En Popüler Son Eklenenler Karanlık Web İzleme Araçları - En Popüler Uygulamalar - Norfolk Adası

Karanlık web izleme araçları, derin ve karanlık web forumlarında ve pazar yerlerinde, özellikle de risk altındaki iş verilerinin yasa dışı olarak paylaşılması veya satılmasıyla ilgili olarak bir kuruluştan bahsedildiğini tespit etmek için tasarlanmıştır. Derin web, internetteki indekslenmemiş sayfaları içerirken, karanlık web, indekslenmemiş, yasa dışı siteleri ve yalnızca Tor ve I2P gibi araçlar aracılığıyla erişilebilen özel iletişimleri ifade eder. Bu yazılım, müşteri verileri, çalışanların oturum açma bilgileri, ticari sırlar, özel teknoloji ve yasadışı pazarlardaki diğer değerli veri kümeleri gibi sızdırılan hassas iş bilgilerini sürekli olarak izlemek ve analiz etmek için otomatik tarayıcılar, web tarayıcıları ve kazıma teknikleri kullanır. İşletmeler riskleri azaltmak, veri ihlallerini erken tespit etmek ve fikri mülkiyetlerini ve marka itibarlarını korumak için karanlık web izlemeyi kullanıyor. Tipik olarak bir şirketin BT veya güvenlik ekibi, gerçek zamanlı uyarıların çözüm için uygun taraflara dağıtımını kolaylaştırmak amacıyla genellikle biletleme sistemleriyle entegre olan bu araçları yönetir.