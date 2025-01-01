Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Müşteriden Müşteriye (C2C) Topluluk Pazarlama Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Müşteriden Müşteriye (C2C) Topluluk Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

C2C topluluk pazarlama yazılımı, müşterilerin diğer kullanıcılarla bağlantı kurduğu ve topluluk etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olduğu çevrimiçi topluluklar oluşturma ve denetleme konusunda kuruluşlara güç verir. Bu yazılım çözümleri, topluluğun büyümesini teşvik etmek, üyelerin katılımını kolaylaştırmak, marka materyalleri dağıtmak, etkinlikleri yönetmek ve tanıtmak ve topluluk ölçümlerini analiz etmek için işlevler sağlar. İşletmeler, marka sadakatini artırmak, müşteri katılımını teşvik etmek ve yeni müşteriler çekmek için C2C topluluk pazarlama yazılımından yararlanır.

Yeni Uygulama Gönder


Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.

Facebook Groups

Facebook Groups

facebook.com

Facebook Grupları, benzer ilgi alanlarına sahip kişilerin iletişim kurmasını sağlamak için grup oluşturmalarına ve tartışmalara katılmalarına olanak tanır.

DownToMeet

DownToMeet

downtomeet.com

Downtomeet, grup etkinlikleri düzenlemek, bulmak ve katılmak için bir platformdur. Kullanıcıların sosyal bağlantılar kurmasını kolaylaştırır.

Kommunity

Kommunity

kommunity.com

Kommunity, topluluk oluşturma, etkinlik düzenleme ve üyelerle iletişim için tasarlanmış bir sosyal etkinlik platformudur.

NationBuilder

NationBuilder

nationbuilder.com

NationBuilder, topluluk katılımını artıran, bağış toplama ve etkinlik yönetimi gibi araçlar sunan kapsamlı bir platformdur.

Peatix

Peatix

peatix.com

Peatix, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Organizasyonlar, bilet satışı ve katılımcı yönetimi yapabilir.

Thonest

Thonest

thonest.com

Thonest, ürünler ve yazılımlar hakkında etkileşimli tartışmalar oluşturmanızı sağlar. Görüşlerinizi paylaşarak işbirliği yapmanızı kolaylaştırır.

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit, AI destekli bir eşleştirme platformudur. Kuruluşlar kitleleri davet ederek kişisel 1:1 veya grup bağlantıları oluşturabilir.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.