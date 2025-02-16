Veri İhlali Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suriye

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Veri ihlali bildirim yazılımı, bir ihlal olayı sırasında şirketlere yardımcı olmada çok önemli bir rol oynar. İhlallerin belgelenmesini, düzenleyici makamlara zorunlu olarak rapor edilmesini ve etkilenen kişilerin bilgilendirilmesini kolaylaştırır. Bu araçlar, katı veri açıklama yasalarına ve bazen 72 saate kadar kısa olabilen son teslim tarihlerine uygunluğu sağlamak için veri ihlali bildirim sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. GDPR Madde 34 gibi düzenlemelere ve Kaliforniya'nın Bilgi Gizliliği mevzuatı gibi eyalet yasalarına bağlı kalarak bu yazılım çözümleri, şirketlerin gizlilik yükümlülüklerini etkili bir şekilde yerine getirmesine olanak tanır. Tipik olarak hukuk ekipleri tarafından yönetilen veri ihlali bildirim görevleri aynı zamanda ihlalin etkisini tam olarak kavramak için BT, güvenlik ve diğer departmanların katkılarını da içerir. Bu araçlardaki iş akışı özellikleri, departman temsilcileri arasındaki işbirliğini desteklerken, merkezi bir kontrol paneli, tüm bildirim sürecini denetleyen gizlilik görevlilerine veya hukuk ekiplerine görünürlük sağlar.
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TrustArc
trustarc.com
Veri gizliliği düzenlemeleri, dünya çapında uygulamaya konulan yeni yasalarla birlikte her gün değişmektedir. Bu değişikliklere ayak uydurmak ve uyumluluğu sürdürmek, cezalardan ve tüketici güveninin kaybından kaçınmak isteyen her kuruluş için gereklidir. Gizlilik liderleri, TrustArc Gizlilik Yönetimi Platformunu kullanarak gizlilik programlarını basitleştirebilir ve otomatikleştirebilir. Bu tek platform deneyimi, gizlilik çerçeveleri, içgörüler, zeka, bilgi ve operasyonların benzersiz birleşimi aracılığıyla sağlanır. Günümüzün sürekli değişen dijital dünyasında gezinmek için gerekli olan uçtan uca gizlilik yönetimi için tam otomatik bir platformla birlikte sürekli gizlilik zekasının derinliğini yalnızca TrustArc sunabilir.
Securiti
securiti.ai
Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'nin Veri Komuta Merkezine güveniyor. Securiti, RSA tarafından "En Yenilikçi Startup", Forbes tarafından "En İyi 25 Makine Öğrenimi Startup'ı", CB Insights tarafından "En Yenilikçi Yapay Zeka Şirketleri", Gartner tarafından "Veri Güvenliğinde Harika Satıcı" dahil olmak üzere çok sayıda sektör ve analist ödülüne layık görülmüştür. ve Forrester'dan "Gizlilik Yönetimi Dalga Lideri".
DATEV
datev.de
Tek cümleyle DATEV: güvenilirlik, güncellik, veri koruma ve veri güvenliğine ilişkin tüm gereksinimleri yüksek standartlarda karşılayan DATEV yazılımını kullanan vergi danışmanları, avukatlar, denetçiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, belediyeler ve kurucular portre DATEV'in geçmişi sürekli bir genişleme öyküsüdür: 1966 yılında Almanya'nın Nürnberg kentinde kurulan DATEV, ulusal bir hizmet sağlayıcıdan Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir hizmet sağlayıcıya doğru sürekli olarak gelişmiştir. DATEV, küreselleşmenin artmasıyla birlikte, tüzüğüne uygun olarak üyelerine yurt içi ve yurt dışında destek olma görevini yerine getirmektedir. DATEV'in genel merkezi Almanya'nın Nürnberg kentinde, Brüksel, Belçika'da bir Bilgi Ofisi ve İtalya, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'da ilgili şirketleri bulunmaktadır. DATEV ilkesi Her denetçinin ve vergi danışmanının kendi performans profili, farklı müşterileri, kişisel gereksinimleri ve bireysel çalışma uygulamaları vardır. Bu nedenle DATEV'in teklifi, her uzmanlığa, ofis büyüklüğüne ve yapısına açık, yazılım, hizmet ve bilgiden oluşan esnek modüler bir konsepttir. Girişimci ve vergi danışmanı DATEV, denetçiler ve vergi danışmanları ofisleri ve şirketlerinin işbirliğini desteklemektedir. Bireysel olarak ayarlanmış bir dağıtım ve çalışma süreçlerinin birbirine kenetlenmesi, sinerji potansiyellerini geliştirir; örneğin muhasebe sektöründe. DATEV, görev paylaşımı için ideal yazılımı sağlar. DATEV bilgi işlem merkezi veri döner tablası gibi çalışıyor.
