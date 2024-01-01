Veri İhlali Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cebelitarık En Popüler Son Eklenenler

Veri ihlali bildirim yazılımı, bir ihlal olayı sırasında şirketlere yardımcı olmada çok önemli bir rol oynar. İhlallerin belgelenmesini, düzenleyici makamlara zorunlu olarak rapor edilmesini ve etkilenen kişilerin bilgilendirilmesini kolaylaştırır. Bu araçlar, katı veri açıklama yasalarına ve bazen 72 saate kadar kısa olabilen son teslim tarihlerine uygunluğu sağlamak için veri ihlali bildirim sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. GDPR Madde 34 gibi düzenlemelere ve Kaliforniya'nın Bilgi Gizliliği mevzuatı gibi eyalet yasalarına bağlı kalarak bu yazılım çözümleri, şirketlerin gizlilik yükümlülüklerini etkili bir şekilde yerine getirmesine olanak tanır. Tipik olarak hukuk ekipleri tarafından yönetilen veri ihlali bildirim görevleri aynı zamanda ihlalin etkisini tam olarak kavramak için BT, güvenlik ve diğer departmanların katkılarını da içerir. Bu araçlardaki iş akışı özellikleri, departman temsilcileri arasındaki işbirliğini desteklerken, merkezi bir kontrol paneli, tüm bildirim sürecini denetleyen gizlilik görevlilerine veya hukuk ekiplerine görünürlük sağlar.