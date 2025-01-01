Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Müşteri Başarısı Eğitim Sağlayıcıları
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Müşteri Başarısı Eğitim Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

Müşteri başarısı eğitimi sağlayıcıları, müşteri başarısı temsilcilerini ve yöneticilerini eğitmeyi amaçlayan bir dizi hizmet sunmaktadır. Müşteri başarısında bilgi ve beceri gelişimini artırmaya yönelik etkileşimli yüz yüze oturumlar veya dijital atölye çalışmaları aracılığıyla eğitim veriyorlar. İster bir ekibin özel gereksinimlerini karşılamak için bir müfredat hazırlamak olsun, ister belirli konularda hazır modüller sağlamak olsun, bu sağlayıcılar kapsamlı bir öğrenme deneyimi sağlar. Ek olarak, ilerleme ve yeterliliğe ilişkin değerli bilgiler sunmak için sıklıkla performans ölçümleri, sertifikalar ve değerlendirme sonuçları sağlarlar.

Yeni Uygulama Gönder


SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

SuccessCOACHING, Müşteri Başarı yöneticilerine en iyi uygulamaları öğretir ve gerçek hayat senaryolarında uygulanabilirliklerini gösterir.

ChurnRX

ChurnRX

churnrx.com

ChurnRX, işletmelerin müşteri yıpranmasını analiz ederek tutma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olan bir müşteri tutma platformudur.

Blind Zebra

Blind Zebra

blind-zebra.com

Blind Zebra, müşteri odaklı ekipler için satış ve müşteri başarı eğitimi sunan bir uygulamadır. Think-Do-Say™ metodolojisiyle etkin bir eğitim sağlar.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

Müşteri Başarısı Eğitim Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog