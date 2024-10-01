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Müşteriden Müşteriye (C2C) Topluluk Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Yunanistan
C2C topluluk pazarlama yazılımı, müşterilerin diğer kullanıcılarla bağlantı kurduğu ve topluluk etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olduğu çevrimiçi topluluklar oluşturma ve denetleme konusunda kuruluşlara güç verir. Bu yazılım çözümleri, topluluğun büyümesini teşvik etmek, üyelerin katılımını kolaylaştırmak, marka materyalleri dağıtmak, etkinlikleri yönetmek ve tanıtmak ve topluluk ölçümlerini analiz etmek için işlevler sağlar. İşletmeler, marka sadakatini artırmak, müşteri katılımını teşvik etmek ve yeni müşteriler çekmek için C2C topluluk pazarlama yazılımından yararlanır.
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
Facebook Groups
facebook.com
Gruplar belirli kişilerle ortak ilgi alanları hakkında iletişim kurulabilen yerlerdir. Aile toplantınız, iş sonrası spor takımınız veya kitap kulübünüz gibi her şey için bir grup oluşturabilirsiniz.
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet, grup etkinliklerini organize etmek, bulmak ve katılmak için kullanılan bir platformdur. Bölgenizdeki insanlarla tanışmak ve yeni arkadaşlar edinmek istiyorsanız buraya aitsiniz.
Kommunity
kommunity.com
Kommunity, topluluğunuzu yerel ve uluslararası düzeyde büyütmek, etkinlikleri kolayca düzenlemek ve üyelerinizle tek bir yerden iletişim kurmak için mükemmel bir topluluk odaklı sosyal etkinlik platformudur.
NationBuilder
nationbuilder.com
NationBuilder topluluk katılım platformu, dünyanın en riskli binlerce kampanya ve hareketine güç veriyor. Hazır web sitesi şablonları, tam entegre destekçi veritabanı, imza kampanyası, güçlü saha araçları, kolaylaştırılmış bağış toplama ve bağışçı yönetimi ve gelişmiş e-posta ve kısa mesaj içeren te...
Thonest
thonest.com
ÜRÜNÜNÜZ VEYA HİZMETİNİZ ETRAFINDA ilgi çekici TARTIŞMALAR OLUŞTURUN Ürünler ve yazılımlarla ilgili dinamik tartışmalar için nihai platform. Sorunsuz bir şekilde görüşmeler başlatın, içgörüleri paylaşın ve işbirliği yapın.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit, geniş ölçekte seçilmiş tanıtımlara güç veren yapay zeka destekli bir eşleştirme SaaS platformudur. Kuruluşlar, seçtikleri hedef kitleyi düzenli, kişiselleştirilmiş 1:1 veya eş grup bağlantılarına sorunsuz bir şekilde davet edebilir ve Orbiit tüm iletişim, eşleştirme, planlama, geri bildirim ...
Peatix
peatix.com
Topluluklarınızı Gruplar aracılığıyla büyütün, Peatix'in web ve uygulamadaki güçlü araçlarını kullanarak etkinliklerinizi tanıtın ve yönetin. Basit, şeffaf, düşük ücretler. Müşteri odaklı destek.