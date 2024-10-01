Veri Merkezli Güvenlik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Libya En Popüler Son Eklenenler

Veri merkezli güvenlik yazılımı, verileri depolamak veya bunlara erişmek için kullanılan altyapı veya uygulamalardan ziyade verilerin korunmasını vurgular. Bu yaklaşım, sunucular, ağlar, uygulamalar ve cihazlar gibi verilerin bulunduğu konumların korunmasına odaklanan geleneksel ağ veya çevre merkezli güvenlikle çelişir. İşletmeler, veri merkezli güvenliği benimseyerek sıfır güven güvenlik modelini uygulayabilir ve bulut tabanlı sistemler de dahil olmak üzere çeşitli BT ortamlarında verilerin güvende kalmasını sağlayabilir. Bu yazılım, ister aktarım halinde olsun, ister beklemede olsun, ister kullanımda olsun, verileri korumak için tasarlanmıştır.