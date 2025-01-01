Müşteri Başarısı Eğitim Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Müşteri başarısı eğitimi sağlayıcıları, müşteri başarısı temsilcilerini ve yöneticilerini eğitmeyi amaçlayan bir dizi hizmet sunmaktadır. Müşteri başarısında bilgi ve beceri gelişimini artırmaya yönelik etkileşimli yüz yüze oturumlar veya dijital atölye çalışmaları aracılığıyla eğitim veriyorlar. İster bir ekibin özel gereksinimlerini karşılamak için bir müfredat hazırlamak olsun, ister belirli konularda hazır modüller sağlamak olsun, bu sağlayıcılar kapsamlı bir öğrenme deneyimi sağlar. Ek olarak, ilerleme ve yeterliliğe ilişkin değerli bilgiler sunmak için sıklıkla performans ölçümleri, sertifikalar ve değerlendirme sonuçları sağlarlar.
Yeni Uygulama Gönder
SuccessCOACHING
successcoaching.co
SuccessCOACHING, Müşteri Başarı yöneticilerine en iyi uygulamaları öğretir ve gerçek hayat senaryolarında uygulanabilirliklerini gösterir.
ChurnRX
churnrx.com
ChurnRX, işletmelerin müşteri yıpranmasını analiz ederek tutma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olan bir müşteri tutma platformudur.
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra, müşteri odaklı ekipler için satış ve müşteri başarı eğitimi sunan bir uygulamadır. Think-Do-Say™ metodolojisiyle etkin bir eğitim sağlar.
© 2025 WebCatalog, Inc.