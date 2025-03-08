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Müşteri Geliri Optimizasyonu (CRO) yazılımı, satış organizasyonlarının, pazarlama ve müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere müşteriye yönelik diğer işlevlerle uyumu teşvik ederek kritik hesaplardan elde edilen geliri artırmasına ve böylece genişletilmiş bir gelir ekibi oluşturmasına olanak tanır. Yazılım, işletme genelindeki içgörülerden yararlanarak müşteri ihtiyaçlarını anlar ve her temas noktasında bu ihtiyaçları karşılayan sonuçların sunulmasını sağlar. Bu yaklaşım, müşteri yaşam döngüsünün tamamı boyunca aktif ve anlamlı bir ilişki geliştirerek satıcının müşteri başına gelirini maksimuma çıkarır.
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Vitally
vitally.io
Vitally, her boyuttaki Müşteri Başarısı ekiplerinin birinci sınıf müşteri deneyimleri sunmasına, beklenmedik zorluklarla başa çıkmasına, daha verimli çalışmasına ve işlerinin kârlılığını artırmasına yardımcı olur. Çift yönlü, gerçek zamanlı entegrasyonlarla, teknoloji yığınınız genelinde müşteriye yönelik tüm verilerinizi birleştirin. Her müşteri segmenti ve yaşam döngüsü için Sağlık Puanları da dahil olmak üzere hesap ve kullanıcı durumunu kolayca analiz edin. CS için özel olarak hazırlanmış proje yönetimi ile Müşteri Başarısı sürecini standartlaştırın. Otomatik Bildirimler ve Başucu Kitapları ile operasyonları ölçeklendirin. Surface Müşteri Başarısı güzel, eyleme dönüştürülebilir Raporlar ve Kontrol Panelleri ile kazanır. En hızlı büyüyen B2B SaaS şirketleri, kayıp risklerini ve genişleme fırsatlarını gerçek zamanlı olarak proaktif bir şekilde ele almak için Vitally'yi kullanıyor. Neden daha fazla sektör liderinin Vitally'ye geçtiğini kendi gözlerinizle görmek için bugün bir demo planlayın.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI, iletişim merkezlerinin yapay zeka odaklı içgörüler yoluyla geliri ve müşteriyi elde tutmayı artırmasına yardımcı olur. Enthu.AI, %100 müşteri konuşmalarının izlenmesine olanak tanır, önemli olan etkileşimleri otomatik olarak ortaya çıkarır ve kaliteli ekiplerin kişiselleştirilmiş ve noktaya odaklı koçluk ve eğitim yoluyla temsilci performansını artırmasına yardımcı olur. Hem gelir hem de destek işlevleri için uygun olan Enthu.AI, temsilci performansının optimize edilmesine yardımcı olarak çağrı QA verimliliği, müşteri memnuniyeti puanı, yeni temsilci katılımı ve temsilci eğitimi ve koçluk süresinde ölçülebilir kazanımlar sağlayarak sonuçta geliri etkiler. Daha fazla bilgi için https://enthu.ai adresini ziyaret edin.
Patch Customer Retention
patchretention.com
RFM Segmentasyonunu kullanan Dünyanın İlk, Tamamen Otomatik ve Özelleştirilebilir Platformu ile Elde Tutma Pazarlamasının Gerçek Gücünü açığa çıkarın. On yılı aşkın uzmanlığıyla Patch, Shopify markalarının müşteri yaşam boyu değerini artırmasına ve daha fazla müşteriyi elinde tutmasına tek bir yerden yardımcı olan birinci sınıf bir müşteri tutma platformu geliştirdi. Patch, entegre RFM (Yenilik, Frekans, Parasal) segmentasyonuna sahip dünyanın ilk saklama platformudur. Bu model, müşterileri otomatik olarak Sadık, Risk Altındaki ve hatta Kayıp Müşteriler dahil olmak üzere eyleme geçirilebilir gruplara ayırır. Etkileşimi ve geliri en üst düzeye çıkarmak amacıyla her müşteri için kişiselleştirilmiş, otomatik müşteri yolculukları oluşturmanıza olanak tanır. Patch, veri