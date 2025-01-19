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Karanlık Web İzleme Araçları - En Popüler Uygulamalar - Reunion
Karanlık web izleme araçları, derin ve karanlık web forumlarında ve pazar yerlerinde, özellikle de risk altındaki iş verilerinin yasa dışı olarak paylaşılması veya satılmasıyla ilgili olarak bir kuruluştan bahsedildiğini tespit etmek için tasarlanmıştır. Deep web, internetteki indekslenmemiş sayfaları içerirken dark web, indekslenmemiş, yasa dışı siteleri ve yalnızca Tor ve I2P gibi araçlar aracılığıyla erişilebilen özel iletişimleri ifade eder. Bu yazılım, müşteri verileri, çalışanların oturum açma bilgileri, ticari sırlar, özel teknoloji ve yasadışı pazarlardaki diğer değerli veri kümeleri gibi sızdırılan hassas iş bilgilerini sürekli olarak izlemek ve analiz etmek için otomatik tarayıcılar, web tarayıcıları ve kazıma teknikleri kullanır. İşletmeler riskleri azaltmak, veri ihlallerini erken tespit etmek ve fikri mülkiyetlerini ve marka itibarlarını korumak için karanlık web izlemeyi kullanıyor. Tipik olarak bir şirketin BT veya güvenlik ekibi, gerçek zamanlı uyarıların çözüm için uygun taraflara dağıtımını kolaylaştırmak amacıyla genellikle biletleme sistemleriyle entegre olan bu araçları yönetir.
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1Password
1password.com
1Password, AgileBits Inc. tarafından geliştirilen bir şifre yöneticisidir. Kullanıcılara çeşitli şifreleri, yazılım lisanslarını ve diğer hassas bilgileri PBKDF2 tarafından korunan ana şifreyle kilitlenen sanal bir kasada saklamaları için bir yer sağlar. Varsayılan olarak bu şifrelenmiş kasa, aylık bir ücret karşılığında şirketin sunucularında depolanır.
LastPass
lastpass.com
LastPass, şifrelenmiş şifreleri çevrimiçi olarak saklayan ücretsiz bir şifre yöneticisidir. LastPass'ın standart sürümü bir web arayüzüyle birlikte gelir, ancak aynı zamanda çeşitli web tarayıcıları için eklentiler ve birçok akıllı telefon için uygulamalar da içerir. Ayrıca yer imleri desteği de içerir. LogMeIn, Inc. Ekim 2015'te LastPass'ı satın aldı.
Webz.io
webz.io
Webz.io, makine tanımlı web verilerinin lider sağlayıcısıdır. Açık ve karanlık ağdaki geniş web veri havuzunu, makinelerin tüketmeye hazır olduğu yapılandırılmış web veri akışlarına dönüştürür. Kuruluşlar, geliştiriciler ve analistler Webz.io verilerini kullanarak artık web verilerinin ham potansiyelini açığa çıkarabilirler.
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra'nın PhishLabs'ı, seçilmiş tehdit istihbaratı ve tam azaltma yoluyla Dijital Risk Koruması sağlayan bir siber tehdit istihbarat şirketidir. PhishLabs, dünyanın önde gelen markaları ve şirketleri için tek bir çözümde marka kimliğine bürünme, hesap ele geçirme, veri sızıntısı ve sosyal medya tehditlerine karşı koruma sağlar. Daha fazla bilgi için https://www.phishlabs.com adresini ziyaret edin. Fortra'nın Önemli Bir Parçası (HelpSystems'in yeni yüzü) PhishLabs, Fortra'nın kapsamlı siber güvenlik portföyünün bir parçası olmaktan gurur duyar. Fortra, sorunları yenilikçi yöntemlerle çözmek için tamamlayıcı ürünleri bir araya getirerek günümüzün karmaşık siber güvenlik ortamını basitleştiriyor. Bu entegre, ölçeklenebilir çözümler, kuruluşunuzu korurken karşılaştığınız hızla değişen zorluklara çözüm getirir. PhishLabs ve diğerlerinden gelen güçlü korumanın yardımıyla Fortra, siber güvenlik yolculuğunuz boyunca her adımınızda yanınızda olan amansız müttefikinizdir.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve devreye almalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak teknoloji profesyonellerinin hayatını kolaylaştırıyoruz. Yüzbinlerce kuruluşta 4 milyondan fazla geliştirici ve teknoloji uzmanı Progress'e güveniyor. Daha fazlasını www.progress.com adresinden öğrenin ve bizi LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram'da takip edin.
