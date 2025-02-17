Müşteri Yolculuğu Haritalama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Esvatini

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Müşteri yolculuğu haritalamaya yönelik yazılım, şirketlerin dinamik görselleştirmeler yoluyla müşteri deneyimini eksiksiz olarak kavramasına yardımcı olur. Süreç; beklentiler, hedefler ve etkileşimler de dahil olmak üzere müşterinin yolculuğu boyunca tüm temas noktalarını kapsayan görsel bir harita oluşturmayı içerir. Bu harita, müşterinin markayla ilgili deneyiminin başlangıcından (ilk keşif gibi) satın alma ve elde tutma aşamalarına kadar uzanır. Sıklıkla müşteri yolculuğu analitiği yazılımıyla karıştırılsa da her iki türün de tamamlayıcı ancak farklı olduğunu unutmamak önemlidir. Müşteri yolculuğu analitiği yazılımı, zaman içinde çeşitli kanallardaki potansiyel müşteri ve/veya müşteri davranışlarını izlemeye, takip etmeye ve analiz etmeye odaklanır ve önceden bölümlere ayrılmış verileri birleştirerek veri silolarının ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.
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JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack, işletmeler için müşteri yolculuğu yönetiminde devrim yaratan, son teknoloji ürünü bir bulut tabanlı (SaaS) platformdur. Kapsamlı bir görselleştirme ve uçtan uca müşteri deneyimlerinin derinlemesine anlaşılması, işletmelerin dijital dönüşümlerini hızlandırmalarını sağlar. JourneyTrack işbirliği, standardizasyon, demokratikleşme, yönetim ve yönetişimle ilgilidir. Tüm müşteri verilerinizi, kuruluşunuzun stratejik hedeflerine ve gelir hedeflerine bağlanan içgörü odaklı müşteri deneyimlerinde bir araya getirmek için ihtiyacınız olan her şey budur.
cux.io
cux.io
CUX, şirketlerin analizlerde zamandan 5 kata kadar tasarruf etmesine ve değerli sonuçlar çıkarmasına yardımcı olan bir Dijital Deneyim Analizi aracıdır. Kullanıcı sorunlarına, hayal kırıklıklarına ve ürün ve hizmet satın almak için çevrimiçi kanalları kullanmalarını engelleyebilecek tüm darboğazlara odaklanarak aşırı veri yükünü ortadan kaldırıyoruz. CUX, anında davranışsal öngörüler sağlayan kapsamlı, kullanıcı odaklı bir analiz aracıdır. ✔ Hedef Odaklı Analiz: CUX, YALNIZCA bireysel iş hedefleriyle alakalı verileri otomatik olarak seçer. ✔ Niteliksel ve Niceliksel Değerlendirmeler tek bir araçla sağlanır. ✔ Bilgi: Kullanıcıları eğitimler, katılım, mentorluk, denetimler ve aylık önerilerle destekliyoruz. ✔ AIocado: Kendi AI-analitik konsiyerjimiz, dönüşüm düşüşlerinizin nedenlerini, kullanıcıların hayal kırıklığı yaşadığı yerleri, önerileri ve daha fazlasını size tam olarak gösterecektir. CUX, e-ticaret, SaaS ve B2B işletmeleri, pazarlama hizmetleri sağlayan şirketler veya yazılım evleri gibi müşterinin dijital bir ürünle temas kurduğu tüm sektörlere yönelik bir çözümdür. Firmaların bünyesinde İnovasyon, Pazarlama, Ürün ve E-com departmanlarıyla işbirliği yapıyoruz. Özetle CUX: ✔ Kullanıcı Davranışı Analizi ✔ Deneyim Metrikleri ✔ Hedef Odaklı Analiz ✔ Dönüşüm Şelaleleri ✔ Tüm Ziyaretlerin Kaydedilmesi ✔ Isı Haritaları ✔ Ön Analiz ve Uyarılar ✔ Otomatik Yakalama Etkinlikleri ✔ Geriye Dönük Analiz ✔ %100 GDPR uyumlu ✔ EOG'de depolanan veriler ✔ SSL güvenli
