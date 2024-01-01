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Müşteri Gelir Optimizasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Müşteri Geliri Optimizasyonu (CRO) yazılımı, satış organizasyonlarının, pazarlama ve müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere müşteriye yönelik diğer işlevlerle uyumu teşvik ederek kritik hesaplardan elde edilen geliri artırmasına ve böylece genişletilmiş bir gelir ekibi oluşturmasına olanak tanır. Yazılım, işletme genelindeki içgörülerden yararlanarak müşteri ihtiyaçlarını anlar ve her temas noktasında bu ihtiyaçları karşılayan sonuçların sunulmasını sağlar. Bu yaklaşım, müşteri yaşam döngüsünün tamamı boyunca aktif ve anlamlı bir ilişki geliştirerek satıcının müşteri başına gelirini maksimuma çıkarır.
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Clari
clari.com
B2B Gelir ekipleri için tahmin, Faaliyet İstihbaratı ve Boru Hattı Yönetimi.
People.ai
people.ai
People.ai, manuel veri girişini otomatikleştirir, satış üretkenliğini artırır ve tüm yönetim araçlarınızda eyleme dönüştürülebilir zeka sağlar.
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
Recapped
recapped.io
Anlaşmaları kapatın ve müşterileri %25 daha hızlı dahil edin. Anlaşmaları daha hızlı tamamlamanıza, bir anlaşmada gerçekte neler olduğunu bilmenize ve şampiyonlarınızı etkinleştirmenize yardımcı olacak Karşılıklı Eylem Planlarını anında oluşturun.
Catalyst
catalyst.io
Müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri sağlığına ilişkin net bir görünüm elde etmenize ve elde tutma ve büyümeyi teşvik eden deneyimleri ölçeklendirmenize yardımcı olan müşteri başarısı yazılımı.
Mixmax
mixmax.com
Yoğun çalışmayı ortadan kaldırıyoruz ve gerçek katılımı mümkün kılıyoruz. AE'lerinizi ve CSM'lerinizi doğrudan Gmail'den daha verimli hale getirin. Demo talep edin.
Patch Customer Retention
patchretention.com
RFM Segmentasyonunu kullanan Dünyanın İlk, Tamamen Otomatik ve Özelleştirilebilir Platformu ile Elde Tutma Pazarlamasının Gerçek Gücünü açığa çıkarın. On yılı aşkın uzmanlığıyla Patch, Shopify markalarının müşteri yaşam boyu değerini artırmasına ve daha fazla müşteriyi elinde tutmasına tek bir yerde...
Gainsight CS
gainsightcloud.com
Müşterilerinizi Geniş Ölçekte Tutun ve Büyütün. Gainsight CS, müşterilerinizi en iyi büyüme motorunuz haline getirir. Müşterilerinize ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin, trendleri ve riskleri anlayın ve sonuç sağlayan kanıtlanmış eylemlerle ölçeklendirme konusunda ekibinizi güçlendirin.
Vitally
vitally.io
Vitally, ileri görüşlü Müşteri Başarısı ekiplerinin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına ve geniş ölçekte proaktif, birinci sınıf bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanır.
Aviso
aviso.com
Aviso, Satış ve Pazara Çıkış ekiplerine daha fazla anlaşma yapmaları, büyümeyi hızlandırmaları ve gelirlerini Kuzey'de bulmaları konusunda rehberlik eden Yapay Zeka Pusulası'dır.
Kizen
kizen.com
Kizen, tüm verilerinizi akıllı otomasyon ve güçlü yapay zeka ile birbirine bağlayarak her büyüklükteki satış, pazarlama ve servis ekibine avantaj sağlar.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, işletmenin müşterilerinin ürün kullanımını anlamasına yardımcı olan, sağlık durumunu değerlendiren ve işletmeye müşteri deneyimini yönetme ve otomatikleştirme araçları sağlayan bir müşteri başarısı yazılımıdır.
Uptics
uptics.io
Uzak ve iç satış ekiplerinin, giden kampanyaları kolayca başlatması, gelen potansiyel müşterileri beslemesi, anlaşma hattınızı paketlemesi ve üst düzey geliri artırması için hepsi bir arada satış otomasyon platformu.
