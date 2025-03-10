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En Popüler Son Eklenenler Müşteri Yolculuğu Haritalama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Müşteri yolculuğu haritalamaya yönelik yazılım, şirketlerin dinamik görselleştirmeler yoluyla müşteri deneyimini eksiksiz olarak kavramasına yardımcı olur. Süreç; beklentiler, hedefler ve etkileşimler de dahil olmak üzere müşterinin yolculuğu boyunca tüm temas noktalarını kapsayan görsel bir harita oluşturmayı içerir. Bu harita, müşterinin markayla ilgili deneyiminin başlangıcından (ilk keşif gibi) satın alma ve elde tutma aşamalarına kadar uzanır. Sıklıkla müşteri yolculuğu analitiği yazılımıyla karıştırılsa da her iki türün de tamamlayıcı ancak farklı olduğunu unutmamak önemlidir. Müşteri yolculuğu analitiği yazılımı, zaman içinde çeşitli kanallardaki potansiyel müşteri ve/veya müşteri davranışlarını izlemeye, takip etmeye ve analiz etmeye odaklanır ve önceden bölümlere ayrılmış verileri birleştirerek veri silolarının ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.