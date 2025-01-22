Müşteri Başarısı Eğitim Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Blind Zebra

blind-zebra.com

Blind Zebra, müşteriyle yüz yüze olan ekipleriniz için eksiksiz müşteri yolculuğu eğitimine odaklanan seçkin bir satış ve müşteri başarısı koçluğu şirketidir. Tüm Kör Zebra eğitimleri basit ama güçlü bir Think-Do-Say™ metodolojisi üzerine kuruludur; bu metodoloji öncelikle ve en önemlisi, bir müşteriyle, potansiyel müşteriyle veya herhangi biriyle "göründüğümüzde" yanımızda getirdiğimiz enerjiye dayanır. Müşteriyle yüz yüze olan ekipleriniz, müşteri yolculuğunuzun ve gelir hedeflerinizin sorumluluğunu paylaştığından, aynı zamanda ortak bir dili ve gelişmiş ekip kültürünü de paylaşmaları gerektiğine inanıyoruz. Kör Zebra koçluğu, daha kusursuz bir müşteri deneyimi ve KPI'larınıza göre daha iyi performans için ortak düşünce, eylem ve dil yaratır. ChurnZero, Emarsys, Kronologic, Terminus ve Salesforce gibi 100'den fazla şirket, benzersiz Think-Do-Say™ metodolojimizi kullanarak müşteriyle yüz yüze çalışan ekiplerini desteklemek için Blind Zebra'ya güveniyor. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen https://blind-zebra.com adresini ziyaret edin.