Totango
totango.com
Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.
Prelay
prelay.com
Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bast...
Coho AI
coho.ai
Coho, şirketlerin satış modellerinden bağımsız olarak ürün odaklı büyüyen şirketler haline gelmelerini sağlayan yeni nesil bir müşteri geliri optimizasyon platformu oluşturuyor. Coho, ürün, satış ve müşteri başarısı verilerini birleştirerek mevcut müşterilerden elde ettiğiniz geliri en üst düzeye çı...
CustomerGauge
customergauge.com
Hesap Deneyimi yazılımı, anket dışı veriler de dahil olmak üzere hesaplarınızdan gelen geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmal...
PreSkale
preskale.com
PreSkale, PreSales'ın değerlendirme deneyimlerini kolaylaştırmak ve etkili teknik kazanımlar sağlamak amacıyla ürün pazarı içgörülerini takip etmek için CRM ve Ürün eko sistemleriyle entegre olmasına yardımcı olur. 1/ Kazandıran uygulamaları belirlemek için ürün, satış ve müşterilerle senkronize çal...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter, dünya genelinde müşteri başarısını, hesap yönetimini ve gelir ekiplerini güçlendirmek için benzersiz bir veri modeli ve öngörü motoru üzerine kurulu, son teknoloji ürünü bir CS ve gelir platformudur. RevSetter, gelirle karşı karşıya olan ekiplerinizin verimliliğinin kilidini açar; kolayla...
Kapta
kapta.com
Kapta, kaybı azaltan ve organik büyümeyi teşvik eden kilit hesap yönetimi yazılımıdır. Kapta'nın yazılımı ve KAM Sürecimiz, Hesap Yönetimi ve Müşteri Başarısı liderlerinin müşterileri hakkındaki 3 kritik soruyu yanıtlamasına olanak tanır: 1) Hangi müşteriler sağlıklı, hangileri risk altında? 2) Her ...
Zomentum
zomentum.com
Teknoloji İş Ortaklarına özel olarak oluşturulan satış hızlandırma uygulamasıyla anlaşmaları hızlandırın ve geliri artırın. Hepsi bir arada Zomentum Grow, satış şeklinizi taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Grow ile fırsatların ilerlemesini sağlamak için sıkıcı satış görevlerini otomatikleştirebil...
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI, iletişim merkezlerinin yapay zeka odaklı içgörüler yoluyla geliri ve müşteriyi elde tutmayı artırmasına yardımcı olur. Enthu.AI, %100 müşteri konuşmalarının izlenmesine olanak tanır, önemli olan etkileşimleri otomatik olarak ortaya çıkarır ve kaliteli ekiplerin kişiselleştirilmiş ve noktay...
Brainbase
brainbase.com
Brainbase, lisanslama ekiplerinin ortaklıklarını sözleşmeden gelire kadar optimize etmelerine yardımcı olan modern bir teknoloji platformudur. Anlaşma yönetiminden telif raporlaması ve ürün onaylarına kadar Brainbase, lisanslama operasyonlarınızı birleştirmek için tek bir platform görevi görür. Brai...
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep, karmaşık ve kurumsal satışlardaki satış ekiplerine yönelik bir Alıcı Katılımı ve Etkinleştirme platformudur. Satın alma kararına dahil olan alıcılara odaklanmanıza yardımcı olarak CRM'nizi tamamlıyoruz. Bunu üç temel yetenek aracılığıyla yapıyoruz: BİLİN - İlişki Haritalaması ve gelişmiş f...
ClientSuccess
clientsuccess.com
En yüksek puan alan CSM yazılım platformunuz. Kaybı azaltmak ve müşteri gelirini artırmak için kullanımı en kolay, uygulanması en hızlı yazılım.
Nektar
nektar.io
Nektar, müşterilerimizin verilerinden yararlanmalarına ve iş akışlarını kolaylaştırmalarına olanak sağlamak için tasarlanmış sezgisel bir mobil veri toplama ve yönetim platformudur.