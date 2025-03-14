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Müşteri yolculuğu haritalamaya yönelik yazılım, şirketlerin dinamik görselleştirmeler yoluyla müşteri deneyimini eksiksiz olarak kavramasına yardımcı olur. Süreç; beklentiler, hedefler ve etkileşimler de dahil olmak üzere müşterinin yolculuğu boyunca tüm temas noktalarını kapsayan görsel bir harita oluşturmayı içerir. Bu harita, müşterinin markayla ilgili deneyiminin başlangıcından (ilk keşif gibi) satın alma ve elde tutma aşamalarına kadar uzanır. Sıklıkla müşteri yolculuğu analitiği yazılımıyla karıştırılsa da her iki türün de tamamlayıcı ancak farklı olduğunu unutmamak önemlidir. Müşteri yolculuğu analitiği yazılımı, zaman içinde çeşitli kanallardaki potansiyel müşteri ve/veya müşteri davranışlarını izlemeye, takip etmeye ve analiz etmeye odaklanır ve önceden bölümlere ayrılmış verileri birleştirerek veri silolarının ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.
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Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
Miro
miro.com
Miro, ekiplerin uzaktan bir arada çalışmasını sağlayan görsel bir işbirliği platformudur; beyin fırtınası, belge düzenleme ve süreç haritalama gibi işlevler sunar.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinin tek bir arayüzden entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp, ekiplerin UX planlaması için kullanıcı akışları ve site haritaları oluşturmasına yardımcı olan online bir işbirliği aracıdır.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia, müşteri yolculuğu haritaları ve kişilikler oluşturmayı, paylaşmayı ve dışa aktarmayı sağlayan işbirlikçi bir platformdur.
Planhat
planhat.com
Planhat, müşteri verilerini yönetir, iş akışlarını otomatikleştirir ve müşteri deneyimini geliştirmek için analiz yapar.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst, müşteri odaklı büyümeyi sağlamak için tasarlanmış bir platformdur ve müşteri verilerini merkezi bir şekilde yönetir.
Retainly
retainly.app
Retainly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini geliştirmesine ve müşteri sadakatini artırmasına yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, pazarlamacıların ve ürün sahiplerinin müşteri katılımını kişiselleştirilmiş içerik ve çoklu kanallar aracılığıyla yönetmesini sağlayan bir platformdur.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare, kullanıcıların çevrimiçi etkileşimlerini analiz eden ve deneyimi geliştiren bir dijital izleme platformudur.
Solitics
solitics.com
Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.
Bento
bentonow.com
Bento, çevrimiçi işletmeler için e-posta ve SMS pazarlama otomasyonu sunan güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.
TheyDo
theydo.io
TheyDo, ekiplerin müşteri yolculuklarını haritalamasını, analiz etmesini ve işbirliği yapmasını sağlayan bir hizmet tasarım uygulamasıdır.
Xeno
getxeno.com
Xeno, AI destekli bir CRM uygulamasıdır. Perakendecilere ve D2C markalara, müşteri anlayışı ve hedefli pazarlama ile tekrar satışları artırma imkanı sunar.
Act-On
act-on.com
ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, işletmelerin müşteri verilerini birleştirip çok kanallı kampanyalar oluşturarak müşteri etkileşimini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, API tabanlı bildirim altyapısı ile çoklu kanallarda işlem, cron ve etkileşim bildirimlerini yönetmeyi sağlar.
Indeemo
indeemo.com
Indeemo, anlık video araştırmaları yapmaya olanak tanıyan bir platformdur. Kullanıcılar, ihtiyaçlarını, davranışlarını ve deneyimlerini video, fotoğraf ve metinle paylaşır.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için strateji belirlemeden kampanya uygulamasına kadar kapsamlı bir çözüm sunar.
Treasure Data
treasuredata.com
Hazine Verileri, müşteri verilerini entegre ederek kampanya performansını artırmayı ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeyi amaçlayan bir veri platformudur.
Prelay
prelay.com
Prelay, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını yönetmelerini ve ekip içindeki kaynakları etkin kullanarak hızlı gelir artışı sağlamalarını kolaylaştıran bir platformdur.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu, müşteri etkileşimini artırmak amacıyla uygulama içi deneyimler oluşturmanıza yardımcı olan bir gamifikasyon platformudur.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud, üçüncü taraf sistemlerle entegre olarak müşteri verilerine erişimi kolaylaştırır ve iş kriterlerinin yapılandırılmasını sağlar.