Cyble
cyble.ai
Cyble, en hızlı büyüyen tehdit istihbaratı sağlayıcılarından biridir. Cyble, rakipler, altyapı, riskler, zayıf noktalar ve hedefler arasında en hızlı ve en kapsamlı kapsamı sağlar. Cyble, kritik istihbaratı zamanında sağlayarak ve veri analizi, uzman görüşleri ve otomatik süreçlere yönelik gelişmiş yetenekleri aracılığıyla güvenlik tehditlerinin hızlı tespitini, önceliklendirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayarak hükümetlere ve kuruluşlara vatandaşlarını ve altyapılarını koruma gücü verir.
Guardz
guardz.com
Guardz, yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) için tasarlanmış, kimlik avı, fidye yazılımı saldırıları, veri kaybı ve kullanıcı riskleriyle mücadele etmek için yapay zekadan ve çok katmanlı bir yaklaşımdan yararlanarak müşterilerini gelişen dijital tehditlere karşı korumalarını sağlayan lider bir birleşik siber güvenlik çözümüdür. Teknolojimiz, kullanıcı verileri, cihazlar, e-postalar ve bulut dizinleri genelindeki algılama ve yanıt sürecini tek bir cam panelde otomatikleştirerek siber güvenliği kolaylaştırır. Guardz olarak gönül rahatlığınıza ve iş sürekliliğinize kendimizi adadık. Üst düzey siber güvenlik teknolojisini derin sigorta uzmanlığıyla entegre etmek, güvenlik önlemlerinizin sürekli olarak izlenmesini, yönetilmesini ve optimize edilmesini sağlar.
Defendify
defendify.com
2017 yılında kurulan Defendify, sürekli rehberlik ve destek sunan uzmanlar tarafından desteklenen, artan güvenlik ihtiyaçları olan kuruluşlar için Hepsi Bir Arada Siber Güvenlik®'e öncülük ediyor. Birden fazla koruma katmanı sunan Defendify, insanlar, süreçler ve teknoloji genelinde siber güvenliği sürekli olarak güçlendirmek için tasarlanmış, hepsi bir arada, kullanımı kolay bir platform sağlar. Defendify ile kuruluşlar siber güvenlik değerlendirmelerini, testlerini, politikalarını, eğitimlerini, tespitlerini, müdahalelerini ve kontrol altına alma süreçlerini tek bir birleştirilmiş ve uygun maliyetli siber güvenlik çözümünde kolaylaştırıyor. 3 katman, 13 çözüm, 1 platform şunları içerir: • Yönetilen Tespit ve Müdahale • Siber Olay Müdahale Planı • Siber Güvenlik Tehdit Uyarıları • Kimlik Avı Simülasyonları • Siber Güvenlik Farkındalığı Eğitimi • Siber Güvenlik Farkındalığı Videoları • Siber Güvenlik Farkındalığı Posterleri ve Grafikleri • Teknoloji Kabul Edilebilir Kullanım Politikası • Siber Güvenlik Riski Değerlendirmeler • Sızma Testi • Güvenlik Açığı Taraması • Güvenliği Tehlikeye Girmiş Şifre Taraması • Web Sitesi Güvenliği Taraması Defendify'ı çalışırken görün www.deefendify.com.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future dünyanın en büyük tehdit istihbaratı şirketidir. Kaydedilen Geleceğin İstihbarat Bulutu, rakipler, altyapı ve hedefler arasında uçtan uca istihbarat sağlar. İnterneti açık web, karanlık web ve teknik kaynaklar üzerinden indeksleyen Recorded Future, genişleyen bir saldırı yüzeyi ve tehdit ortamına yönelik gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak müşterilerin riskleri azaltmak ve işleri güvenli bir şekilde ileriye taşımak için hızlı ve güvenle hareket etmelerini sağlar. Merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri ve çalışanları bulunan Recorded Future, gerçek zamanlı, tarafsız ve eyleme geçirilebilir istihbarat sağlamak için 75'ten fazla ülkede 1.800'den fazla işletme ve devlet kuruluşuyla birlikte çalışıyor. Recordedfuture.com'da daha fazla bilgi edinin.
