Veri Merkezi Altyapı Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Suriye

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Veri merkezi altyapı sağlayıcıları, fiziksel veri merkezlerine ihtiyaç duyan ancak kendi tesislerini kurmamayı tercih eden işletmelere yardımcı olur. Bu sağlayıcılar, özel veri merkezi kiralama, ortak yerleşim hizmetleri (şirketlerin ortak bir alanda sunucu kiraladığı yer) veya her ikisinin bir kombinasyonu dahil olmak üzere çeşitli çözümler sunar. Ek olarak, bazı sağlayıcılar tekliflerini özel yapım merkezler ve çevre dostu güç seçenekleri gibi özel hizmetleri de içerecek şekilde genişletiyor.
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CoreSite
coresite.com
Bir Amerikan Tower şirketi olan CoreSite (NYSE: AMT), işletmelerin, bulutun, ağ ve BT hizmet sağlayıcılarının dijital işlerinden para kazanmalarını ve geleceğe hazır olmalarını sağlayan hibrit BT çözümleri sağlar. Birbirine yüksek düzeyde bağlı veri merkezi kampüslerimiz, müşterilerimizin özelleştirilmiş hibrit BT altyapısı oluşturmasına ve dijital dönüşümü hızlandırmasına olanak sağlamak için doğrudan bulut rampalarına sahip yerel bir dijital tedarik zinciri sunar. CoreSite'ın teknik uzmanlardan oluşan ekibi, rekabet avantajı elde etmek amacıyla operasyonları optimize etmek, müşteri deneyimini geliştirmek, verileri dinamik olarak ölçeklendirmek ve bunlardan yararlanmak için 20 yılı aşkın bir süredir müşterilerle ortaklık kurmaktadır. Daha fazla bilgi için CoreSite.com'u ziyaret edin ve bizi LinkedIn ve Twitter'da takip edin.
Cologix
cologix.com
Cologix yönetilen hizmetler, bulut, medya, içerik, finansal hizmetler sağlar ve kurumsal müşteriler, iş açısından kritik altyapılarını desteklemek ve onları müşterilere, satıcılara ve iş ortaklarına bağlamak konusunda Cologix'e güvenir.
DataPlugs
dataplugs.com
Dataplugs'un Web Barındırma, Özel Sunucu ve Ortak Konumlandırma konularında 10 yıllık özel deneyimi vardır. Dataplugs, dünya çapında her ölçekteki işletmeye kurumsal düzeyde barındırma hizmetleri sunar. Yenilikçi ürünler ve çözümlerle olağanüstü değer yaratarak müşterilerimizin başarısına odaklanıyor ve destekliyoruz. Müşterilerimizin güvenini ve sadakatini artırmaya yönelik sözlerimizi yerine getiriyoruz.
Flexential
flexential.com
İş ihtiyaçlarınızın bugün olduğu ve yarın büyümek istediğiniz yerde bulunan güçlü bir veri merkezi tesisleri portföyü. Flexential, tek kabinden çok megavatlık dağıtımlara kadar iş gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde genişleyen esnek ortak yerleşim seçenekleri sunar. Süreçteki sermaye harcamalarınızı (CapEx) azaltırken Flexential'ın üretim uygulaması barındırma, felaket kurtarma ve yedeklilik gereksinimleri için ülke çapındaki kapsama alanının sunduğu coğrafi olarak çeşitli avantajlardan yararlanın. BT altyapınızı, çok çeşitli alan seçenekleri, yönetilen hizmetler ve uç özelliklerin kullanımınıza sunulduğu bir ortak yerleşim veri merkezine taşıyın.
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint'te, güvenlik konusunda liderlik yaparak, buluttan bağımsız olarak ve her zaman iş sonuçlarına yönelik çözümler sunarak müşterilerimizle dijital ve BT dönüşümüne giden yolda buluşuyoruz. TierPoint, genel buluttan özel buluta, çok kiracılı buluta, ortak yerleşimden felaket kurtarmaya, güvenliğe ve daha fazlasına kadar kapsamlı bir hizmet portföyünden yararlanır.
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