Müşteri Gelir Optimizasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tuvalu

Zomentum

zomentum.com

Teknoloji İş Ortaklarına özel olarak oluşturulan satış hızlandırma uygulamasıyla anlaşmaları hızlandırın ve geliri artırın. Hepsi bir arada Zomentum Grow, satış şeklinizi taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Grow ile fırsatların ilerlemesini sağlamak için sıkıcı satış görevlerini otomatikleştirebilirsiniz. Uygulamamız satış faaliyetlerini birleştirerek satış ekiplerinin tutarlı kalmasını sağlar ve sağlam müşteri ilişkileri kurmalarına yardımcı olur. Zomentum büyümek şunları yapmanızı sağlar: • Doğru eylem planını değerlendirip belirleme ve mevcut müşterilerin iş ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunma. Rutin risk analizi gerçekleştirmek ve müşterileriniz için sorun haline gelmeden önce boşlukları belirlemek için değerlendirmeleri kullanın. • Yeni Çağ SaaS Satıcılarını keşfedin. Başlangıçtan itibaren uygun ürün paketlerini sunmak için doğru SaaS satıcılarını bulun. Müşterilerinizi ihtiyaç duydukları üretkenlik, siber güvenlik ve iş sürekliliği araçlarıyla donatın. • Özelleştirilebilir şablonlarla profesyonel görünümlü teklifler ve teklifler tasarlayın. Ürünlerin stok durumunu kontrol edin, fiyatları karşılaştırın, kategorileri, açıklamaları ve diğer verileri otomatik olarak girin. Potansiyel müşterilere birden fazla fiyatlandırma seçeneği sunun, ürün paketleri oluşturun ve müşterilerin miktarları değiştirmesine olanak tanıyarak bir teklif dahilinde üst satış yapın. Belgeleri dijital olarak imzalayın ve otomatik yinelenen/tek seferlik ödemeleri planlayıp toplayın. • Otomatikleştirilmiş etkinlikler ve görevlerle bir aşamadan diğerine geçen fırsatları görselleştirebildiğiniz için fırsatları gelire dönüştürün. Ayrıca, ek satış ve çapraz satış gibi alternatif satış hunilerini kapsayacak şekilde birden fazla satış hattı da ayarlayabilirsiniz. • Bir müşterinin işletmenizle yaptığı tüm konuşmaları ve etkinlikleri günlüğe kaydederek işlem hattınızı otomatikleştirin. Müşteriniz bir e-postayı açtığında, bir teklife yorum yaptığında veya bir teklifi e-imzaladığında otomatik uyarılar ayarlayın. • Sezgisel raporlarla satış hattının durumunu analiz edin ve ekibiniz için hangi satış modellerinin en başarılı olduğunu öğrenin. Ardından her temsilcinin üretkenliğini nasıl en üst düzeye çıkarabileceğinizi görün. • Ayrıntılı ancak anlaşılması kolay Üç Aylık İş İncelemeleri tasarlamak için otomatik şablonlarla gelir akışlarınızı genişletin. Zomentum Hakkında: Zomentum, Ortakların hizmetleri keşfetmesine, satmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş tek akıllı Gelir Platformudur. Zomentum, geliri en üst düzeye çıkarmak için oluşturulmuş tek bir modern platformla çok sayıda aracı ortadan kaldırarak satış sürecinin karmaşıklığını azaltır. Şu ana kadar müşterilerimizin 500 milyon dolara yakın Kanal geliri elde etmelerine yardımcı olduk.