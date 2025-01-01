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Veri İhlali Bildirim Yazılımı
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Veri İhlali Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Veri ihlali bildirim yazılımı, bir ihlal olayı sırasında şirketlere yardımcı olmada çok önemli bir rol oynar. İhlallerin belgelenmesini, düzenleyici makamlara zorunlu olarak rapor edilmesini ve etkilenen kişilerin bilgilendirilmesini kolaylaştırır. Bu araçlar, katı veri açıklama yasalarına ve bazen 72 saate kadar kısa olabilen son teslim tarihlerine uygunluğu sağlamak için veri ihlali bildirim sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. GDPR Madde 34 gibi düzenlemelere ve Kaliforniya'nın Bilgi Gizliliği mevzuatı gibi eyalet yasalarına bağlı kalarak bu yazılım çözümleri, şirketlerin gizlilik yükümlülüklerini etkili bir şekilde yerine getirmesine olanak tanır. Tipik olarak hukuk ekipleri tarafından yönetilen veri ihlali bildirim görevleri aynı zamanda ihlalin etkisini tam olarak kavramak için BT, güvenlik ve diğer departmanların katkılarını da içerir. Bu araçlardaki iş akışı özellikleri, departman temsilcileri arasındaki işbirliğini desteklerken, merkezi bir kontrol paneli, tüm bildirim sürecini denetleyen gizlilik görevlilerine veya hukuk ekiplerine görünürlük sağlar.

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DATEV

DATEV

datev.de

DateV uygulaması, finansal yönetim süreçlerini kolaylaştırarak faturalandırma, defter tutma ve vergi uyumluluğu gibi işlemleri yapar.

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

PrivacyEngine, veri koruma programlarını yönetmede ve gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamada kuruluşlara yardımcı olan bir yazılımdır.

TrustArc

TrustArc

trustarc.com

TrustArc, veri gizliliği yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; kullanıcı tercihlerini yönetir ve düzenleyici uyumluluğu sağlar.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti, veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için merkezi bir platform sunar. Veri keşfi, sınıflandırma ve izleme gibi işlevler içerir.

Keepabl

Keepabl

keepabl.com

Keekabl, veri gizliliği yönetimi için merkezi bir platform sunarak uyumluluk, veri eşlemesi ve erişim taleplerini yönetmeyi kolaylaştırır.

PrivIQ

PrivIQ

priviq.com

PrivIQ, işletmelere veri gizliliği yönetimi ve uyumluluğunu sağlamak için kapsamlı bir yazılım sunar, yasalara uygunluk ve risk yönetimini kolaylaştırır.

DPOrganizer

DPOrganizer

dporganizer.com

DPOrganizer, veri gizliliği yönetimi için bir yazılım olup, kuruluşların veri işleme faaliyetlerini düzenlemelerine ve uyumluluğu sağlamalarına yardımcı olur.

ComplyCloud

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud, veri koruma ve IT güvenliği uyumluluğunu otomatikleştiren bir yönetim platformudur. Belgelendirme ve uyumluluk işlemlerini kolaylaştırır.

Seers

Seers

seersco.com

Seers, 100'den fazla ülkede veri gizliliği ve onay yönetimi çözümleri sunan bir uygulamadır. GDPR ve CCPA dahil uluslararası düzenlemelere uyum sağlar.

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