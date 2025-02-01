Veri Merkezli Güvenlik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Botsvana

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Veri merkezli güvenlik yazılımı, verileri depolamak veya bunlara erişmek için kullanılan altyapı veya uygulamalardan ziyade verilerin korunmasını vurgular. Bu yaklaşım, sunucular, ağlar, uygulamalar ve cihazlar gibi verilerin bulunduğu konumların korunmasına odaklanan geleneksel ağ veya çevre merkezli güvenlikle çelişir. İşletmeler, veri merkezli güvenliği benimseyerek sıfır güven güvenlik modelini uygulayabilir ve bulut tabanlı sistemler de dahil olmak üzere çeşitli BT ortamlarında verilerin güvende kalmasını sağlayabilir. Bu yazılım, ister aktarım halinde olsun, ister beklemede olsun, ister kullanımda olsun, verileri korumak için tasarlanmıştır.
Yeni Uygulama Gönder
Egnyte
egnyte.com
Egnyte, kuruluşların en değerli içeriklerini daha iyi korumalarına ve üzerinde işbirliği yapmalarına olanak tanıyan, içerik güvenliği ve yönetimine yönelik güvenli çoklu bulut platformudur. 2008 yılında kurulan Egnyte, 17.000'den fazla kuruluş için bulut içerik güvenliğini demokratikleştirerek müşterilerin veri güvenliğini artırmasına, uyumluluğu sürdürmesine, fidye yazılımı tehditlerini önlemesine ve tespit etmesine ve herhangi bir uygulamada, herhangi bir bulutta ve herhangi bir yerde çalışan verimliliğini artırmasına yardımcı oluyor. Egnyte'ın basit, anahtar teslim çözümü, BT liderlerinin kazara veri silmeden veri sızdırmaya, mevzuat uyumluluğuna, uygun yaşam döngüsü yönetimine, gizliliğe ve çok daha fazlasına kadar geniş bir yelpazedeki içerik risklerini yönetmesi ve kontrol etmesi kolaydır; üstelik tüm bunları iş kullanıcılarına sağlar. Herhangi bir buluttan, herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden daha hızlı ve daha akıllı çalışmak için ihtiyaç duydukları araçlar.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve performansı hakkında öngörüler sağlamak için bant genişliği kullanımını ve bir dizi performans izleme ve analiz hizmetini en aza indirin.
Sophos Central
sophos.com
Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.
Virtru
virtru.com
Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güvenilir Veri Formatını temel alan Virtru yazılımının kullanımı kolaydır ve Google Workspace/Gmail ve Microsoft 365/Outlook, Google Drive ve Salesforce, Confluence ve Zendesk gibi kurumsal uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ayrıntılı erişim kontrolleri, şirket içinde barındırılan anahtar yönetimi seçenekleri, DLP ve denetim, müşterilerimizin ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA ve GLBA/FTC Korumaları dahil en katı gizlilik ve uyumluluk gereksinimlerini bile karşılamalarına yardımcı olur. Virtru, her gün kullandığınız uygulamalara doğrudan entegre olduğundan, mevcut iş akışlarınızdan ayrılmadan hassas bilgileri tek tıklamayla şifreleyin.
LucidLink
lucidlink.com
Yerel sürücünün kolaylığını bulutun gücüyle birleştiren LucidLink, ekibinizin tek bir paylaşılan dosya alanıyla anında, güvenli bir şekilde ve her yerden işbirliği yapmasına ve dosyaları düzenlemesine olanak tanır. * Her yerde, anında işbirliği yapın: Her yerden birlikte çalışın. Varlıklara ve proje değişikliklerine, paylaşılan dosya alanınıza kaydedildikleri anda erişin. Nerede olursanız olun en iyi işinizi yapın, küresel yeteneklerden yararlanın ve 7/24 işbirliğine dayalı bir iş akışı oluşturun. * Paylaşılan dosyalara anında erişim: İndirme veya senkronizasyonu beklemeden projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışın. Büyük dosyalar mı? Sorun değil. Medyanız anında kullanılabilir, böylece takım arkadaşlarınızın kaldığı yerden devam edebilirsiniz. * Eşsiz güvenlik: Sıfır bilgi şifrelemesi, merkezi erişim yönetimi ve SSO entegrasyonu ile dosyalarınız tamamen güvende kalır - yalnızca onlara erişmesine izin verdiğiniz kişiler tarafından görülebilir. * Kesintisiz yaratıcı iş akışları: LucidLink, halihazırda kullandığınız yaratıcı uygulamalarla çalışır, böylece öğrenecek yeni bir şey kalmaz. Premiere Pro ve Media Composer'dan DaVinci Resolve ve After Effects'e kadar en sevdiğiniz araçları kullanarak kolayca işbirliği yapın.
Satori
satoricyber.com
Satori, veri ekiplerinin, güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılarken kullanıcılarının verileriyle hızlı ilerlemesine olanak tanıyan bir Veri Güvenliği Platformudur. Bu da şirketlerin verilerle kazanmasına ve yapay zekaya daha hızlı hazır hale gelmesine yardımcı oluyor. Satori, veritabanlarınız, gölleriniz ve depolarınız genelinde hassas verileri sürekli olarak keşfeder, veri kullanımını izler ve güvenlik politikalarını dinamik olarak uygular. Satori'nin kapsamlı DSP'si erişimi, izinleri, güvenliği ve uyumluluk politikalarını tek bir konsoldan yönetir. Satori, veri depolarındaki hassas verileri sürekli olarak keşfeder ve ilgili güvenlik politikalarını uygularken veri kullanımını dinamik olarak izler. Satori, veri ekiplerinin tüm veri güvenliği ve uyumluluk gereksinimlerini karşılarken kuruluş çapında etkili veri kullanımını ölçeklendirmesine olanak tanır.
© 2025 WebCatalog, Inc.