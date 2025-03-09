Satori

satoricyber.com

Satori, veri ekiplerinin, güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılarken kullanıcılarının verileriyle hızlı ilerlemesine olanak tanıyan bir Veri Güvenliği Platformudur. Bu da şirketlerin verilerle kazanmasına ve yapay zekaya daha hızlı hazır hale gelmesine yardımcı oluyor. Satori, veritabanlarınız, gölleriniz ve depolarınız genelinde hassas verileri sürekli olarak keşfeder, veri kullanımını izler ve güvenlik politikalarını dinamik olarak uygular. Satori'nin kapsamlı DSP'si erişimi, izinleri, güvenliği ve uyumluluk politikalarını tek bir konsoldan yönetir. Satori, veri depolarındaki hassas verileri sürekli olarak keşfeder ve ilgili güvenlik politikalarını uygularken veri kullanımını dinamik olarak izler. Satori, veri ekiplerinin tüm veri güvenliği ve uyumluluk gereksinimlerini karşılarken kuruluş çapında etkili veri kullanımını ölçeklendirmesine olanak tanır.