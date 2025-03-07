Flashpoint

flashpoint.io

Zamanında ve aktif zeka ile riski daha hızlı bağlayın, işbirliği yapın ve iyileştirin. Siber tehditler, güvenlik açıkları ve fiziksel güvenlik arasındaki zeka manzaralarına görünürlük kazanın. IGNITE ile güvenlik uzmanları, daha iyi bilgilendirilmiş, daha etkili bir yanıtı koordine etmek için noktaları veri ve zeka arasında bağlayabilir-tek bir yerde bütünsel bir risk görüşü ile. Bir platformla daha fazlasını elde edin, ihtiyacınız olan bilgileri kolayca elde edin ve bilgileri ileriye taşımak ve riski daha hızlı iyileştirmek için birden fazla ekipte sorunsuz bir şekilde çalışın. Derin ve karanlık ağ, OSINT/Surface Web, güvenlik açıkları, ihlal verileri veya jeo -uzamsal zeka için görünürlüğü olan herkes için güvenilir zeka, bitmiş istihbarat raporlarımız ve ham koleksiyonlarımız tam parmaklarınızın ucunda, böylece zamanınızı en önemli şeylere harcayabilirsiniz. Veriler, zeka ve eylem arasındaki boşluğu kapatın, tüm ürünlerdeki verilerinizi ve istihbarat sonuçlarınızı hızlı bir şekilde değerlendirin, iş akışlarını kolaylaştırın, değişen tehdit manzarasının önünde kalmak için kararlı bir eylemde bulunun.