usecure
usecure.io
Usecure, işletmelerin gelişen siber tehditlere karşı çalışanlarının güvenlik duruşunu ölçmesine, insan hatasından kaynaklanan güvenlik olaylarını azaltmasına ve temel güvenlik standartlarıyla uyumluluğu göstermesine olanak tanır. İnsanlara yönelik siber riskleri yönetmek için Usecure, kullanıcıya özel güvenlik farkındalığı eğitim programlarını, özel kimlik avı simülasyonlarını, devam eden karanlık ortamları birleştirir. web izleme, basitleştirilmiş politika yönetimi süreçleri ve devam eden insan risk puanlaması.
Flashpoint
flashpoint.io
Zamanında ve aktif zekayla daha hızlı bağlantı kurun, işbirliği yapın ve riskleri iyileştirin. Siber tehditler, güvenlik açıkları ve fiziksel güvenlikle ilgili istihbarat ortamlarına ilişkin görünürlük elde edin. Ignite ile güvenlik uzmanları, tek bir yerde bütünsel bir risk görünümüyle daha bilgili, daha etkili bir müdahaleyi koordine etmek için veriler ve istihbarat arasındaki noktaları birleştirebilir. Tek Platformla Daha Fazlasını Başarın İhtiyaç duyduğunuz bilgileri kolayca elde edin ve bilgileri ileriye taşımak ve riskleri daha hızlı düzeltmek için birden fazla ekiple sorunsuz bir şekilde çalışın. Herkes İçin Güvenilir İstihbarat Derin ve karanlık web, OSINT/yüzey web, güvenlik açıkları, ihlal verileri veya jeouzaysal zekaya ilişkin görünürlük sayesinde, tamamlanmış istihbarat raporlarımız ve ham koleksiyonlarımız parmaklarınızın ucundadır; böylece zamanınızı en önemli şeylere harcayabilirsiniz. Veri, İstihbarat ve Eylem Arasındaki Boşluğu Kapatın Tüm ürünlerdeki verilerinizi ve istihbarat sonuçlarınızı hızla değerlendirin, iş akışlarını kolaylaştırın, uyum sağlayın ve değişen tehdit manzarasının önünde kalmak için kararlı eylemler gerçekleştirin.
