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Müşteri Gelir Optimizasyon Yazılımı
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Müşteri Gelir Optimizasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Müşteri Geliri Optimizasyonu (CRO) yazılımı, satış organizasyonlarının, pazarlama ve müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere müşteriye yönelik diğer işlevlerle uyumu teşvik ederek kritik hesaplardan elde edilen geliri artırmasına ve böylece genişletilmiş bir gelir ekibi oluşturmasına olanak tanır. Yazılım, işletme genelindeki içgörülerden yararlanarak müşteri ihtiyaçlarını anlar ve her temas noktasında bu ihtiyaçları karşılayan sonuçların sunulmasını sağlar. Bu yaklaşım, müşteri yaşam döngüsünün tamamı boyunca aktif ve anlamlı bir ilişki geliştirerek satıcının müşteri başına gelirini maksimuma çıkarır.

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Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Mixmax, satış ekiplerinin müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir satış katılım platformudur.

Patch Customer Retention

Patch Customer Retention

patchretention.com

Patch Müşteri Tutma Uygulaması, işletmelere müşterilerini izleme, etkileşim stratejileri geliştirme ve sadakati artırma konusunda yardımcı olur.

Vitally

Vitally

vitally.io

Vitally, müşteri başarı ekiplerine gerçek zamanlı verilerle müşteri ilişkilerini yönetme ve analiz etme imkanı sunan bir platformdur.

Clari

Clari

clari.com

Clari, satış süreçlerini optimize eden ve tahmin doğruluğunu artıran, verileri analiz eden bir platformdur. Kullanıcıların satış boru hatlarını yönetmesine yardımcı olur.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai, satış ekiplerinin müşteri verilerine erişimini kolaylaştıran ve satış süreçlerini optimize eden bir gelir istihbarat platformudur.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat, müşteri verilerini yönetir, iş akışlarını otomatikleştirir ve müşteri deneyimini geliştirmek için analiz yapar.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst, müşteri odaklı büyümeyi sağlamak için tasarlanmış bir platformdur ve müşteri verilerini merkezi bir şekilde yönetir.

Recapped

Recapped

recapped.io

Recapped, ekiplerin müşterileriyle iş birliği yapmasını sağlar; içerik yükleme, görev atama ve ilerleme takibi yapar.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso, satış ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma kapatmasına ve gelir artışını yönetmesine yardımcı olan bir yapay zeka platformudur.

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen, ekiplerinizi güçlendiren, veri ve süreçleri otomatikleştiren bir uygulamadır. Satış, pazarlama ve İK gibi alanlarda verimlilik sağlar.

Prelay

Prelay

prelay.com

Prelay, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını yönetmelerini ve ekip içindeki kaynakları etkin kullanarak hızlı gelir artışı sağlamalarını kolaylaştıran bir platformdur.

Uptics

Uptics

uptics.io

Uptics, dış satışları otomatikleştiren bir yazılımdır. Satış ekiplerinin kampanya başlatmasını ve müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlar.

Totango

Totango

totango.com

Totango, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve müşteri sağlığı hakkında derinlemesine bilgiler edinmelerine yardımcı olan kapsamlı bir müşteri başarı yazılımıdır.

Zomentum

Zomentum

zomentum.com

Zomentum, teknoloji ortakları için satış süreçlerini hızlandıran ve gelir artıran bir uygulamadır. Satış görevlerini otomatikleştirerek müşteri ilişkilerini geliştirir.

RevSetter

RevSetter

revsetter.com

RevSetter, müşteri başarı, hesap yönetimi ve gelir ekipleri için veri modeline dayalı bir platformdur, otomatik iş akışları ve analizler sunar.

PreSkale

PreSkale

preskale.com

PreSkale, CRM ve ürün ekosistemleriyle entegrasyon sağlayarak PreSales süreçlerini yönetir, teknik başarıları izler ve ürün pazar içgörüleri sunar.

Kapta

Kapta

kapta.com

Kapta, ana hesap yönetimi yazılımıdır. Müşteri sağlığını değerlendirir, stratejik hesaplarla planlar oluşturur ve değer ölçümünü kolaylaştırır.

Coho AI

Coho AI

coho.ai

Coho, şirketlerin mevcut müşterilerden gelirini artırmasına yardımcı olan bir platformdur. Ürün, satış ve müşteri verilerini birleştirir.

ClientSuccess

ClientSuccess

clientsuccess.com

ClientSuccess, SaaS şirketlerinin müşteri yönetimini, etkileşimlerini ve analitiklerini geliştiren bir müşteri başarı platformudur.

Nektar

Nektar

nektar.io

Nektar, veri toplama ve yönetimi için bir platformdur. Satış süreçlerini kolaylaştıran analizler ve otomasyon sunarak karar alımını destekler.

Gainsight CS

Gainsight CS

gainsight.com

Gainsight CS, müşteri başarı yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Müşteri verilerini bir araya getirir ve ekiplerin etkili stratejiler geliştirmesine yardımcı olur.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero, abonelik işletmelerine müşteri başarı süreçlerini yönetmede, kayıp risklerini tanımlamada ve gelir arttırmada yardımcı olan bir platformdur.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge, B2B müşteri deneyimi yönetim platformudur. Müşteri geri bildirimlerini toplar, analiz eder ve gerçek zamanlı içgörüler sunar.

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

Enthu.ai, çağrı merkezlerinin müşteri etkileşimlerini izleyerek gelir ve memnuniyeti artırmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir platformdur.

Brainbase

Brainbase

brainbase.com

Brainbase, lisans ekiplerinin sözleşmeden gelire kadar ortaklıklarını optimize etmelerine yardımcı olan modern bir teknoloji platformudur.

Boxxstep

Boxxstep

boxxstep.com

Boxxstep, karmaşık satışlarda satış ekiplerine alıcı etkileşimi ve destek sağlayan bir platformdur. İlişki haritalama, sonuç etkinleştirme planları ve satış performans geri bildirimi sunar.

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Müşteri Gelir Optimizasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog