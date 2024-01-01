Veri Merkezi Altyapı Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Gürcistan En Popüler Son Eklenenler

Veri merkezi altyapı sağlayıcıları, fiziksel veri merkezlerine ihtiyaç duyan ancak kendi tesislerini kurmamayı tercih eden işletmelere yardımcı olur. Bu sağlayıcılar, özel veri merkezi kiralama, ortak yerleşim hizmetleri (şirketlerin ortak bir alanda sunucu kiraladığı yer) veya her ikisinin bir kombinasyonu dahil olmak üzere çeşitli çözümler sunar. Ek olarak, bazı sağlayıcılar tekliflerini özel yapım merkezler ve çevre dostu güç seçenekleri gibi özel hizmetleri de içerecek şekilde genişletiyor.