bilimcilere ihtiyaç duymadan veriye dayalı kararları mümkün kılar. Ayrıca, eksiksiz elde tutma araçlarımız aşağıdakileri içerir: Otomatik Müşteri Yolculukları: Sadık veya risk altındaki müşteri davranışlarına göre harekete geçin. E-posta ve SMS: E-posta ve SMS patlamalarını kullanarak kişiselleştirilmiş mesajlaşma yoluyla hedef kitlenizle bağlantı kurun. TextChat Widget'ı: WebChat'lerin Yeni Çağı. Müşterilerinizle Konuşma Geçmişini Kaybetmeden Mesaj Yoluyla Sorunsuz Bir Şekilde Devam Edin. Sadakat ve Ödüller: Ödüllerinizi markanızın özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre uyarlayın ve yerleşik analizlerle başarıyı takip edin. Messenger: Kolaylaştırılmış iletişim, artan katılım ve daha fazla satın alma işlemi için müşteri hizmetleri ekibinize mesaj gönderin. İnceleme İstekleri: Otomatik inceleme isteklerimizle itibarınızı sosyal açıdan kanıtlayarak markanızı güçlendirin. Feragatler: Yerleşik pazarlama otomasyonuna sahip tek feragat yazılımıyla feragatlerinizi bir pazarlama kanalına dönüştürün. Analizler: Patch'in sezgisel kontrol panelleriyle segmentlere göre eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin, verileri hızlı bir şekilde anlamanıza ve bunlara göre hareket etmenize olanak tanır. Tavsiyeler: Sadık müşterileri marka elçilerine dönüştürün ve tavsiye programlarıyla yeni müşterilere ulaşın.
PreSkale
preskale.com
PreSkale, etkili teknik kazanımlar sağlamak amacıyla değerlendirme deneyimlerini kolaylaştırmak ve ürün pazarı içgörülerini takip etmek için PreSales'in CRM ve Ürün eko sistemleriyle entegre olmasına yardımcı olur. 1/ Kazandıran uygulamaları belirlemek için ürün, satış ve müşterilerle senkronize çalışın 2/ Tekrarlanabilir teknik kazançlar elde etmek için çabaları, kazanan çözümleri ve kritik ürün boşluklarını takip edin 3/ Kaynak tahsisini en üst düzeye çıkarmak ve Satış Öncesi performansı iyileştirmek için en uygun atamaları kullanın 4 / Geliri ürün yol haritasına eşlemek için gruplar genelinde ürün benimsenmesini analiz edin 5/ Satış dönüşümlerini artırmak için Satış Öncesi etkisi ile anlaşma hızına ilişkin öngörüler oluşturun 6/ Anlaşmanın önemli bilgilerini izleyin ve değerlendirmeleri satış hattı aşamalarında tek çağrı cihazı olarak yönetin
Brainbase
brainbase.com
Brainbase, lisanslama ekiplerinin ortaklıklarını sözleşmeden gelire kadar optimize etmelerine yardımcı olan modern bir teknoloji platformudur. Anlaşma yönetiminden telif raporlaması ve ürün onaylarına kadar Brainbase, lisanslama operasyonlarınızı birleştirmek için tek bir platform görevi görür. Brainbase ile lisanslama işinizi büyütmek için manuel işlemlerden ve elektronik tablolardan kurtulun.
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep, karmaşık ve kurumsal satışlardaki satış ekiplerine yönelik bir Alıcı Katılımı ve Etkinleştirme platformudur. Satın alma kararına dahil olan alıcılara odaklanmanıza yardımcı olarak CRM'nizi tamamlıyoruz. Bunu üç temel yetenek aracılığıyla yapıyoruz: BİLİN - İlişki Haritalaması ve gelişmiş fırsat yönetimi ETKİNLEŞTİR - Sonuç Etkinleştirme Planları ÖĞRENİN - Kazanç Kaybı satış performansı geri bildirimi
Prelay
prelay.com
Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bastırmasına izin veriyor. Karmaşık anlaşmaları yönetmek için amaca yönelik oluşturulmuş bir çözüm olmadığında, iç paydaşlar herhangi bir merkezi izleme, gözetim veya öğrenme olmaksızın anlık e-postalara, sohbetlere ve belgelere başvururlar. Sonuç? Dahili gecikmeler, kör noktalar ve anlaşmanın bozulması. Prelay, amaca yönelik oluşturulmuş Ekip Satış Platformu ile anlaşma kaosunu fethediyor. Dahili bir düzenleme katmanı görevi gören Prelay, anlaşma koordinasyonunu anahtar yazılımınızla entegre olacak şekilde tek bir yerde düzenler. Satış temsilcileri ve onların muadilleri için daha az baş ağrısı yaşanır ve satış, ön satış ve iptal liderleri, ekip kapasitesi ve anlaşmaları başarılı kılan unsurlar hakkında fikir sahibi olur. İster değerlendirme yürütüyor olun, ister anlaşma masası onaylarını yönlendiriyor olun, ister bir ürün uzmanına danışıyor olun, Prelay karmaşık anlaşma süreçlerinizi basitleştirir ve en değerli dahili kaynaklarınızın etkisini en üst düzeye çıkarır, böylece ekip olarak gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter, dünya genelinde müşteri başarısını, hesap yönetimini ve gelir ekiplerini güçlendirmek için benzersiz bir veri modeli ve öngörü motoru üzerine kurulu, son teknoloji ürünü bir CS ve gelir platformudur. RevSetter, gelirle karşı karşıya olan ekiplerinizin verimliliğinin kilidini açar; kolaylaştırılmış bir işe alım ve hızlı değer elde etme süresiyle başlayarak, IC'ler, yöneticiler ve Üst Düzey Yöneticiler için tamamen özelleştirilebilir ve tam gelir yolculuğunun eylemlerini ve iş akışlarını güçlendirebilir . Platformumuzu pazarın mevcut zorluklarına yanıt verecek ve aynı zamanda dünya çapındaki gelir ekiplerinin gelişen ihtiyaçlarını geleceğe hazırlayacak şekilde oluşturduk. Otomatik iş akışlarından güçlü veri yönetimine, dinamik müşteri yolculuklarından ürün kullanım analitiğine ve çok daha fazlasına kadar uzanan kapsamlı bir dizi çözümle işinizi güçlendirmenin zamanı geldi; hepsi tek bir yenilikçi çözümde.
Kapta
kapta.com
Kapta, kaybı azaltan ve organik büyümeyi teşvik eden kilit hesap yönetimi yazılımıdır. Kapta'nın yazılımı ve KAM Sürecimiz, Hesap Yönetimi ve Müşteri Başarısı liderlerinin müşterileri hakkındaki 3 kritik soruyu yanıtlamasına olanak tanır: 1) Hangi müşteriler sağlıklı, hangileri risk altında? 2) Her bir stratejik hesap için uygulanabilir ve hesap verebilir planlarımız (büyüme planları, tasarruf planları, kapanış planları) var mı? 3) Müşterilere değeri nasıl ölçer ve iletiriz?
Zomentum
zomentum.com
Teknoloji İş Ortaklarına özel olarak oluşturulan satış hızlandırma uygulamasıyla anlaşmaları hızlandırın ve geliri artırın. Hepsi bir arada Zomentum Grow, satış şeklinizi taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Grow ile fırsatların ilerlemesini sağlamak için sıkıcı satış görevlerini otomatikleştirebilirsiniz. Uygulamamız satış faaliyetlerini birleştirerek satış ekiplerinin tutarlı kalmasını sağlar ve sağlam müşteri ilişkileri kurmalarına yardımcı olur. Zomentum büyümek şunları yapmanızı sağlar: • Doğru eylem planını değerlendirip belirleme ve mevcut müşterilerin iş ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunma. Rutin risk analizi gerçekleştirmek ve müşterileriniz için sorun haline gelmeden önce boşlukları belirlemek için değerlendirmeleri kullanın. • Yeni Çağ SaaS Satıcılarını keşfedin. Başlangıçtan itibaren uygun ürün paketlerini sunmak için doğru SaaS satıcılarını bulun. Müşterilerinizi ihtiyaç duydukları üretkenlik, siber güvenlik ve iş sürekliliği araçlarıyla donatın. • Özelleştirilebilir şablonlarla profesyonel görünümlü teklifler ve teklifler tasarlayın. Ürünlerin stok durumunu kontrol edin, fiyatları karşılaştırın, kategorileri, açıklamaları ve diğer verileri otomatik olarak