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, bir pazarlamacıya kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratma gücü veren Kapsamlı bir Müşteri Etkileşimi ve Deneyim Paketi sunar. Platformu, bir pazarlamacının müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, hedeflenen segmentler oluşturmasına ve Web, E-posta, Uygulama Bildirimleri, WhatsApp, SMS ve RCS gibi dijital kanallarda anlamlı deneyimler sunmasına olanak tanır. Güçlü analizleri sayesinde Netcore Cloud, markaların hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olarak, müşterilerde kişisel düzeyde yankı uyandıran hedefli pazarlama kampanyalarına olanak tanır. Platformun yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri, her müşteri etkileşiminin etkileşim ve dönüşüm için optimize edilmesini sağlayarak her temas noktasını etkileme ve elde tutma fırsatı haline getiriyor. Netcore'a yapay zeka destekli deneyimler sunmak için E-ticaret, Perakende, Bankacılık ve Finansal Hizmetler, Medya ve Eğlence ve Seyahat gibi sektörlerde 6.500'den fazla marka güvenmektedir. Önemli küresel müşterilerinden bazıları arasında Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's ve çok daha fazlası yer alıyor. Netcore, olağanüstü işyeri kültürüne olan bağlılığını teyit ederek Hindistan'da arka arkaya altı yıl boyunca Great Place to Work sertifikasına sahip olmaktan gurur duyuyor. Şirket, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve APAC'ta 20'den fazla ofisi ile küresel bir varlığa sahiptir. Netcore, bir işletmenin gelir artışını artırmasına, müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmasına ve karlılık yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olan Martech işletim sistemidir.
Knotch
knotch.com
ContentEQ, kurumsal markaların dijital içeriklerinin performansını anlamak ve optimize etmek için kullandıkları bir içerik zekası platformudur. Platform, Bank of America, Wells Fargo, Deloitte ve Square gibi markaların dijital içerik yatırımlarının etkisini optimize etmelerine ve iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için sınıfının en iyisi niceliksel ve niteliksel veri yakalamayı, yapay zekayı ve uzman stratejisini birleştiriyor.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ilişkilendirin - Çoklu dokunuş oluşturun 6 farklı ilişkilendirme modeli (ilk tıklama, son tıklama, doğrusal, konum tabanlı, zamana bağlı azalma ve veriye dayalı ilişkilendirme) kullanan ilişkilendirme raporları - Reklam platformlarınızı, CRM ve BI araçlarınızı maliyet, fırsat, gelir ve yatırım getirisi ile zenginleştirin veriler - 'Karanlık sosyal' aktivite ve sıfır tıklama kanallarından gelen çevrimdışı ve/veya görünmez temas noktalarının etkisini ölçün ve tahmin edin - Başarıyı 1. taraf verileriyle ölçerek, geleneksel analiz sistemlerinde 'çerezin ölümü'nden kaynaklanan doğruluk sorunlarının üstesinden gelin Pazarlama stratejinizi yalnızca dönüşümlere değil, gelire ve yatırım getirisine dayalı olarak optimize etmeye başlamak için Ruler Analytics ile bir demo rezervasyonu yapın.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data, kuruluşların kampanya performansını artırmak, operasyonel verimliliğe ulaşmak ve bağlantılı müşteri deneyimleriyle iş değerini artırmak için tüm müşteri verilerini kullanmasına yardımcı olur. Müşteri veri platformu çözümleri paketimiz olan Müşteri Veri Bulutu, müşteri verilerini entegre eder, kimlikleri birleştirilmiş müşteri profillerinde birleştirir, gizliliği uygular ve kişiselleştirilmiş etkileşimi teşvik etmek için Pazarlama, Hizmet, Satış ve Operasyonlar için makine öğrenimi tabanlı içgörüler ve tahminler sunar. Müşteri kazanımını, satışlarını ve elde tutmayı iyileştirin. İşletmeler ve hızlı büyüyen şirketler için en uygunuyuz çünkü karmaşık ortamlardan bağımsız olarak en hızlı değer elde etme süresini sunarken mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz. Kurumsal düzeydeki korumalarımız, şirketlerin rızayı yönetmesine ve markalar ve bölgeler genelinde riski azaltmasına yardımcı olmak için veri kalitesi, yönetim, güvenlik, gizlilik uyumluluğu ve ölçeklenebilirlik sağlar. Güçlü ve kullanıcı dostu araçlar, verimliliği artırmak ve büyümeyi desteklemek için verileri, analitiği ve iş kullanıcılarını birleştirir.