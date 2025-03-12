Müşteri Gelir Optimizasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Müşteri Geliri Optimizasyonu (CRO) yazılımı, satış organizasyonlarının, pazarlama ve müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere müşteriye yönelik diğer işlevlerle uyumu teşvik ederek kritik hesaplardan elde edilen geliri artırmasına ve böylece genişletilmiş bir gelir ekibi oluşturmasına olanak tanır. Yazılım, işletme genelindeki içgörülerden yararlanarak müşteri ihtiyaçlarını anlar ve her temas noktasında bu ihtiyaçları karşılayan sonuçların sunulmasını sağlar. Bu yaklaşım, müşteri yaşam döngüsünün tamamı boyunca aktif ve anlamlı bir ilişki geliştirerek satıcının müşteri başına gelirini maksimuma çıkarır.
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Mixmax
mixmax.com
Mixmax, satış ekiplerinin müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir satış katılım platformudur.
Patch Customer Retention
patchretention.com
Patch Müşteri Tutma Uygulaması, işletmelere müşterilerini izleme, etkileşim stratejileri geliştirme ve sadakati artırma konusunda yardımcı olur.
Clari
clari.com
Clari, satış süreçlerini optimize eden ve tahmin doğruluğunu artıran, verileri analiz eden bir platformdur. Kullanıcıların satış boru hatlarını yönetmesine yardımcı olur.
Vitally
vitally.io
Vitally, müşteri başarı ekiplerine gerçek zamanlı verilerle müşteri ilişkilerini yönetme ve analiz etme imkanı sunan bir platformdur.
People.ai
people.ai
People.ai, satış ekiplerinin müşteri verilerine erişimini kolaylaştıran ve satış süreçlerini optimize eden bir gelir istihbarat platformudur.
Planhat
planhat.com
Planhat, müşteri verilerini yönetir, iş akışlarını otomatikleştirir ve müşteri deneyimini geliştirmek için analiz yapar.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst, müşteri odaklı büyümeyi sağlamak için tasarlanmış bir platformdur ve müşteri verilerini merkezi bir şekilde yönetir.
Recapped
recapped.io
Recapped, ekiplerin müşterileriyle iş birliği yapmasını sağlar; içerik yükleme, görev atama ve ilerleme takibi yapar.
Aviso
aviso.com
Aviso, satış ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma kapatmasına ve gelir artışını yönetmesine yardımcı olan bir yapay zeka platformudur.
Kizen
kizen.com
Kizen, ekiplerinizi güçlendiren, veri ve süreçleri otomatikleştiren bir uygulamadır. Satış, pazarlama ve İK gibi alanlarda verimlilik sağlar.
Prelay
prelay.com
Prelay, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını yönetmelerini ve ekip içindeki kaynakları etkin kullanarak hızlı gelir artışı sağlamalarını kolaylaştıran bir platformdur.
Uptics
uptics.io
Uptics, dış satışları otomatikleştiren bir yazılımdır. Satış ekiplerinin kampanya başlatmasını ve müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlar.
Totango
totango.com
Totango, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve müşteri sağlığı hakkında derinlemesine bilgiler edinmelerine yardımcı olan kapsamlı bir müşteri başarı yazılımıdır.
Zomentum
zomentum.com
Zomentum, teknoloji ortakları için satış süreçlerini hızlandıran ve gelir artıran bir uygulamadır. Satış görevlerini otomatikleştirerek müşteri ilişkilerini geliştirir.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter, müşteri başarı, hesap yönetimi ve gelir ekipleri için veri modeline dayalı bir platformdur, otomatik iş akışları ve analizler sunar.
PreSkale
preskale.com
PreSkale, CRM ve ürün ekosistemleriyle entegrasyon sağlayarak PreSales süreçlerini yönetir, teknik başarıları izler ve ürün pazar içgörüleri sunar.
Kapta
kapta.com
Kapta, ana hesap yönetimi yazılımıdır. Müşteri sağlığını değerlendirir, stratejik hesaplarla planlar oluşturur ve değer ölçümünü kolaylaştırır.
Coho AI
coho.ai
Coho, şirketlerin mevcut müşterilerden gelirini artırmasına yardımcı olan bir platformdur. Ürün, satış ve müşteri verilerini birleştirir.
ClientSuccess
clientsuccess.com
ClientSuccess, SaaS şirketlerinin müşteri yönetimini, etkileşimlerini ve analitiklerini geliştiren bir müşteri başarı platformudur.
Nektar
nektar.io
Nektar, veri toplama ve yönetimi için bir platformdur. Satış süreçlerini kolaylaştıran analizler ve otomasyon sunarak karar alımını destekler.
Gainsight CS
gainsight.com
Gainsight CS, müşteri başarı yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Müşteri verilerini bir araya getirir ve ekiplerin etkili stratejiler geliştirmesine yardımcı olur.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, abonelik işletmelerine müşteri başarı süreçlerini yönetmede, kayıp risklerini tanımlamada ve gelir arttırmada yardımcı olan bir platformdur.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge, B2B müşteri deneyimi yönetim platformudur. Müşteri geri bildirimlerini toplar, analiz eder ve gerçek zamanlı içgörüler sunar.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.ai, çağrı merkezlerinin müşteri etkileşimlerini izleyerek gelir ve memnuniyeti artırmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir platformdur.
Brainbase
brainbase.com
Brainbase, lisans ekiplerinin sözleşmeden gelire kadar ortaklıklarını optimize etmelerine yardımcı olan modern bir teknoloji platformudur.
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep, karmaşık satışlarda satış ekiplerine alıcı etkileşimi ve destek sağlayan bir platformdur. İlişki haritalama, sonuç etkinleştirme planları ve satış performans geri bildirimi sunar.
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