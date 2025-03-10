Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Veri merkezi altyapı sağlayıcıları, fiziksel veri merkezlerine ihtiyaç duyan ancak kendi tesislerini kurmamayı tercih eden işletmelere yardımcı olur. Bu sağlayıcılar, özel veri merkezi kiralama, ortak yerleşim hizmetleri (şirketlerin ortak bir alanda sunucu kiraladığı yer) veya her ikisinin bir kombinasyonu dahil olmak üzere çeşitli çözümler sunar. Ek olarak, bazı sağlayıcılar tekliflerini özel yapım merkezler ve çevre dostu güç seçenekleri gibi özel hizmetleri de içerecek şekilde genişletiyor.
Yeni Uygulama Gönder
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint, veri merkezi yönetimi, bulut hizmetleri ve siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
DataPlugs
dataplugs.com
DataPlugs, web hosting, özel sunucu ve kolokasyon hizmetleri sunarak tüm boyutlardaki işletmelere destek sağlar.
Flexential
flexential.com
Flexential, işletmelere veri merkezi hizmetleri, kolokasyon, bulut çözümleri ve managed hizmetler sunarak esnek ve ölçeklenebilir BT altyapıları sağlamaktadır.
CoreSite
coresite.com
Coresite uygulaması, hibrid BT altyapılarını yönetmek için merkezi bir platform sunarak, sanal bağlantıları otomatikleştirir ve bant genişliğini gerçek zamanlı olarak sağlar.
Cologix
cologix.com
Cologix yönetilen hizmetler, bulut, medya, içerik, finansal hizmetler sağlar ve kurumsal müşteriler, iş açısından kritik altyapılarını desteklemek ve onları müşterilere, satıcılara ve iş ortaklarına bağlamak konusunda Cologix'e güvenir.
© 2025 WebCatalog, Inc.