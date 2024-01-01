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Müşteri Başarısı Eğitim Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Anguilla
Müşteri başarısı eğitimi sağlayıcıları, müşteri başarısı temsilcilerini ve yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan bir dizi hizmet sunmaktadır. Müşteri başarısında bilgi ve beceri gelişimini artırmaya yönelik etkileşimli yüz yüze oturumlar veya dijital atölye çalışmaları aracılığıyla eğitim veriyorlar. İster bir ekibin özel gereksinimlerini karşılamak için bir müfredat hazırlamak olsun, ister belirli konularda hazır modüller sağlamak olsun, bu sağlayıcılar kapsamlı bir öğrenme deneyimi sağlar. Ek olarak, ilerleme ve yeterliliğe ilişkin değerli bilgiler sunmak için sıklıkla performans ölçümleri, sertifikalar ve değerlendirme sonuçları sağlarlar.
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Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra, müşteriyle yüz yüze olan ekipleriniz için eksiksiz müşteri yolculuğu eğitimine odaklanan seçkin bir satış ve müşteri başarısı koçluğu şirketidir. Tüm Kör Zebra eğitimleri basit ama güçlü bir Think-Do-Say™ metodolojisi üzerine kuruludur; bu metodoloji öncelikle ve en önemlisi, bir müşter...
ChurnRX
churnrx.com
Geleneksel yöntemler geleneksel sonuçlar üretir. ChurnRX'in uzman eğitimi, olağanüstü sonuçlar sağlayan kanıtlanmış metodolojilerle alışılmadık bir yaklaşım benimsiyor. Verilerinizi kullanarak beceri eğitimimizi, doğru taktik kitaplarını ve elde tutmayı geniş ölçekte artıran becerileri bilimsel olar...
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Sizinki gibi CSM'lere ve Müşteri Başarısı ekiplerine, yalnızca Müşteri Başarısını artıran en iyi uygulamaları bilmekle kalmayıp, aynı zamanda Müşteri Başarısı profesyonellerinin müşterileriyle çalışırken karşılaştıkları gerçek, günlük zorlukları çözmek için bunları nasıl uygulayacaklarını da bilmele...