Veri İhlali Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filistin Bölgeleri

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud, veri korumanızı ve BT güvenliği uyumluluğunuzu sağlamak için ihtiyacınız olan tek yazılımdır. Tüm uyumluluk yönetiminizi otomatikleştirmek ve size zorunlu belge çıktısını sağlamak için hukuk ve BT uzmanlığını yazılımla birleştirir. Platformu, uyumluluk iş yükünüzden %80'e kadar tasarruf etmenizi sağladığından, işletmeniz için önemli olan yerlere daha fazla zaman ayırmayı sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz. Birleşik bir GDPR ve NIS2 uzmanı ve proje yöneticisi parmaklarınızın ucunda. Bununla, GDPR ve NIS2 uyumluluğu için ihtiyacınız olan her şey dahil edilmiştir; uygulaması kolay, sezgisel ve otomatiktir. Yazılımı, AB veri koruma avukatları ve BT güvenlik uzmanları tarafından geliştirilmekte ve güncel tutulmaktadır. Diğer çözümlerden farklı olarak ComplyCloud, uyumluluk yazılımını hukuki uzmanlıkla birleştirerek size müşteri olarak hukuki bilgi, rehberlik ve destek sunar. Yukarıdakilerin hepsi mahremiyet hakkı için verilen ortak mücadelenin sonucudur. Uyum sağlamanın kolay olduğu, herkes için adil ve şeffaf olduğu bir dünya istiyor. Bu nedenle kuruluşların kişisel verileri ve altyapıyı maliyet ve zaman açısından verimli bir şekilde korumalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu 'sadece' kuruluşlar için değil, aynı zamanda toplum ve demokrasi için de iyidir.