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Veri Merkezi Altyapı Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları
Veri merkezi altyapı sağlayıcıları, fiziksel veri merkezlerine ihtiyaç duyan ancak kendi tesislerini kurmamayı tercih eden işletmelere yardımcı olur. Bu sağlayıcılar, özel veri merkezi kiralama, ortak yerleşim hizmetleri (şirketlerin ortak bir alanda sunucu kiraladığı yer) veya her ikisinin bir kombinasyonu dahil olmak üzere çeşitli çözümler sunar. Ek olarak, bazı sağlayıcılar tekliflerini özel yapım merkezler ve çevre dostu güç seçenekleri gibi özel hizmetleri de içerecek şekilde genişletiyor.
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DataPlugs
dataplugs.com
Dataplugs'un Web Barındırma, Özel Sunucu ve Ortak Konumlandırma konularında 10 yıllık özel deneyimi vardır. Dataplugs, dünya çapında her ölçekteki işletmeye kurumsal düzeyde barındırma hizmetleri sunar. Yenilikçi ürünler ve çözümlerle olağanüstü değer yaratarak müşterilerimizin başarısına odaklanıyo...
CoreSite
coresite.com
Bir Amerikan Tower şirketi olan CoreSite (NYSE: AMT), işletmelerin, bulutun, ağ ve BT hizmet sağlayıcılarının dijital işlerinden para kazanmalarını ve geleceğe hazır olmalarını sağlayan hibrit BT çözümleri sağlar. Birbirine yüksek düzeyde bağlı veri merkezi kampüslerimiz, müşterilerimizin özelleştir...
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint'te, güvenlik konusunda liderlik yaparak, buluttan bağımsız olarak ve her zaman iş sonuçlarına yönelik çözümler üreterek müşterilerimizi dijital ve BT dönüşümüne giden yolda buluşturuyoruz. TierPoint, genel buluttan özel buluta, çok kiracılı buluta, ortak yerleşimden felaket kurtarmaya, güv...
Flexential
flexential.com
İş ihtiyaçlarınızın bugün olduğu ve yarın büyümek istediğiniz yerde bulunan güçlü bir veri merkezi tesisleri portföyü. Flexential, tek kabinden çok megavatlık dağıtımlara kadar iş gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde genişleyen esnek ortak yerleşim seçenekleri sunar. Süreçteki sermaye harcamaları...
Cologix
cologix.com
Cologix yönetilen hizmetler, bulut, medya, içerik, finansal hizmetler sağlar ve kurumsal müşteriler, iş açısından kritik altyapılarını desteklemek ve onları müşterilere, satıcılara ve iş ortaklarına bağlamak konusunda Cologix'e güvenir.