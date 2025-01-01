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Müşteri Yolculuğu Haritalama Yazılımı
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Müşteri Yolculuğu Haritalama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Müşteri yolculuğu haritalamaya yönelik yazılım, şirketlerin dinamik görselleştirmeler yoluyla müşteri deneyimini eksiksiz olarak kavramasına yardımcı olur. Süreç; beklentiler, hedefler ve etkileşimler de dahil olmak üzere müşterinin yolculuğu boyunca tüm temas noktalarını kapsayan görsel bir harita oluşturmayı içerir. Bu harita, müşterinin markayla ilgili deneyiminin başlangıcından (ilk keşif gibi) satın alma ve elde tutma aşamalarına kadar uzanır. Sıklıkla müşteri yolculuğu analitiği yazılımıyla karıştırılsa da her iki türün de tamamlayıcı ancak farklı olduğunu unutmamak önemlidir. Müşteri yolculuğu analitiği yazılımı, zaman içinde çeşitli kanallardaki potansiyel müşteri ve/veya müşteri davranışlarını izlemeye, takip etmeye ve analiz etmeye odaklanır ve önceden bölümlere ayrılmış verileri birleştirerek veri silolarının ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

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Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.

Miro

Miro

miro.com

Miro, ekiplerin uzaktan bir arada çalışmasını sağlayan görsel bir işbirliği platformudur; beyin fırtınası, belge düzenleme ve süreç haritalama gibi işlevler sunar.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinin tek bir arayüzden entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp, ekiplerin UX planlaması için kullanıcı akışları ve site haritaları oluşturmasına yardımcı olan online bir işbirliği aracıdır.

UXPressia

UXPressia

uxpressia.com

UXPressia, müşteri yolculuğu haritaları ve kişilikler oluşturmayı, paylaşmayı ve dışa aktarmayı sağlayan işbirlikçi bir platformdur.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat, müşteri verilerini yönetir, iş akışlarını otomatikleştirir ve müşteri deneyimini geliştirmek için analiz yapar.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst, müşteri odaklı büyümeyi sağlamak için tasarlanmış bir platformdur ve müşteri verilerini merkezi bir şekilde yönetir.

Retainly

Retainly

retainly.app

Retainly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini geliştirmesine ve müşteri sadakatini artırmasına yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, pazarlamacıların ve ürün sahiplerinin müşteri katılımını kişiselleştirilmiş içerik ve çoklu kanallar aracılığıyla yönetmesini sağlayan bir platformdur.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare, kullanıcıların çevrimiçi etkileşimlerini analiz eden ve deneyimi geliştiren bir dijital izleme platformudur.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.

Bento

Bento

bentonow.com

Bento, çevrimiçi işletmeler için e-posta ve SMS pazarlama otomasyonu sunan güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.

TheyDo

TheyDo

theydo.io

TheyDo, ekiplerin müşteri yolculuklarını haritalamasını, analiz etmesini ve işbirliği yapmasını sağlayan bir hizmet tasarım uygulamasıdır.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno, AI destekli bir CRM uygulamasıdır. Perakendecilere ve D2C markalara, müşteri anlayışı ve hedefli pazarlama ile tekrar satışları artırma imkanı sunar.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage, işletmelerin müşteri verilerini birleştirip çok kanallı kampanyalar oluşturarak müşteri etkileşimini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend, API tabanlı bildirim altyapısı ile çoklu kanallarda işlem, cron ve etkileşim bildirimlerini yönetmeyi sağlar.

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

Indeemo, anlık video araştırmaları yapmaya olanak tanıyan bir platformdur. Kullanıcılar, ihtiyaçlarını, davranışlarını ve deneyimlerini video, fotoğraf ve metinle paylaşır.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için strateji belirlemeden kampanya uygulamasına kadar kapsamlı bir çözüm sunar.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Hazine Verileri, müşteri verilerini entegre ederek kampanya performansını artırmayı ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeyi amaçlayan bir veri platformudur.

Prelay

Prelay

prelay.com

Prelay, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını yönetmelerini ve ekip içindeki kaynakları etkin kullanarak hızlı gelir artışı sağlamalarını kolaylaştıran bir platformdur.

CustomerGlu

CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu, müşteri etkileşimini artırmak amacıyla uygulama içi deneyimler oluşturmanıza yardımcı olan bir gamifikasyon platformudur.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia Marketing Cloud, üçüncü taraf sistemlerle entegre olarak müşteri verilerine erişimi kolaylaştırır ve iş kriterlerinin yapılandırılmasını sağlar.

