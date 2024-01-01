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Veri İhlali Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bulgaristan
Veri ihlali bildirim yazılımı, bir ihlal olayı sırasında şirketlere yardımcı olmada çok önemli bir rol oynar. İhlallerin belgelenmesini, düzenleyici makamlara zorunlu olarak rapor edilmesini ve etkilenen kişilerin bilgilendirilmesini kolaylaştırır. Bu araçlar, katı veri açıklama yasalarına ve bazen 72 saate kadar kısa olabilen son teslim tarihlerine uygunluğu sağlamak için veri ihlali bildirim sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. GDPR Madde 34 gibi düzenlemelere ve Kaliforniya'nın Bilgi Gizliliği mevzuatı gibi eyalet yasalarına bağlı kalarak bu yazılım çözümleri, şirketlerin gizlilik yükümlülüklerini etkili bir şekilde yerine getirmesine olanak tanır. Tipik olarak hukuk ekipleri tarafından yönetilen veri ihlali bildirim görevleri aynı zamanda ihlalin etkisini tam olarak kavramak için BT, güvenlik ve diğer departmanların katkılarını da içerir. Bu araçlardaki iş akışı özellikleri, departman temsilcileri arasındaki işbirliğini desteklerken, merkezi bir kontrol paneli, tüm bildirim sürecini denetleyen gizlilik görevlilerine veya hukuk ekiplerine görünürlük sağlar.
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TrustArc
truste.com
TrustArc, daha derin içgörüler, daha geniş erişim ve sürekli uyumluluk için gizlilik ile veriler arasındaki boşluğu doldurur.
DATEV
datev.de
Vergi danışmanlığı ve orta ölçekli işletmeler için Avrupa'nın en büyük BT hizmet sağlayıcılarından biri.
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer, sizin gibi gizlilik profesyonellerinin daha fazla iş yapmasına yardımcı olmak için kurulmuş bir İsveç şirketidir. İster gizlilik programınızı daha iyi organize etmeye, ister RoPA'nızı daha hızlı yönetmeye, ister farkındalığı daha verimli bir şekilde artırmaya ihtiyacınız olsun, profesyo...
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud, veri korumanızı ve BT güvenliği uyumluluğunuzu sağlamak için ihtiyacınız olan tek yazılımdır. Tüm uyumluluk yönetiminizi otomatikleştirmek ve size zorunlu belge çıktısını sağlamak için hukuk ve BT uzmanlığını yazılımla birleştirir. Platformumuz uyumluluk iş yükünüzden %80'e kadar tasarr...
Keepabl
keepabl.com
Keepabl'ın ödüllü Gizlilik Yönetimi Yazılımı, akıllı ağır kaldırma işlemlerini kaputun altına gizleyen, kullanımı kolay ve tanıdık iş akışlarıyla, GDPR'ye odaklanan birinci sınıf bir Gizlilik Çerçevesinin uygulanmasını ve sürdürülmesini sezgisel ve basit hale getirir. 2021'de ve yine 2022'de Finans ...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine, kuruluşunuzun tamamının seveceği bir veri gizliliği yönetimi platformudur. Güvenilir teknoloji, deneyim ve uzmanlık karışımı, gizlilik programınızı kolaylaştırmak ve uyumluluğu göstermek için tasarlanmıştır. PrivacyEngine, veri yönetimini, çalışan eğitimini ve üçüncü taraf yönetimini ...
PrivIQ
priviq.com
Bir SAAS modeli kapsamında açık, özlü veri gizliliği uyumluluk yönetimi yazılımı sağlayarak müşterilerimiz ve paydaşları arasında güven oluşturmak. Akıllı Uyumluluk, Simply Global gizlilik yasası uyumluluk hizmeti. Tasarlandı: Çok dilli. İngilizce, Felemenkçe, Yunanca, Portekizce, Brezilya Portekizc...
Seers
seersco.com
Seers Onay Yönetimi Platformu, Birleşik Krallık'taki 50.000'den fazla işletmenin güvendiği ve GDPR, CCPA, PECR ve LGPD yükümlülüklerini karşılayan, dünyanın önde gelen Çerez Onay Banner'ıdır. Seers Onay Yönetimi Platformu, web siteniz için hepsi bir arada bir çözüme sahiptir. Çerezleri tarayabilir, ...
Securiti
securiti.ai
Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'n...