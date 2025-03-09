CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu, müşteri katılımını ve müşteriyi elde tutmayı artıran zengin uygulama içi deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir oyunlaştırma platformudur. 50'den fazla önceden oluşturulmuş şablon ve kendi şablonunuzu sıfırdan oluşturma olanağıyla, karşılaştığınız her türlü elde tutma veya etkileşim sorununu kolayca çözebilirsiniz. CustomerGlu, mevcut tüm müşteri tutma ve katılım sorunlarınızı çözmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. İster ürün önermek, dönüşüm hunisindeki ayrılmaları azaltmak, tekrarlanan işlemleri iyileştirmek veya özelliklerin benimsenmesini teşvik etmek istiyor olun, CustomerGlu yanınızdadır. Temel Özellikler: Bir Ürün Tavsiye Edin: Yanıtlarına göre kişiselleştirilmiş bir öneride bulunmak için bir dizi soru sorun. Yeni kullanıcı anketi: Nereden geldiklerini öğrenmek ve hangi kanallara yatırım yapacaklarını öğrenmek için yeni kullanıcılar üzerinde bir anket yapın. Dönüşüm hunisindeki ayrılmaları azaltın: Kupon kazanmak için sepet sayfasında çarkı döndürün ifadesini göstererek dönüşümleri artırın/ ödül. Tekrarlanan işlemler: Tekrarlanma oranlarını artırmak için kullanıcı sipariş verdikten sonra bir ödül kartı gösteriliyor. Sipariş serisi: Her hafta/günde art arda sipariş verin ve platformla işlem yapma alışkanlığı edinin. Özelliğin benimsenmesi: Mevcut müşterilere özellikleri denemeleri için zamana bağlı bir meydan okuma verin ve onları bunun için ödüllendirin. Tam olarak aradığınızı göremiyorsanız endişelenmeyin; ihtiyaçlarınıza en uygun şablonları sıfırdan oluşturabilirsiniz. CustomerGlu ile olanaklar sonsuzdur. Neden CustomerGlu'ya Güvenmeliyiz? Kullanıcı verilerini korumak temel sorumluluğumuzdur ve küresel uyumluluk standartlarına uymaya kararlıyız. Veri gizliliği ve güvenliğine yönelik uçtan uca bir yaklaşımla gizliliğiniz CustomerGlu ile güvence altına alınır.