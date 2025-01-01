Müşteriden Müşteriye (C2C) Topluluk Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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C2C topluluk pazarlama yazılımı, müşterilerin diğer kullanıcılarla bağlantı kurduğu ve topluluk etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olduğu çevrimiçi topluluklar oluşturma ve denetleme konusunda kuruluşlara güç verir. Bu yazılım çözümleri, topluluğun büyümesini teşvik etmek, üyelerin katılımını kolaylaştırmak, marka materyalleri dağıtmak, etkinlikleri yönetmek ve tanıtmak ve topluluk ölçümlerini analiz etmek için işlevler sağlar. İşletmeler, marka sadakatini artırmak, müşteri katılımını teşvik etmek ve yeni müşteriler çekmek için C2C topluluk pazarlama yazılımından yararlanır.
Yeni Uygulama Gönder
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.
Facebook Groups
facebook.com
Facebook Grupları, benzer ilgi alanlarına sahip kişilerin iletişim kurmasını sağlamak için grup oluşturmalarına ve tartışmalara katılmalarına olanak tanır.
DownToMeet
downtomeet.com
Downtomeet, grup etkinlikleri düzenlemek, bulmak ve katılmak için bir platformdur. Kullanıcıların sosyal bağlantılar kurmasını kolaylaştırır.
Kommunity
kommunity.com
Kommunity, topluluk oluşturma, etkinlik düzenleme ve üyelerle iletişim için tasarlanmış bir sosyal etkinlik platformudur.
NationBuilder
nationbuilder.com
NationBuilder, topluluk katılımını artıran, bağış toplama ve etkinlik yönetimi gibi araçlar sunan kapsamlı bir platformdur.
Peatix
peatix.com
Peatix, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Organizasyonlar, bilet satışı ve katılımcı yönetimi yapabilir.
Thonest
thonest.com
Thonest, ürünler ve yazılımlar hakkında etkileşimli tartışmalar oluşturmanızı sağlar. Görüşlerinizi paylaşarak işbirliği yapmanızı kolaylaştırır.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit, AI destekli bir eşleştirme platformudur. Kuruluşlar kitleleri davet ederek kişisel 1:1 veya grup bağlantıları oluşturabilir.
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