Seers
seersco.com
Seers, 100'den fazla ülkedeki şirketler için lider gizlilik ve izin yönetimidir. Seers hızla büyüyen bir şirket olup 2020 yılında müşterilerini 2019 yılına göre %1040 artırmıştır. Şirketlerin veri gizliliği uyumluluk sorunlarını çözmek için hizmet olarak yazılım (SAAS) platformunda 10 adet yapay zeka tabanlı dijital çözüm geliştirdi ve piyasaya sürdü. Bu çözümler, şirketlerin GDPR, CCPA, PECR ve LGPD dahil olmak üzere dünya çapındaki veri gizliliği düzenlemelerine uygun maliyetli ve verimli bir şekilde uymasını sağlar ve onları ağır para cezalarına karşı korur (18 milyon £'a kadar veya yıllık cironun %4'üne kadar - hangisi daha yüksekse) düzenleyici tarafından ve ayrıca itibar ve iş kaybı. Çözümler şunlardır: - Rıza Yönetim Platformu (Çerez Onayı) - Veri Sahibi Talep Yönetimi - Olay ve İhlal Yönetim Platformu - Veri Gizliliği Etki Değerlendirmeleri - Gizlilik Politikaları ve Şablon Paketleri - GDPR Personeli e-Eğitimi - GDPR, PECR, Siber Güvenlik Denetimleri ve Değerlendirmeleri - Gizlilik Uzmanı Platformu Seers'ın pazar lideri GDPR ve CCPA uyumlu çözümleri en yüksek puanlara sahiptir ve ayrıca Wordpress, Joomla, Magento, Shopify ve PrestaShop gibi önde gelen pazarlarda da mevcuttur.
PrivIQ
priviq.com
Bir SAAS modeli kapsamında açık, özlü veri gizliliği uyumluluk yönetimi yazılımı sağlayarak müşterilerimiz ve paydaşları arasında güven oluşturmak. Akıllı Uyumluluk, Simply Global gizlilik yasası uyumluluk hizmeti. Tasarlandı: * Çok dilli. İngilizce, Felemenkçe, Yunanca, Portekizce, Brezilya Portekizcesi * Çoklu mevzuat * İşbirlikçi * Kanal iş ortakları için beyaz etiketleme İçin: * KOBİ * Orta Seviye * Girişim Mevcut Düzenlemeler: * AB / İngiltere / ABD / Türkiye / Güney Afrika / Nijerya / Brezilya / Tayland / Kaliforniya / Kenya * Değişmez onay yönetimi. * PCI DSS – Kontrol Kontrol Listeleri. * ISO27001 (2013) – Kontrol Kontrol Listeleri. * CIS 8.0 IG1, IG2, IG3 – Kontrol Kontrol Listeleri. * NIST 1.1 Çerçevesi – Kontrol Kontrol Listeleri. PrivIQ şunları sağlar: * Kuruluş çapında veri gizliliği ve koruması * Kanıtlanabilir ve orantılı * Çalışan farkındalığı ve anlayışı * Yönetişim politikaları * Gizlilik bildirimleri * Pazarlama, İK, BT ve güvenlik gibi çeşitli alanlarda uyumluluk, Tasarım gereği gizlilik * Servis sağlayıcı ve üçüncü taraf anlaşmaları * Konu Erişim talebi ve ihlal yönetimi * Değişmez Onay Kayıtları * Devam eden inceleme – haftalık / üç aylık / iki yılda bir / yıllık
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine, rakipsiz bir teknoloji, uzmanlık ve deneyim kombinasyonuyla işletmelerin ve kuruluşların GDPR, CCPA ve HIPAA dahil gizlilik düzenlemelerine uymalarına yardımcı olan veri koruma ve gizlilik yönetimi yazılımı ve çözümlerinde pazar lideridir. Teknoloji uzmanları ve veri koruma konusu uzmanları tarafından oluşturulan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) gizlilik yönetimi platformu olan PrivacyEngine, gizlilik uyumluluğu, personel yönetimi ve satıcı yönetimi de dahil olmak üzere veri koruma programlarının tüm yönlerini yönetmek için eksiksiz bir çözüm sağlar. 2013 yılında kurulan Sytorus, Dublin'deki genel merkezimizden EMEA, Amerika ve Asya Pasifik'te küresel olarak faaliyet göstermekte ve KOBİ'lere ve kurumsal şirketlere, gerçek iş değeri sunmak, veri ihlallerini önlemek, mevzuat risklerini ele almak için temel paydaşlara ve düzenleyicilere uyumluluk göstermenin ötesine geçen çözümler sunmaktadır. ve itibar yönetimini geliştirmek. Gizlilik programınızı kolaylaştırmak ve uyumluluğu göstermek için tasarlandı!
