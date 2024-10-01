Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Veri Merkezli Güvenlik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fas
Veri merkezli güvenlik yazılımı, verileri depolamak veya bunlara erişmek için kullanılan altyapı veya uygulamalardan ziyade verilerin korunmasını vurgular. Bu yaklaşım, sunucular, ağlar, uygulamalar ve cihazlar gibi verilerin bulunduğu konumların korunmasına odaklanan geleneksel ağ veya çevre merkezli güvenlikle çelişir. İşletmeler, veri merkezli güvenliği benimseyerek sıfır güven güvenlik modelini uygulayabilir ve bulut tabanlı sistemler de dahil olmak üzere çeşitli BT ortamlarında verilerin güvende kalmasını sağlayabilir. Bu yazılım, ister aktarım halinde olsun, ister beklemede olsun, ister kullanımda olsun, verileri korumak için tasarlanmıştır.
Yeni Uygulama Gönder
Sophos Central
sophos.com
Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte, kuruluşların en değerli içeriklerini daha iyi korumalarına ve üzerinde işbirliği yapmalarına olanak tanıyan, içerik güvenliği ve yönetimine yönelik güvenli çoklu bulut platformudur. 2008 yılında kurulan Egnyte, 17.000'den fazla kuruluş için bulut içerik güvenliğini demokratikleştirerek müşte...
Virtru
virtru.com
Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güve...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve perfor...
LucidLink
lucidlink.com
Yerel sürücünün kolaylığını bulutun gücüyle birleştiren LucidLink, ekibinizin tek bir paylaşılan dosya alanıyla anında, güvenli bir şekilde ve her yerden işbirliği yapmasına ve dosyaları düzenlemesine olanak tanır. * Her yerde, anında işbirliği yapın: Her yerden birlikte çalışın. Varlıklara ve pro...
Satori
satoricyber.com
Satori, self-servis veri ve analitiği mümkün kılan bir Veri Güvenliği Platformudur (DSP). Geleneksel manuel veri erişim sürecinin aksine Satori'de kullanıcılar, mevcut tüm veri kümelerini görebilecekleri ve bunlara anında erişebilecekleri kişisel bir veri portalına sahip olurlar. Satori'nin DSP'si u...