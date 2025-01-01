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Veri Merkezli Güvenlik Yazılımı
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Veri Merkezli Güvenlik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Veri merkezli güvenlik yazılımı, verileri depolamak veya bunlara erişmek için kullanılan altyapı veya uygulamalardan ziyade verilerin korunmasını vurgular. Bu yaklaşım, sunucular, ağlar, uygulamalar ve cihazlar gibi verilerin bulunduğu konumların korunmasına odaklanan geleneksel ağ veya çevre merkezli güvenlikle çelişir. İşletmeler, veri merkezli güvenliği benimseyerek sıfır güven güvenlik modelini uygulayabilir ve bulut tabanlı sistemler de dahil olmak üzere çeşitli BT ortamlarında verilerin güvende kalmasını sağlayabilir. Bu yazılım, ister aktarım halinde olsun, ister beklemede olsun, ister kullanımda olsun, verileri korumak için tasarlanmıştır.

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Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte, veri güvenliğini sağlarken dosya paylaşımı ve içerik işbirliği sunan bir platformdur. Bulut ve yerel depolama çözümlerini birleştirir.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.

LucidLink

LucidLink

lucidlink.com

LucidLink, ekiplerin bulut üzerinde dosyaları anında güvenle ortaklaşa düzenleyip erişmelerini sağlayan bir dosya sistemi sunar.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori, veri güvenliğini sağlarken kullanıcıların veriyle hızlı etkileşim kurmasını sağlayan bir veri yönetim platformudur.

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