Keepabl
keepabl.com
Keepabl'ın ödüllü Gizlilik Yönetimi Yazılımı, GDPR'ye odaklanan birinci sınıf bir Gizlilik Çerçevesinin uygulanmasını ve sürdürülmesini, akıllı ağır kaldırma işlemlerini kaputun altına gizleyen kullanımı kolay ve tanıdık iş akışlarıyla sezgisel ve basit hale getirir. 2021'de ve yine 2022'de Finans alanında en yenilikçi 100 sağlayıcıdan biri olarak prestijli küresel RegTech100 listesine giren Keepabl, Yönetim Kurulu, denetçiler ve müşteriler için Gizlilik Yönetişiminize ilişkin anında güçlü analizler ve içgörüler sunar. Keepabl'ı da sevseler de Gizlilik uzmanı olmanıza gerek yok; Birçok danışman için tercih edilen Gizlilik Yönetimi Yazılımıdır ve sürekli uyumluluk yönetimi için %70'e varan tasarruf sağlar. Keepabl, Veri Haritanızdan başlayarak Risk, İhlaller, İşleyiciler ve daha fazlasını içeren Gizlilik Çerçevenizi oluşturma ve sürdürme konusunda size yol gösterir. Siz ilerledikçe, yazılımımız GDPR KPI'larınızı ve Raporlarınızı otomatik olarak oluşturur ve günceller. Kayıtlarınızı e-tablolardan veya başka bir sağlayıcıdan taşımak konusunda endişeleniyorsanız sorun değil! Keepabl'ın Yüklemeler aracı, tüm çalışmalarınızı aktarmanıza olanak tanıyarak aktarımı sorunsuz hale getirir.
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud, veri korumanızı ve BT güvenliği uyumluluğunuzu sağlamak için ihtiyacınız olan tek yazılımdır. Tüm uyumluluk yönetiminizi otomatikleştirmek ve size zorunlu belge çıktısını sağlamak için hukuk ve BT uzmanlığını yazılımla birleştirir. Platformu, uyumluluk iş yükünüzden %80'e kadar tasarruf etmenizi sağladığından, işletmeniz için önemli olan yerlere daha fazla zaman ayırmayı sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz. Birleşik bir GDPR ve NIS2 uzmanı ve proje yöneticisi parmaklarınızın ucunda. Bununla, GDPR ve NIS2 uyumluluğu için ihtiyacınız olan her şey dahil edilmiştir; uygulaması kolay, sezgisel ve otomatiktir. Yazılımı, AB veri koruma avukatları ve BT güvenlik uzmanları tarafından geliştirilmekte ve güncel tutulmaktadır. Diğer çözümlerden farklı olarak ComplyCloud, uyumluluk yazılımını hukuki uzmanlıkla birleştirerek size müşteri olarak hukuki bilgi, rehberlik ve destek sunar. Yukarıdakilerin hepsi mahremiyet hakkı için verilen ortak mücadelenin sonucudur. Uyum sağlamanın kolay olduğu, herkes için adil ve şeffaf olduğu bir dünya istiyor. Bu nedenle kuruluşların kişisel verileri ve altyapıyı maliyet ve zaman açısından verimli bir şekilde korumalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu 'sadece' kuruluşlar için değil, aynı zamanda toplum ve demokrasi için de iyidir.
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer, sizin gibi gizlilik profesyonellerinin daha fazla iş yapmasına yardımcı olmak için kurulmuş bir İsveç şirketidir. İster gizlilik programınızı daha iyi organize etmeye, ister RoPA'nızı daha hızlı yönetmeye, ister farkındalığı daha verimli bir şekilde artırmaya ihtiyacınız olsun, profesyoneller DPOrganizer'daki tüm gizlilik programı yaşam döngüsü boyunca üretkenliklerini artırabilirler. DPOrganizer'ın misyonu gizlilik profesyonellerini gizlilik kahramanlarına dönüştürmeye yardımcı olmaktır. DPOrganizer, kullanım kolaylığı, basitlik ve esnekliğe odaklanan güçlü bir Hizmet Olarak Yazılım olan bir gizlilik yönetimi yazılımıdır. DPOrganizer, işletmelerin ve kuruluşların kişisel veri işlemeyi haritalandırmasına, görselleştirmesine ve raporlamasına yardımcı olur. DPOrganizer, sorumlu veri işlemenin yalnızca bir uyumluluk meselesi değil, aynı zamanda giderek dijitalleşen ve gizlilik bilincine sahip bir dünyada rekabet edebilmek için bir gereklilik olduğuna inanıyor.
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