Totango

Totango

totango.com

Totango, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve müşteri sağlığı hakkında derinlemesine bilgiler edinmelerine yardımcı olan kapsamlı bir müşteri başarı yazılımıdır.

ShiftX

ShiftX

shiftx.com

ShiftX, süreç modellerini uygulamalarla entegre ederek işgücü yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir süreç modelleme aracıdır.

Quadient

Quadient

quadient.com

Quadient AP Automation, muhasebe ekiplerinin uzaktan işbirliği yapmasını sağlar; veri girişi ihtiyacını azaltır ve fatura işleme maliyetlerini düşürür.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap, mobil uygulama analitiği ve kullanıcı etkileşimi sunan bir müşteri katılım platformudur.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturma imkanı sunan, veri analizi ve segmentasyon yapan bir müşteri etkileşim platformudur.

Apxor

Apxor

apxor.com

Apxor, kullanıcılara rehberlik eden no-code bir dijital nudging platformudur; kullanıcı deneyimini artırarak bağlılık ve gelir elde etmeyi hedefler.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.

Custellence

Custellence

custellence.com

Custellence, işletmelere müşteri yolculuğunu haritalamak ve optimize etmek için kullanıcı dostu bir araç sunan bir müşteri deneyimi platformudur.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Usermaven, pazarlama ekiplerine ve ajanslara kullanıcı etkileşimlerini analiz etme ve optimizasyon yapma imkanı sunan, kod gerektirmeyen bir analiz aracıdır.

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

Squeezely, işletmelere müşteri verilerini toplayarak, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarını sağlar. Hızlı entegrasyon ve gerçek zamanlı veri ile çalışır.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero, abonelik işletmelerine müşteri başarı süreçlerini yönetmede, kayıp risklerini tanımlamada ve gelir arttırmada yardımcı olan bir platformdur.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Cetvel Analytics, pazarlama, satış ve müşteri verilerini birleştirerek, müşteri yolculuğunu ölçer ve gelir atıflarını detaylı raporlarla analiz eder.

Growth Channel

Growth Channel

growthchannel.com

Growth Channel, GPT-3 teknolojisiyle kişiselleştirilmiş büyüme pazarlama planları oluşturur. Açık kişi profilleri, satış hunileri ve veri odaklı stratejiler sunar.

Ortto

Ortto

ortto.com

Ortto, pazarlama otomasyonunu kolaylaştıran ve optimize eden bir yazılımdır. E-posta, SMS, canlı sohbet gibi kanallarda otomasyon ve AI kullanır.

Dynosend

Dynosend

dynosend.com

Dynosend, işletmelerin e-posta pazarlama, müşteri veri yönetimi ve etkileşim süreçlerini otomatikleştirerek büyümelerine yardımcı olan bir platformdur.

Cemantica

Cemantica

cemantica.com

CEMantica, müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve sorunları çözmek için etkileşimli yol haritaları oluşturmanızı sağlar.

Vizury

Vizury

vizury.com

Vizury, markalara müşteri geri kazanımını artırma, yeni müşteri edinimi ve sadakati geliştirme amacıyla dijital pazarlama çözümleri sunan bir Martech platformudur.

JourneyTrack.io

JourneyTrack.io

journeytrack.io

JourneyTrack.io, işletmelerin müşteri yolculuklarını haritalandırarak deneyimleri geliştirmelerine yardımcı olan bir bulut tabanlı platformdur.

Plotline

Plotline

plotline.so

Plotline, uygulama içi mesajlaşma platformudur. Kullanıcı katılımını artırmak ve anketler oluşturmak için özelleştirilebilir mesajlar sunar.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

Lifesight, pazarlama verilerini analiz ederek işletmelerin karar almasına yardımcı olan, AI destekli bir pazarlama istihbarat platformudur.

Growlytics

Growlytics

growlytics.in

Growlytics, kullanıcı etkileşimini artıran ve gelirleri yükselten çok kanallı pazarlama otomasyonu ve müşteri veri platformudur.

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch, işletmelerin içerik ve pazarlama stratejilerini analiz edip optimize etmelerini sağlayan bir platformdur.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix, pazarlama verilerini birleştirerek analiz eden ve kampanya performansını değerlendiren bir platformdur.

cux.io

cux.io

cux.io

CUX, kullanıcı davranışlarını analiz eden ve web sitesi performansını iyileştiren dijital deneyim analiz aracı olarak işlev görür.

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