Totango
totango.com
Totango, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve müşteri sağlığı hakkında derinlemesine bilgiler edinmelerine yardımcı olan kapsamlı bir müşteri başarı yazılımıdır.
ShiftX
shiftx.com
ShiftX, süreç modellerini uygulamalarla entegre ederek işgücü yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir süreç modelleme aracıdır.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation, muhasebe ekiplerinin uzaktan işbirliği yapmasını sağlar; veri girişi ihtiyacını azaltır ve fatura işleme maliyetlerini düşürür.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, mobil uygulama analitiği ve kullanıcı etkileşimi sunan bir müşteri katılım platformudur.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturma imkanı sunan, veri analizi ve segmentasyon yapan bir müşteri etkileşim platformudur.
Apxor
apxor.com
Apxor, kullanıcılara rehberlik eden no-code bir dijital nudging platformudur; kullanıcı deneyimini artırarak bağlılık ve gelir elde etmeyi hedefler.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.
Custellence
custellence.com
Custellence, işletmelere müşteri yolculuğunu haritalamak ve optimize etmek için kullanıcı dostu bir araç sunan bir müşteri deneyimi platformudur.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven, pazarlama ekiplerine ve ajanslara kullanıcı etkileşimlerini analiz etme ve optimizasyon yapma imkanı sunan, kod gerektirmeyen bir analiz aracıdır.
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely, işletmelere müşteri verilerini toplayarak, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarını sağlar. Hızlı entegrasyon ve gerçek zamanlı veri ile çalışır.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, abonelik işletmelerine müşteri başarı süreçlerini yönetmede, kayıp risklerini tanımlamada ve gelir arttırmada yardımcı olan bir platformdur.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Cetvel Analytics, pazarlama, satış ve müşteri verilerini birleştirerek, müşteri yolculuğunu ölçer ve gelir atıflarını detaylı raporlarla analiz eder.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel, GPT-3 teknolojisiyle kişiselleştirilmiş büyüme pazarlama planları oluşturur. Açık kişi profilleri, satış hunileri ve veri odaklı stratejiler sunar.
Ortto
ortto.com
Ortto, pazarlama otomasyonunu kolaylaştıran ve optimize eden bir yazılımdır. E-posta, SMS, canlı sohbet gibi kanallarda otomasyon ve AI kullanır.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend, işletmelerin e-posta pazarlama, müşteri veri yönetimi ve etkileşim süreçlerini otomatikleştirerek büyümelerine yardımcı olan bir platformdur.
Cemantica
cemantica.com
CEMantica, müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve sorunları çözmek için etkileşimli yol haritaları oluşturmanızı sağlar.
Vizury
vizury.com
Vizury, markalara müşteri geri kazanımını artırma, yeni müşteri edinimi ve sadakati geliştirme amacıyla dijital pazarlama çözümleri sunan bir Martech platformudur.
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack.io, işletmelerin müşteri yolculuklarını haritalandırarak deneyimleri geliştirmelerine yardımcı olan bir bulut tabanlı platformdur.
Plotline
plotline.so
Plotline, uygulama içi mesajlaşma platformudur. Kullanıcı katılımını artırmak ve anketler oluşturmak için özelleştirilebilir mesajlar sunar.
Lifesight
lifesight.io
Lifesight, pazarlama verilerini analiz ederek işletmelerin karar almasına yardımcı olan, AI destekli bir pazarlama istihbarat platformudur.
Growlytics
growlytics.in
Growlytics, kullanıcı etkileşimini artıran ve gelirleri yükselten çok kanallı pazarlama otomasyonu ve müşteri veri platformudur.
Knotch
knotch.com
Knotch, işletmelerin içerik ve pazarlama stratejilerini analiz edip optimize etmelerini sağlayan bir platformdur.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix, pazarlama verilerini birleştirerek analiz eden ve kampanya performansını değerlendiren bir platformdur.
cux.io
cux.io
CUX, kullanıcı davranışlarını analiz eden ve web sitesi performansını iyileştiren dijital deneyim analiz aracı olarak işlev görür.
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