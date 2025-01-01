Web uygulamaları için uygulama mağazası Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

Ara

✨ WebCatalog Desktop ✨ WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin. WebCatalog Desktop'u İndir Daha fazla bilgi edinin

En Popüler Son Eklenenler Müşteri Gelir Optimizasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Müşteri Geliri Optimizasyonu (CRO) yazılımı, satış organizasyonlarının, pazarlama ve müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere müşteriye yönelik diğer işlevlerle uyumu teşvik ederek kritik hesaplardan elde edilen geliri artırmasına ve böylece genişletilmiş bir gelir ekibi oluşturmasına olanak tanır. Yazılım, işletme genelindeki içgörülerden yararlanarak müşteri ihtiyaçlarını anlar ve her temas noktasında bu ihtiyaçları karşılayan sonuçların sunulmasını sağlar. Bu yaklaşım, müşteri yaşam döngüsünün tamamı boyunca aktif ve anlamlı bir ilişki geliştirerek satıcının müşteri başına gelirini maksimuma çıkarır.