaması gerekir.
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Appen
appen.com
Appen ile Üretken Yapay Zekanın kilidini açın. Sektör lideri ürünlerimiz, uzmanlık derinliğimiz ve AI Eğitim Uzmanlarından oluşan eşsiz küresel ekibimizle olağanüstü müşteri deneyimlerine güç katın. En yenilikçi şirketlerin birinci sınıf yapay zeka girişimlerini yürütmesine olanak tanıyan güvenilir...
Scale AI
scale.com
Birinci sınıf şirketlerin güvendiği Scale, sürücüsüz arabalar, haritalama, AR/VR, robot bilimi ve daha fazlası gibi yapay zeka uygulamaları için yüksek kaliteli eğitim verileri sağlar.
Labelbox
labelbox.com
Yapay zeka için veri motoru. Daha iyi yapay zeka ürünlerini oldukça hızlı bir şekilde oluşturmak için veri iyileştirme, yapay zeka destekli etiketleme, model eğitimi ve teşhis ve etiketleme hizmetlerinin tümü tek bir platformda.
Surge AI
surgehq.ai
Yapay zekayı İnsan Dilinin Zenginliği konusunda eğitin. Surge AI'nin küresel veri etiketleme iş gücünü ve platformunu kullanarak güçlü NLP veri kümeleri oluşturun.
Prolific
prolific.com
İsteğe bağlı, self servis veri toplama. Prolific, çalışmanıza, anketinize veya deneyinize katılacak yüksek kaliteli araştırma katılımcılarını işe almanıza yardımcı olur.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
Supervisely
supervisely.com
Yapay zeka için birinci sınıf ekosistemle görüntülere, videolara, LiDAR ve DICOM veri kümelerine açıklama ekleyin, sinir ağlarını işbirliği yapın ve eğitin
SuperAnnotate
superannotate.com
En yüksek kalitede eğitim verileriyle yapay zeka modellerinizi daha hızlı oluşturun, ince ayar yapın, yineleyin ve yönetin.
Avala
avala.ai
Avala, minimum kurulum ve eğitim süresiyle daha doğru şekilde etiketlenmiş yapay zeka verilerini daha hızlı sağlar. Avala'nın kapsamlı, açık platformu, veri kümesi iyileştirme ve yönetimini, veri etiketleme ve insan geri bildirimi için birinci sınıf uzmanlığı ve model eğitimi, doğrulama ve devreye a...
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
Humanloop
humanloop.com
Aktif öğrenmeyle desteklenen tek bir birleşik platformda NLP Ek Açıklama, eğitim ve izleme için hepsi bir arada platform. Önemli ölçüde daha basit, 10 kat daha hızlı.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr, Akıllı Geri Bildirim Döngüsü'ne sahip tek eğitim veri platformudur. Teknolojimiz, yapay zekaya öncelik veren kuruluşların bilgisayarlı görüntü yapay zekası geliştirerek veri hatlarına otomasyon getirmelerine yardımcı olur. Saas platformumuz, bilgisayar görüşü/yapılandırılmamış veri yapay ...
Sama AI
sama.com
Sektör lideri veri kalitesiyle modelinizin potansiyelini ortaya çıkarın. Sama'nın döngüdeki insan doğrulama özelliğine sahip entegre ML destekli veri açıklama platformu, daha hızlı doğruluğa ulaşma ve daha hızlı pazara sunma süresi için yapay zeka geliştirmeyi kolaylaştırır.
Shaip
shaip.com
Shaip, önyargısız ve yüksek kaliteli AI/ML modelleri oluşturmak isteyen şirketlere birden fazla veri türünde (metin, ses, görüntü ve video) yüksek kaliteli veriler sağlar. Shaip, Sağlık Hizmetleri, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka, Görüntü İşleme ve Üretken Yapay Zeka/LLM kullanım senaryolarına ilişkin ...
TrainingData.io
trainingdata.io
Makine öğrenimi modelleri oluşturmak için kullanılan radyoloji, patoloji ve diğer tıbbi veri türleri için model destekli görüntü ve video eğitim verileri etiketleme. Tıbbi şirketlerin, araştırma bilimcilerinin ve teknisyenlerin güvendiği 1 numaralı araç.
Jaxon.ai
jaxon.ai
Yapay zekanın "gerçek dünya" sorunları için pratik kullanımı zordur ve uzmanların doğru veri/model kombinasyonlarını tasarlamak için alan bilgisini uyumlu hale getirmesini gerektirir. GPT-4 gibi büyük dil modelleri genel amaçlı görevler için mükemmeldir ancak özellikle özel veriler söz konusu olduğu...
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Evrensel Veri Aracı, görüntüleri, metinleri, sesleri ve belgeleri düzenlemek ve açıklama eklemek ve genişletilebilir .udt.json ve .udt.csv standardında tanımlanan tüm verileri görüntülemek ve düzenlemek için kullanılan bir web/masaüstü uygulamasıdır. Başkalarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapı...
CVAT.ai
cvat.ai
Bilgisayarlı Görme Ek Açıklama Aracı (CVAT), profesyonel veri açıklama ekipleri tarafından bilgisayarlı görme algoritmaları için verileri etiketlemek amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
LinkedAI
linkedai.co
Daha iyi AI verilerini daha hızlı oluşturun! LinkedAI, hızlı etiketleme araçları, insan iş gücü, veri yönetimi ve otomasyon özellikleriyle eğitim verilerinizin kontrolünü ele almanıza yönelik eksiksiz bir çözümdür. Bir yapay zeka modeli yalnızca Eğitim Verileri kadar iyidir. Bilgisayarla görme pro...
Encord
encord.com
Daha iyi modelleri daha hızlı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar Encord, gelişmiş görüntü işleme ekipleri için önde gelen veri platformudur: Üretim yapay zekasına daha hızlı ulaşmak için etiketleme ve RLHF iş akışlarını kolaylaştırın, modelleri gözlemleyin ve değerlendirin ve verileri yön...
Dataloop
dataloop.ai
Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.
Datasaur NLP
datasaur.ai
Datasaur, proje sürelerini 10 kat hızlandıran ve model performansını 2 kat artıran lider NLP veri etiketleme platformudur.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
Sağlık Hizmetleri için Yapay Zeka şirketi John Snow Labs, sağlık hizmetleri ve yaşam bilimi kuruluşlarının yapay zeka, LLM ve NLP projelerini daha hızlı oluşturmasına, dağıtmasına ve işletmesine yardımcı olmak için en son teknolojiye sahip yazılımlar, dil modelleri ve veriler sağlar.
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI, önemli görsel iş akışlarını otomatikleştirerek vizyon yapay zekasını demokratikleştirme ve milyarlarca dolarlık kurumsal değerin kilidini açma misyonundadır. İnsan ve bilgisayar görüşünün en iyilerini bir araya getirerek, her büyüklükteki şirkete, artan miktardaki görüntü ve videolarda sakl...
Alegion
alegion.com
Alegion, piyasadaki veri eğitimi için en güçlü ve esnek açıklama platformuna sahiptir. En karmaşık ve öznel kullanım durumları için model geliştirmeyi hızlandırır. Entegre ML'yi kullanır ve geniş ölçekte yüksek kalite için gerekli olan koşullu mantık, yinelemeli görevler, çok aşamalı ve iş akışları ...
SUPA
supa.so
İnsan bilgisi, sezgi ve öğrenilen deneyimle kullanıcı merkezli yapay zeka oluşturun. Otomatik veri etiketleme iş akışları, yapay zeka destekli açıklamalar, Güneydoğu Asya genelinde entegre iş gücü, Uygun ölçekte veri etiketleme.
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud, güçlü çok modlu özelliğe ve aşağıdakileri destekleyen yapay zeka destekli açıklama araçlarına sahip ücretsiz bir eğitim veri platformudur: - 3D nokta bulutu (tek kare ve kare serisi), 2D ve 3D sensör füzyonu, görüntüler ve video (ardışık görüntüler) verilerinin otomatik açıklama ve n...
Datature
datature.io
Datature, insanların derin öğrenme yetenekleri oluşturma şeklini basitleştirir. Uçtan uca #nocode mlops platformumuz Nexus'u kullanarak herkesin kendi yapay zeka atılımlarını yaratmasına olanak sağlıyoruz.
Swivl
swivl.com
Swivl Teams artık Reflectivity'dir. Tüm öğretmenlerinizin daha uyumlu olmasına yardımcı olmak için düşünmeyi sosyalleştiren bir araç.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI, büyük dil modeli oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik veriler konusunda uzmanlaşmış bir veri iyileştirme hizmetleri sağlayıcısıdır. Müşterilerimiz genellikle, müşterileri için kendi modellerini veya modellerini oluşturan ve geliştiren teknoloji şirketlerindeki veri bilimi ekibidir. Çalıştığ...
Picterra
picterra.ch
Picterra, coğrafi uygulamalara ve iş hizmetlerine güç veren makine öğrenimi modellerinin eğitimi, dağıtımı ve yönetimi için kurumsal bir yazılım platformudur. Picterra, kuruluşların jeouzamsal MLOps platformuyla ölçeklenebilir jeouzamsal ürünler oluşturmasına olanak tanır. Tamamen bulut tabanlı plat...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai, görüntü etiketleme ve yapay zeka tabanlı görüntü tanıma uygulamaları geliştirmek için kullanılabilecek web tabanlı bir platformdur. İki ana hedefi vardır: Birincisi, görüntü etiketleme üzerinde çok sayıda kişinin çalıştığı büyük projeler için bile görüntüye açıklama ekleme görevini mü...
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI, veri merkezli yapay zekanın benimsenmesini ve geliştirilmesini hızlandırmak için kurumsal düzeyde, uçtan uca MLOps ve DataOps iş akışları sağlayan lider bir bilgisayarlı görüntü platformu ve profesyonel hizmet sağlayıcısıdır. Yapay zeka tabanlı otomasyonun pratik uygulaması sayesinde Supe...
M47.AI
m47.ai
Makine Öğrenimi Modellerinizi, metin açıklama araçları sağlayan ve herhangi bir dilde açıklama ekleyebilmeniz için uluslararası iş gücümüze erişim sağlayan Akıllı Veri Etiketleme Platformumuzla eğitin
iMerit
imerit.net
iMerit, büyük işletmeler için makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamalarına güç veren bilgisayar görüşü, doğal dil işleme ve içerik hizmetleri genelinde yüksek kaliteli veriler sağlayan lider bir yapay zeka veri çözümleri şirketidir. iMerit, tarımsal yapay zeka, otonom araçlar, ticaret, jeouzaysal, ...
super.AI
super.ai
Super.AI Akıllı Belge İşleme'yi (IDP) kullanarak iş süreçlerini garantili sonuçlarla uçtan uca otomatikleştirin.
Segments.ai
segments.ai
Robotik ve otonom sürüş için çok sensörlü etiketleme platformu. Segments.ai, çoklu sensörlü veri açıklamalarına yönelik hızlı ve doğru bir veri etiketleme platformudur. Görüntüler, videolar ve 3D nokta bulutları (lidar ve RGBD) için sezgisel etiketleme arayüzleri aracılığıyla segmentasyon etiketleri...
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI, şirketlerin yapısal olmayan verilerini analiz etmelerine ve bunlardan eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmelerine yardımcı olmak için kullanımı kolay NLP araçları sağlar.