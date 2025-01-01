Web uygulamaları için uygulama mağazası Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

Ara

✨ WebCatalog Desktop ✨ WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın. WebCatalog Desktop'u İndir Daha fazla bilgi edinin

En Popüler Son Eklenenler Müşteri Gelir Optimizasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Müşteri Geliri Optimizasyonu (CRO) yazılımı, satış organizasyonlarının, pazarlama ve müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere müşteriye yönelik diğer işlevlerle uyumu teşvik ederek kritik hesaplardan elde edilen geliri artırmasına ve böylece genişletilmiş bir gelir ekibi oluşturmasına olanak tanır. Yazılım, işletme genelindeki içgörülerden yararlanarak müşteri ihtiyaçlarını anlar ve her temas noktasında bu ihtiyaçları karşılayan sonuçların sunulmasını sağlar. Bu yaklaşım, müşteri yaşam döngüsünün tamamı boyunca aktif ve anlamlı bir ilişki geliştirerek satıcının müşteri başına gelirini maksimuma çıkarır.