girin. Potansiyel müşterilere birden fazla fiyatlandırma seçeneği sunun, ürün paketleri oluşturun ve müşterilerin miktarları değiştirmesine olanak tanıyarak bir teklif dahilinde üst satış yapın. Belgeleri dijital olarak imzalayın ve otomatik yinelenen/tek seferlik ödemeleri planlayıp toplayın. • Otomatikleştirilmiş etkinlikler ve görevlerle bir aşamadan diğerine geçen fırsatları görselleştirebildiğiniz için fırsatları gelire dönüştürün. Ayrıca, ek satış ve çapraz satış gibi alternatif satış hunilerini kapsayacak şekilde birden fazla satış hattı da ayarlayabilirsiniz. • Bir müşterinin işletmenizle yaptığı tüm konuşmaları ve etkinlikleri günlüğe kaydederek işlem hattınızı otomatikleştirin. Müşteriniz bir e-postayı açtığında, bir teklife yorum yaptığında veya bir teklifi e-imzaladığında otomatik uyarılar ayarlayın. • Sezgisel raporlarla satış hattının durumunu analiz edin ve ekibiniz için hangi satış modellerinin en başarılı olduğunu öğrenin. Ardından her temsilcinin üretkenliğini nasıl en üst düzeye çıkarabileceğinizi görün. • Ayrıntılı ancak anlaşılması kolay Üç Aylık İş İncelemeleri tasarlamak için otomatik şablonlarla gelir akışlarınızı genişletin. Zomentum Hakkında: Zomentum, Ortakların hizmetleri keşfetmesine, satmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş tek akıllı Gelir Platformudur. Zomentum, geliri en üst düzeye çıkarmak için oluşturulmuş tek bir modern platformla çok sayıda aracı ortadan kaldırarak satış sürecinin karmaşıklığını azaltır. Şu ana kadar müşterilerimizin 500 milyon dolara yakın Kanal geliri elde etmelerine yardımcı olduk.
ClientSuccess
clientsuccess.com
ClientSuccess, SaaS şirketlerinin mevcut müşteri tabanlarını yönetme, elde tutma ve büyütme biçiminde devrim yaratıyor. Müşteri yaşam döngüsü boyunca başarıyı yönetmek için bütünsel, kişisel bir yaklaşım sunuyoruz. Gerçek Müşteri Başarısı Yönetimi Platformumuz™, müşteri kaybını azaltmak, geliri artırmak ve müşterinin yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler, zengin müşteri analitiği ve en iyi uygulamaları sağlar. SaaS'ın yazılım ve hizmetten daha fazlası olduğuna inanıyoruz. İlişkilerle ilgili. Edinme ve desteğin ötesinde düşünün. Ömür boyu müşteri istersiniz. Ve bir sözleşmeye bağlı oldukları için var olan bir şey değil. Kişisel ilişkiler ve keyifli deneyimler yoluyla hedeflerine ulaşmalarına ve başarılı olmalarına yardımcı olduğunuz için sizinle ortak olmayı seçen bir müşteri istiyorsunuz. ClientSuccess, kullanıcıların haftada bir veya iki kez başvurduğu bir raporlama aracından daha fazlasıdır. Biz, ön saflardaki müşteri başarısı yöneticileri için güçlü bir çözüm ve Yöneticiler için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan gerçek bir müşteri yönetimi platformuyuz.
Coho AI
coho.ai
Coho, şirketlerin satış modellerinden bağımsız olarak ürün odaklı büyüyen şirketler haline gelmelerini sağlayan yeni nesil bir müşteri geliri optimizasyon platformu oluşturuyor. Coho, ürün, satış ve müşteri başarısı verilerini birleştirerek mevcut müşterilerden elde ettiğiniz geliri en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Verilerden elde edilen bilgilerle, self-servis hareketleri otomatikleştirebilir, yüksek dokunuşlu ek satış ve çapraz satış fırsatlarına odaklanabilir ve kaybı azaltabilirsiniz.
Nektar
nektar.io
Nektar, müşterilerimizin verilerinden yararlanmalarına ve iş akışlarını kolaylaştırmalarına olanak sağlamak için tasarlanmış sezgisel bir mobil veri toplama ve yönetim platformudur.