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia, müşteri yolculuğu haritalarını, kişileri ve etki haritalarını çevrimiçi oluşturmanıza, dışa aktarmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan, işbirliğine dayalı bir müşteri deneyimi haritalama platformudur. Araç seti yeni başlayanlar için basit ancak profesyoneller için güçlüdür. Ekipler özellikle işbirliği seçeneklerinden ve farklı projeleri standartlaştırma ve ölçeklendirme olanağından yararlanacak. Temel özellikler: - Şablon kitaplığı: 13'ten fazla sektör için 100'den fazla ücretsiz müşteri yolculuğu haritası ve kişisel şablonlar - Kullanıcı rolleri ve ekipler - Ekip kitaplığı (temas noktaları, kanallar, resimler vb.) - Çoklu kişiler - Yolculuk atlası (hiyerarşi) - Yapay zeka- destekli kişilik oluşturucu - E-posta ve şifre korumalı doğrudan bağlantı paylaşımı - Markalama - Azure AD entegrasyonu, SSO, MFA - Google Analytics, Mixpanel, Slack, Jira, Azure DevOps entegrasyonları - Sürüm geçmişi - PNG, PDF, CSV, PPTX'e aktarma Temel özellikler ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etkileşime geçirmek ve yeniden etkinleştirmek ve onların Marka için değerini artırmak amacıyla pazarlama ve satış ekiplerine birlikte çalışma gücü verir.
Indeemo
indeemo.com
Yapay zeka destekli, anlık video araştırma platformumuz, MR, UX ve CX ekiplerinin günlük yaşam bağlamında insanları, ürünleri ve deneyimleri anlamasını sağlar. Desteklediğimiz Araştırmacılar, Tasarımcılar ve Ürün Yöneticileri Indeemo'yu B2C ve B2B bağlamlarında çeşitli Keşif Araştırması metodolojileri için kullanır: Keşif / Keşifsel / Üretken Araştırma - Günlük Çalışmaları - Mobil / Dijital Etnografi - Kullanıcı Kişileri Yolculuk Araştırması - Yolculuk Haritalaması - Hizmet Safarileri - Satın Alma Yolu - Alıcı Karar Yolculukları Karma Yöntem Araştırması - Röportajlar için Ön Görevlendirme / Odak Grupları - Video Kullanılabilirliği / Deneyim Araştırması ile Segmentasyonları / Kullanıcı Kişiliklerini Hayata Geçirme - Ürün testi / IHUT'lar - Alışverişçi / Müşteri / Çalışan Deneyimi Danışmanlıklardan Start-up'lara, Devlet Departmanlarına ve Küresel Markalara kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. Instagram tarzı Respondent uygulamamız, araştırma katılımcılarının bağlam açısından zengin video, görseller, ekran kayıtları ve metin yoluyla anlık geri bildirimlerini, ihtiyaçlarını, davranışlarını, duygularını ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanır. Pinterest tarzı kontrol panelimiz ve içgörü Havuzumuz, Araştırmacıların ve onların müşterilerinin/paydaşlarının multimedya bağlamsal içgörülerini hızlı bir şekilde derlemesine, denetlemesine ve analiz etmesine olanak tanır. Güçlü Üretken Yapay Zeka, arama, anahtar kelime analizi, otomatik video transkripsiyon ve video kırpma araçları, bağlamsal içgörülerin ortaya çıkarılmasını kolaylaştırır. İşbirliği için tasarlanan bu platform, tüm kuruluşun müşterileriyle gerçek anlamda bağlantı kurmasına ve empati kurmasına olanak tanıyan çok sayıda farklı kullanıcı profiline (Araştırmacı, İşveren, Gözlemci) sahiptir. