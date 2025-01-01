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Veri merkezli güvenlik yazılımı, verileri depolamak veya bunlara erişmek için kullanılan altyapı veya uygulamalardan ziyade verilerin korunmasını vurgular. Bu yaklaşım, sunucular, ağlar, uygulamalar ve cihazlar gibi verilerin bulunduğu konumların korunmasına odaklanan geleneksel ağ veya çevre merkezli güvenlikle çelişir. İşletmeler, veri merkezli güvenliği benimseyerek sıfır güven güvenlik modelini uygulayabilir ve bulut tabanlı sistemler de dahil olmak üzere çeşitli BT ortamlarında verilerin güvende kalmasını sağlayabilir. Bu yazılım, ister aktarım halinde olsun, ister beklemede olsun, ister kullanımda olsun, verileri korumak için tasarlanmıştır.
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Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte, veri güvenliğini sağlarken dosya paylaşımı ve içerik işbirliği sunan bir platformdur. Bulut ve yerel depolama çözümlerini birleştirir.
Virtru
virtru.com
Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.
Imperva
imperva.com
Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink, ekiplerin bulut üzerinde dosyaları anında güvenle ortaklaşa düzenleyip erişmelerini sağlayan bir dosya sistemi sunar.
Satori
satoricyber.com
Satori, veri güvenliğini sağlarken kullanıcıların veriyle hızlı etkileşim kurmasını sağlayan bir veri yönetim platformudur.
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