Karanlık Web İzleme Araçları - En Popüler Uygulamalar

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Karanlık web izleme araçları, derin ve karanlık web forumlarında ve pazar yerlerinde, özellikle de risk altındaki iş verilerinin yasa dışı olarak paylaşılması veya satılmasıyla ilgili olarak bir kuruluştan bahsedildiğini tespit etmek için tasarlanmıştır. Deep web, internetteki indekslenmemiş sayfaları içerirken dark web, indekslenmemiş, yasa dışı siteleri ve yalnızca Tor ve I2P gibi araçlar aracılığıyla erişilebilen özel iletişimleri ifade eder. Bu yazılım, müşteri verileri, çalışanların oturum açma bilgileri, ticari sırlar, özel teknoloji ve yasadışı pazarlardaki diğer değerli veri kümeleri gibi sızdırılan hassas iş bilgilerini sürekli olarak izlemek ve analiz etmek için otomatik tarayıcılar, web tarayıcıları ve kazıma teknikleri kullanır. İşletmeler riskleri azaltmak, veri ihlallerini erken tespit etmek ve fikri mülkiyetlerini ve marka itibarlarını korumak için karanlık web izlemeyi kullanıyor. Tipik olarak bir şirketin BT veya güvenlik ekibi, gerçek zamanlı uyarıların çözüm için uygun taraflara dağıtımını kolaylaştırmak amacıyla genellikle biletleme sistemleriyle entegre olan bu araçları yönetir.
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LastPass
lastpass.com
LastPass, çevrimiçi şifreleri güvenli bir şekilde saklayan ve yöneten bir şifre yöneticisidir. Kullanıcılar, şifreler ve diğer hassas bilgileri depolayabilir.
1Password
1password.com
1Password, şifreleri ve hassas bilgileri güvenli bir sanal tonozda depolayan bir şifre yönetim uygulamasıdır.
InsecureWeb
insecureweb.com
InsecureWeb, karanlık webin tehlikelerini izleyen bir araçtır. İnternette sürekli tarama yaparak bilgilerinizi bulduğunda size bildirim gönderir.
Webz.io
webz.io
Webz.io, açık ve karanlık webden makine tanımlı veri sağlayarak yapılandırılmış web veri akışları sunar. Şirketler ve analistler bu verileri kullanabilir.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs, markaları siber tehditlerden korumak için dijital risk yönetim hizmetleri sunan bir platformdur.
Flare
flare.io
Flare, kuruluşlar için proaktif dijital iz bırakma izleme çözümüdür. AI destekli teknoloji, çevrimiçi dünyayı tarayarak riskleri belirler ve güvenliği artırmak için anında kullanılabilir bilgiler sunar.
Defendify
defendify.com
Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.
Progress
progress.com
İlerleme uygulaması, dijital deneyimler geliştirmek için çeşitli platformlarda etkileşim oluşturan araçlar sunar.
Guardz
guardz.com
Guardz, MSP'ler için siber güvenlik sağlayan bir platformdur. Tehditleri tespit eder, yanıt verir ve kullanıcıları korur.
Flashpoint
flashpoint.io
Flashpoint uygulaması, siber tehditler ve güvenlik açıkları hakkında bilgi toplayarak riskleri hızlıca yönetmeye yardımcı olur.
Recorded Future
recordedfuture.com
Kaydedilen Future, tehdit istihbaratı sağlayan bir platformdur. Kuruluşların güvenlik duruşunu güçlendirmek için gerçek zamanlı veri analiz eder.
Cybernod
cybernod.com
Cybernod, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik AI destekli siber güvenlik çözümleri sunan bir uygulamadır. İnternet tehditlerine karşı koruma sağlar.
usecure
usecure.io
Usecure, şirketlerin çalışanların siber güvenlik duruşunu ölçmesine, insan hatasından kaynaklanan güvenlik olaylarını azaltmasına yardımcı olan bir platformdur.
Cyble
cyble.ai
Cyble, siber güvenlikte tehdit istihbaratı sağlayan bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme, risk puanlama ve gelişmiş tehdit tespiti özellikleri sunar.
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