InsecureWeb
insecureweb.com
InsecureWeb, işletmenizi DarkWeb'in tehlikelerinden korumak için harika bir araçtır. Platform, internetin en karanlık yerlerini 7/24 tarayarak, bilgileriniz bulunduğunda sizi uyararak önleyici aksiyonlar almanızı sağlar. Bu araç aynı zamanda kendi karanlık web izleme işinizi kurmanın veya yeni anlaşmalar yapmanıza yardımcı olmanın harika bir yoludur. Sadece taradığınızı hayal edin
Cybernod
cybernod.com
Yarının Dijital Ortamı için Öncü Siber Güvenlik Çözümleri Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için dijital savunmaları güçlendirmede önde gelen ortağınız Cybernod'a hoş geldiniz. Siber tehditlerin benzeri görülmemiş bir hızla geliştiği bir çağda Cybernod, KOBİ'lerin karşılaştığı benzersiz zorluklara özel olarak tasarlanmış son teknoloji, yapay zeka odaklı siber güvenlik çözümleri sağlamanın ön saflarında yer alıyor. Misyonumuz Cybernod olarak, işletmeleri siber güvenliğin karmaşık dünyasında gezinmek için gereken araçlar, bilgi ve destekle güçlendirmeye inanıyoruz. Misyonumuz basit: Gelişmiş siber güvenliği kapsamlı BT kaynaklarına sahip olmayan işletmeler için erişilebilir, anlaşılır ve yönetilebilir kılmak. İşletmenizin güvenli bir çevrimiçi ortamda büyümesini sağlayarak dijital varlıklarınızı korumaya kendimizi adadık. Çözümlerimiz Cybernod, dijital tehditlerin çok yönlü yapısını ele almak üzere tasarlanmış kapsamlı bir siber güvenlik hizmetleri paketi sunmaktadır: Web Sitesi Güvenlik Açığı Değerlendirmeleri: Gelişmiş tarama teknolojisini kullanarak, güvenlik açıklarını tespit edip düzelterek çevrimiçi varlığınızı potansiyel saldırılara karşı koruyoruz. Fidye Yazılımı Tespiti ve Eğitimi: Proaktif izleme ve özel eğitim programları aracılığıyla, işletmeleri fidye yazılımı tehditlerini tanıma ve bunlara karşı savunma yapma konusunda donatıyoruz. Karanlık Web İzleme: Uzmanlaşmış hizmetlerimiz, karanlık ağı izlemeye kadar uzanır ve potansiyel veri ihlalleri veya iş bilgilerinizin kötüye kullanılması konusunda uyarılar sağlar. Yapay Zeka Odaklı Güvenlik Analizi: Cybernod'un sunduğu hizmetlerin merkezinde, güvenlik duruşunuza ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sağlayan ve veri odaklı karar almayı mümkün kılan yapay zeka odaklı analiz platformumuz yer alır. Özel Güvenlik Çerçeveleri: Temel hizmetlerimizin ötesinde, işletmenizin özel ihtiyaçları ve yasal gerekliliklerle uyumlu özelleştirilmiş güvenlik çerçeveleri geliştirme konusunda uzmanız. Neden Cybernod'u Seçmelisiniz? Uzmanlık: Ekibimiz, işletmeleri dijital tehditlerden koruma konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip deneyimli siber güvenlik uzmanlarından oluşmaktadır. İnovasyon: Yalnızca tepkisel değil aynı zamanda öngörücü çözümler sunmak için yapay zeka teknolojisindeki en son gelişmelerden ve siber güvenlik trendlerinden yararlanıyoruz. Taahhüt: Cybernod, müşteri memnuniyetine ve hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesine aralıksız odaklanarak mükemmelliğe kendini adamıştır. Eğitim: Müşterilerimizi eğitim yoluyla güçlendiriyor, güvenli bir dijital ortamı sürdürmek için gereken bilgi ve araçları sağlıyoruz. Cybernod Ailesine Katılın Cybernod ile ortaklık yapmak, siber güvenlikte gönül rahatlığı seçmek anlamına gelir. Sizi, dijital ortamlarını son teknoloji güvenlik çözümlerimizle güçlendiren sayısız işletmeye katılmaya davet ediyoruz. Cybernod'un siber güvenlik yaklaşımınızı nasıl dönüştürebileceğini ve dijital dünyadaki geleceğinizi nasıl koruyabileceğini keşfedin. Hizmetlerimiz ve çözümlerimizi işletmenizin kendine özgü zorluklarını karşılayacak şekilde nasıl uyarlayabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin veya doğrudan bizimle iletişime geçin. Dijital korumanın bir sonraki seviyesine hoş geldiniz – Cybernod'a hoş geldiniz.
Flare
flare.io
Flare, kuruluşlar için proaktif dijital ayak izi izleme çözümüdür. Yapay zeka destekli teknolojimiz, bilinmeyen olayları keşfetmek, riskleri otomatik olarak önceliklendirmek ve güvenliği artırmak için anında kullanabileceğiniz eyleme dönüştürülebilir istihbarat sağlamak için karanlık, derin ve net web de dahil olmak üzere çevrimiçi dünyayı sürekli tarar.