Aviso
aviso.com
Aviso AI, modern satış organizasyonlarının ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma yapmasına, gelir artışını artırmasına ve patentli yapay zeka rehberliği aracılığıyla riski azaltmasına yardımcı olan entegre bir gelir platformudur. Yapay zeka tabanlı gelir operasyonları çözümlerinde sektör lideri olan Aviso AI, satış, pazarlama ve müşteri başarı ekipleri için her müşterinin gizli gelir fırsatını ortaya çıkaran en kapsamlı akıllı araç ve çözümlere sahip tek oyuncudur. Aviso AI platformu altı temel bölüme ayrılabilir: 1) Tahmine Dayalı Tahmin 2) Anlaşma Zekası 3) Faaliyet ve İlişki Zekası 4) Konuşma Zekası. 5) GTM ve Müşteri İşbirliği 6) CRM Otomasyonu Platformumuz her türlü karmaşık müşteri hiyerarşisini yapılandırmak için esnek ve ölçeklenebilirdir. Satış liderleri, yöneticiler ve temsilcilerin tümü, satış hattı yönetimimizi, öngörümümüzü, anlaşma işbirliğimizi ve konuşma zekası aracımızı kullanmaktan yararlanır. Aviso ile satış ekipleri hedefler belirleyebilir, tahminleri birleştirebilir, anlaşmalara rehberlik edebilir ve başarı için doğru rotayı belirleyebilir. Sanal satış çağında satış ekipleri, uzaktan çalışarak başarı elde etmelerini sağlayacak bir platformu hak ediyor. Son teknoloji Auto-ML, NLP ve derin bir zaman serisi veritabanıyla desteklenen Aviso platformu, satışı yönlendirmek için insan ve yapay zekanın en iyilerini birleştiriyor. Honeywell, Dell, LaunchDarkly, Elastic, RingCentral, Microsoft GitHub, FireEye gibi şirketlerin tümü, Aviso'yu kullanarak anlaşma kazanma oranlarında ortalama %20 artış gibi harika sonuçlar elde etti. Aviso AI ile Gelirinizi True North'ta bulun.
Uptics
uptics.io
Uptics'le tanışın. Giden satışlara hakim olmak, 3 kat daha fazla toplantı rezervasyonu yapmak ve daha fazla anlaşmayı kolaylıkla tamamlamak için yeni gizli silahınız. Uptics, tüm manuel, sıkıcı satış işlerini otomatikleştirmenize yardımcı olan, kullanımı kolay bir satış yazılımıdır; böylece müşterilerle ilgilenmek ve satışları kapatmak gibi önemli şeylere odaklanabilirsiniz. Yazılım, uzak ve iç satış ekiplerinin giden kampanyaları kolayca başlatması, gelen potansiyel müşterileri beslemesi, anlaşma hattınızı paketlemesi ve üst düzey geliri artırması için hepsi bir arada bir satış otomasyon platformudur.
Totango
totango.com
Totango, çapraz işlevli kurumsal ekiplerin üretkenliği, elde tutmayı ve genişletmeyi artırmasına yardımcı olmak için sınırsız ölçeklenebilirlik ve benzersiz değer elde etme süresi sağlayan, işletmelerin büyüyemeyeceği müşteri başarısı yazılımıdır. Sektördeki en iyi uygulamalarla bütünleştirilmiş önceden oluşturulmuş müşteri başarısı programları, müşteri yolculuğunun her aşamasında başlamayı, işinize göre özelleştirmeyi ve kritik iş sonuçlarına ulaşmayı hızlı ve kolay hale getirir. SAP, Github, Schneider Electric ve Aircall dahil olmak üzere dünyanın en büyük müşteri başarısı ekipleri, müşteri sağlığının 360 derecelik bir görünümü için müşteri verilerini entegre etmek, müşteri portföylerini işbirliği içinde yönetmek ve müşterileriyle proaktif ve akıllı bir şekilde etkileşim kurmak için Totango'yu kullanıyor .
Recapped
recapped.io
Recaped, ekiplerin pilot yönetim ve işe alım da dahil olmak üzere satışların son aşaması boyunca müşterileriyle doğrudan işbirliği yapmasına olanak tanır. Müşterilerin etkileşime geçmesi için ilgili içeriği yükleyin, müşterilere son tarihleri (ve otomatik hatırlatıcıları) olan sonraki adımları atayın ve sonunda herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın.
Planhat
planhat.com
Planhat, içgörü sağlamak, iş akışını yönetmek ve müşteri deneyimini artırmak için oluşturulmuş bir müşteri platformudur. Planhat, müşteri başarısını ve müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmak için dünya çapında yüzlerce modern teknoloji şirketinin işlerini müşterileri etrafında odaklamasına yardımcı oluyor. CSM'den üst düzey yöneticilere kadar herkes için tasarlanan platform, müşteri verilerinizi birleştirmenize, hedefler ve ideal sonuçlar belirlemenize ve oyun kitapları, otomasyon ve işbirliği gibi özelliklerle müşteri yolculuğunu geliştirmenize olanak tanır. Şirket 2014 yılında İsveç'in Stockholm kentinde kuruldu ve Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya Pasifik'te 100'den fazla kişiden oluşan bir ekibe sahip. Daha fazlasını www.planhat.com adresinde okuyun.
