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Karanlık Web İzleme Araçları - En Popüler Uygulamalar - Peru
Karanlık web izleme araçları, derin ve karanlık web forumlarında ve pazar yerlerinde, özellikle de risk altındaki iş verilerinin yasa dışı olarak paylaşılması veya satılmasıyla ilgili olarak bir kuruluştan bahsedildiğini tespit etmek için tasarlanmıştır. Derin web, internetteki indekslenmemiş sayfaları içerirken, karanlık web, indekslenmemiş, yasa dışı siteleri ve yalnızca Tor ve I2P gibi araçlar aracılığıyla erişilebilen özel iletişimleri ifade eder. Bu yazılım, müşteri verileri, çalışanların oturum açma bilgileri, ticari sırlar, özel teknoloji ve yasadışı pazarlardaki diğer değerli veri kümeleri gibi sızdırılan hassas iş bilgilerini sürekli olarak izlemek ve analiz etmek için otomatik tarayıcılar, web tarayıcıları ve kazıma teknikleri kullanır. İşletmeler riskleri azaltmak, veri ihlallerini erken tespit etmek ve fikri mülkiyetlerini ve marka itibarlarını korumak için karanlık web izlemeyi kullanıyor. Tipik olarak bir şirketin BT veya güvenlik ekibi, gerçek zamanlı uyarıların çözüm için uygun taraflara dağıtımını kolaylaştırmak amacıyla genellikle biletleme sistemleriyle entegre olan bu araçları yönetir.
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1Password
1password.com
1Password, AgileBits Inc. tarafından geliştirilen bir şifre yöneticisidir. Kullanıcılara çeşitli şifreleri, yazılım lisanslarını ve diğer hassas bilgileri PBKDF2 tarafından korunan ana şifreyle kilitlenen sanal bir kasada saklamaları için bir yer sağlar. Varsayılan olarak bu şifrelenmiş kasa, aylık ...
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra'nın PhishLabs'ı, seçilmiş tehdit istihbaratı ve tam azaltma yoluyla Dijital Risk Koruması sağlayan bir siber tehdit istihbarat şirketidir. PhishLabs, dünyanın önde gelen markaları ve şirketleri için tek bir çözümde marka kimliğine bürünme, hesap ele geçirme, veri sızıntısı ve sosyal medya teh...
LastPass
lastpass.com
LastPass, şifrelenmiş şifreleri çevrimiçi olarak saklayan ücretsiz bir şifre yöneticisidir. LastPass'ın standart sürümü bir web arayüzüyle birlikte gelir, ancak aynı zamanda çeşitli web tarayıcıları için eklentiler ve birçok akıllı telefon için uygulamalar da içerir. Ayrıca yer imleri desteği de içe...
InsecureWeb
insecureweb.com
InsecureWeb, işletmenizi DarkWeb'in tehlikelerinden korumak için harika bir araçtır. Platform, internetin en karanlık yerlerini 7/24 tarayarak, bilgileriniz bulunduğunda sizi uyararak önleyici aksiyonlar almanızı sağlar. Bu araç aynı zamanda kendi karanlık web izleme işinizi kurmanın veya yeni anlaş...
Webz.io
webz.io
Webz.io, makine tanımlı web verilerinin lider sağlayıcısıdır. Açık ve karanlık ağdaki geniş web veri havuzunu, makinelerin tüketmeye hazır olduğu yapılandırılmış web veri akışlarına dönüştürür. Kuruluşlar, geliştiriciler ve analistler Webz.io verilerini kullanarak artık web verilerinin ham potansiye...
Guardz
guardz.com
Guardz, yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) için tasarlanmış, kimlik avı, fidye yazılımı saldırıları, veri kaybı ve kullanıcı riskleriyle mücadele etmek için yapay zekadan ve çok katmanlı bir yaklaşımdan yararlanarak müşterilerini gelişen dijital tehditlere karşı korumalarını sağlayan lider bir ...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve devreye almalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak ...
Flashpoint
flashpoint.io
Zamanında ve aktif zekayla daha hızlı bağlantı kurun, işbirliği yapın ve riskleri iyileştirin. Siber tehditler, güvenlik açıkları ve fiziksel güvenlikle ilgili istihbarat ortamlarına ilişkin görünürlük elde edin. Ignite ile güvenlik uzmanları, tek bir yerde bütünsel bir risk görünümüyle daha bilgili...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future dünyanın en büyük tehdit istihbaratı şirketidir. Kaydedilen Geleceğin İstihbarat Bulutu, rakipler, altyapı ve hedefler arasında uçtan uca istihbarat sağlar. İnterneti açık web, karanlık web ve teknik kaynaklar üzerinden indeksleyen Recorded Future, genişleyen bir saldırı yüzeyi ve te...
Flare
flare.io
Flare, kuruluşlar için proaktif dijital ayak izi izleme çözümüdür. Yapay zeka destekli teknolojimiz, bilinmeyen olayları keşfetmek, riskleri otomatik olarak önceliklendirmek ve güvenliği artırmak için anında kullanabileceğiniz eyleme dönüştürülebilir istihbarat sağlamak için karanlık, derin ve net w...
Cybernod
cybernod.com
Yarının Dijital Ortamı için Öncü Siber Güvenlik Çözümleri Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için dijital savunmaları güçlendirmede önde gelen ortağınız Cybernod'a hoş geldiniz. Siber tehditlerin benzeri görülmemiş bir hızla geliştiği bir çağda Cybernod, KOBİ'lerin karşılaştığı benzersiz zo...
usecure
usecure.io
Usecure, işletmelerin gelişen siber tehditlere karşı çalışan güvenlik duruşlarını ölçmelerine, insan hatasından kaynaklanan güvenlik olaylarını azaltmalarına ve temel güvenlik standartlarıyla uyumluluğu göstermelerine olanak tanır. İnsanlara yönelik siber riskleri yönetmek için Usecure, kullanıcıya ...
Cyble
cyble.ai
Cyble, en hızlı büyüyen tehdit istihbaratı sağlayıcılarından biridir. Cyble, rakipler, altyapı, riskler, zayıf noktalar ve hedefler arasında en hızlı ve en kapsamlı kapsamı sağlar. Cyble, kritik istihbaratı zamanında sağlayarak ve veri analizi, uzman görüşleri ve otomatik süreçlere yönelik gelişmi...
Defendify
defendify.com
2017 yılında kurulan Defendify, sürekli rehberlik ve destek sunan uzmanlar tarafından desteklenen, artan güvenlik ihtiyaçları olan kuruluşlar için Hepsi Bir Arada Siber Güvenlik®'e öncülük ediyor. Birden fazla koruma katmanı sunan Defendify, insanlar, süreçler ve teknoloji genelinde siber güvenliği ...