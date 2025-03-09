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Müşteri başarısı eğitimi sağlayıcıları, müşteri başarısı temsilcilerini ve yöneticilerini eğitmeyi amaçlayan bir dizi hizmet sunmaktadır. Müşteri başarısında bilgi ve beceri gelişimini artırmaya yönelik etkileşimli yüz yüze oturumlar veya dijital atölye çalışmaları aracılığıyla eğitim veriyorlar. İster bir ekibin özel gereksinimlerini karşılamak için bir müfredat hazırlamak olsun, ister belirli konularda hazır modüller sağlamak olsun, bu sağlayıcılar kapsamlı bir öğrenme deneyimi sağlar. Ek olarak, ilerleme ve yeterliliğe ilişkin değerli bilgiler sunmak için sıklıkla performans ölçümleri, sertifikalar ve değerlendirme sonuçları sağlarlar.
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SuccessCOACHING
successcoaching.co
Sizinki gibi CSM'lere ve Müşteri Başarısı ekiplerine, yalnızca Müşteri Başarısını artıran en iyi uygulamaları bilmekle kalmayıp, aynı zamanda Müşteri Başarısı profesyonellerinin müşterileriyle çalışırken karşılaştıkları gerçek, günlük zorlukları çözmek için bunları nasıl uygulayacaklarını da bilmelerine yardımcı oluyoruz. SuccessCOACHING Öğrenme Programları ile deneyimli müşteri başarısı uzmanları tarafından tasarlanan Özel Öğrenim yollarına, öğrendiklerinizi nasıl uygulayacağınızı anlamanıza yardımcı olan Gerçek dünya egzersizlerine, en son gelişmelerle güncel kalan, sürekli gelişen bir müfredata erişim kazanırsınız. en iyi uygulamalar ve mesleki gelişime olan bağlılığınızı gösteren akredite, sektörde tanınan bir sertifika. 750'den fazla şirketle çalışmaktan elde edilen içgörüleri derledik ve dünya çapında önde gelen şirketlerin CSM'lerinin güvendiği kapsamlı, takip edilmesi kolay bir Müşteri Başarısı eğitim programı oluşturduk.
ChurnRX
churnrx.com
Geleneksel yöntemler geleneksel sonuçlar üretir. ChurnRX'in uzman eğitimi, olağanüstü sonuçlar sağlayan kanıtlanmış metodolojilerle alışılmadık bir yaklaşım benimsiyor. Verilerinizi kullanarak beceri eğitimimizi, doğru taktik kitaplarını ve elde tutmayı geniş ölçekte artıran becerileri bilimsel olarak uygulamak için uyarlıyoruz. ChurnRX'in birinci sınıf elde tutma ve büyüme uzmanlarından oluşan ekibi, tüm organizasyona yayılan radikal iyileştirmeler yaratmak için savaşta test edilmiş metodolojilerle donatılmıştır. 2015 yılında kurulan ChurnRX, yüzlerce lider teknoloji şirketine eğitim vererek birden fazla şirketin tek boynuzlu değerleme statüsüne ulaşmasına yardımcı oldu. Şirket, basit ve benzersiz uygulamalarıyla müşteri tutma oranını büyük ölçüde artırma becerisiyle ünlüdür.
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra, müşteriyle yüz yüze olan ekipleriniz için eksiksiz müşteri yolculuğu eğitimine odaklanan seçkin bir satış ve müşteri başarısı koçluğu şirketidir. Tüm Kör Zebra eğitimleri basit ama güçlü bir Think-Do-Say™ metodolojisi üzerine kuruludur; bu metodoloji öncelikle ve en önemlisi, bir müşteriyle, potansiyel müşteriyle veya herhangi biriyle "göründüğümüzde" yanımızda getirdiğimiz enerjiye dayanır. Müşteriyle yüz yüze olan ekipleriniz, müşteri yolculuğunuzun ve gelir hedeflerinizin sorumluluğunu paylaştığından, aynı zamanda ortak bir dili ve gelişmiş ekip kültürünü de paylaşmaları gerektiğine inanıyoruz. Kör Zebra koçluğu, daha kusursuz bir müşteri deneyimi ve KPI'larınıza göre daha iyi performans için ortak düşünce, eylem ve dil yaratır. ChurnZero, Emarsys, Kronologic, Terminus ve Salesforce gibi 100'den fazla şirket, benzersiz Think-Do-Say™ metodolojimizi kullanarak müşteriyle yüz yüze çalışan ekiplerini desteklemek için Blind Zebra'ya güveniyor. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen https://blind-zebra.com adresini ziyaret edin.
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