People.ai
people.ai
People.ai, kurumsal satış ekiplerine satış hattı ve gelir yaratmaya yönelik kanıtlanmış yolda rehberlik etmede liderdir. People.ai kurumsal gelir istihbaratı platformu, kuruluşların doğru hesaplara doğru kişileri dahil ederek karmaşık satış döngülerini hızlandırmasını sağlar. Patentli yapay zeka teknolojimiz sayesinde People.ai, satış ekiplerinin her bir hesapta kiminle etkileşime geçmesi gerektiğini ve en yüksek getirili anlaşmaları sunmak için tam olarak ne yapması gerektiğini açıkça görmesini sağlar. AppDynamics, DataRobot, Okta ve Zoom gibi şirketler insanların insanlardan satın aldığını biliyor ve bu yüzden insanlar People.ai'den satın alıyor.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax, gelir ekiplerinin "sprey ve dua" adayının ötesine geçmesine yardımcı olmak için tasarlanmış en kolay satış katılım platformudur. Yapay zeka ile çalışan bilgilerle, kiminle iletişim kuracağınız, ne zaman ulaşacağınız, nasıl bağlanacağınız ve hangi mesajı göndereceğinize rehberlik eder. Mixmax, temsilcilerin kişiselleştirilmiş, çok kanallı diziler, e-posta izleme ve şablonlar, takvim ve anketler ve anketler gibi e-posta geliştirmeleri ile ilgili alıcılarla karşılaşmasına yardımcı olur. Sekmeleri değiştirmek yerine gelen kutusundan çalışarak ve Salesforce güncellemeleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf ederler. Mixmax, sevişecek, hızlı bir şekilde kalkmaya ve çalışmaya yardımcı olan sezgisel bir arayüze sahiptir. Yinelenen veya "gölge" CRM olmadan, uygulama aylar değil günler sürer.
Kizen
kizen.com
Kizen, kurumsal liderlerin ekiplerini benzeri görülmemiş bir özerklik, verimlilik ve çeviklikle güçlendirmelerine yardımcı olur. Mevcut teknoloji yığınınızla entegre olun veya Kizen'i işletmenizin kalbi olarak kullanarak tüm verilerinizi, satış, pazarlama, İK ve operasyon girişimlerinizi güçlendirin. SKYROCKET SATIŞ VERİMLİLİĞİ VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ. Önerilen sonraki en iyi eylemler, tahmine dayalı tahminler ve düşük performans uyarılarıyla daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlayın. YAPAY GÜÇLÜ, OTOMATİK AÇILAN 1'E 1 YOLCULUKLAR. İşletmenizdeki her veri noktasından öğrenen hiper-otomatik müşteri yolculukları. YILDIZ YETENEKLERİNİ WARP HIZINDA BELİRTİN VE İŞE ALIN. Hızlı bir şekilde işe alım yapmak, iş akışlarını otomatikleştirmek ve uyarlamak ve MVP'lerinizi korumak için yapay zeka destekli İK yönetimi. AI İLE HIZLANDIRILMIŞ BT DESTEĞİ, VERİ OPS'U VE UYGULAMA OLUŞTURMA. Birleştirilmiş, merkezi veriler ve kodsuz bir arayüz, eskiden haftalar süren işleri birkaç saatte başlatmanıza olanak tanır. OTOMASYONU KULLANARAK DENEYİMLERİ VE VERİMLİLİĞİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN. Kod gerektirmeyen tek bir uygulama kullanarak iş akışlarını kolaylaştırın ve girişimleri gerçek zamanlı olarak yönetin, otomatikleştirin ve destekleyin.
Gainsight CS
gainsight.com
Müşterilerinizi Geniş Ölçekte Tutun ve Büyütün. Gainsight CS, müşterilerinizi en iyi büyüme motorunuz haline getirir. Müşterilerinize ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin, trendleri ve riskleri anlayın ve sonuç sağlayan kanıtlanmış eylemlerle ölçeklendirme konusunda ekibinizi güçlendirin.
CustomerGauge
customergauge.com
Hesap Deneyimi yazılımı, hesaplarınızdan anket dışı veriler de dahil olmak üzere geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmalarına yardımcı olur. CustomerGauge, müşterilerin şunları yapmasını sağlayan bir B2B müşteri deneyimi yönetimi platformudur: - Bir hesaptaki birden fazla paydaştan müşteri geri bildirimi toplayın - Gerçek zamanlı sonuçları görüntülemek için özel gösterge tabloları oluşturun - Müşterilerle döngüyü kapatmak için amaç ve hedefler belirleyin - Müşteri içgörülerini bölgeye, ürüne, tesise ve daha fazlasına göre segmentlere ayırın. - ve çalışanların CX ile ilgili iş girişimlerini uyumlu hale getirin CustomerGauge aynı zamanda müşteri öngörülerini gelir verileriyle otomatik olarak birleştiren ilk ve tek müşteri deneyimi yönetimi çözümüdür. Bu, Müşteri Deneyimi yöneticilerinin şunları yapmasına olanak tanır: - En etkili müşteri deneyimi iyileştirmelerini belirleyin ve önceliklendirin - Gelecekteki müşteri deneyimi iyileştirmelerinin müşteri yolculuğu üzerindeki etkisini tahmin edin - ve değerli müşteri deneyimi girişimlerinin yatırım getirisi hakkında rapor verin
Clari
clari.com
Clari'nin gelir platformu, tüm gelir süreci boyunca verimliliği, öngörülebilirliği ve büyümeyi artırır. Clari, süreç titizliğini artırmak, alıcıları ve satıcıları hizalamak, olası riski ve fırsatları tespit etmek, tahmin doğruluğunu artırmak ve genel verimliliği artırmak için gelir ekiplerine işlerinde tam görünürlük sağlar. Okta, Adobe, Workday, Zoom ve Finastra gibi önde gelen şirketlerdeki yüz binlerce gelir uzmanı, gelir süreçlerini daha bağlantılı, verimli ve öngörülebilir hale getirmek için Clari'yi kullanıyor. Bizi clari.com adresinden ziyaret edin ve LinkedIn'de @clari'yi takip edin.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, Müşteri Başarısı için platformunuz ve ortağınızdır. Verimliliği artırmak, geliri artırmak ve mümkün olan en iyi müşteri deneyimlerini sunmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunarak abonelik işletmenizin geniş ölçekte başarılı olmasına yardımcı oluyoruz. ChurnZero, Müşteri Başarısı ekibinizin potansiyel kayıp risklerini erken tespit etmesine ve yenileme ve genişleme fırsatlarını daha hızlı görmesine yardımcı olur. Sınıfının en iyisi otomasyon ve kişiselleştirme, uygulama içi iletişim ve Customer Success AI™, müşterilerle etkileşime geçmeyi ve onları değere yönlendirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz yolculuklar, sağlık puanları, anket araçları, segmentasyon, oyunlar, raporlama, gerçek zamanlı uyarılar, izlenecek yollar, işbirliği merkezleri ve daha fazlasını sunar ve CRM ve teknoloji yığınınızla kolayca entegre olur. Yazılımın ötesinde, sizin ve ekibinizin en önemli işe odaklanmasına yardımcı olmaya adanmış, ekibinizin güvenilir ortağı, danışmanı ve koçu olmaktan gurur duyuyoruz.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst, müşterileriniz aracılığıyla büyümeyi hızlandıracak lider platformdur. Tüm müşteri deneyimi boyunca değer sunmak üzere tasarlandı; Catalyst, yeni alıcıları ömür boyu gelire dönüştürür. Elde tutma odaklı iş akışları ve gelir odaklı otomasyonlarla müşteri odaklı ekipleri güçlendiriyoruz. Catalyst'in kusursuz kurumsal entegrasyonları, silolanmış müşteri verilerini gelişmiş iş akışlarıyla desteklenen sektörün en sezgisel platformunda merkezileştirir. Sınıfının en iyisi müşteri yolculuklarınızı otomatikleştirin ve ölçeklendirin; Kullanıcı üretkenliğini ve benimsenmesini artırmak; ve işe alımdan savunuculuğa kadar müşteri deneyimini hassas bir şekilde optimize eden, müşteri sağlığına ilişkin net bilgiler sunun. Müşteri odaklı büyüme stratejinizi oluşturmak, yinelemek ve ölçeklendirmek için Catalyst'in güvenilir ekibi ve sezgisel platformuyla ortak olun. Daha fazla bilgi için https://catalyst.io/ adresini ziyaret edin.
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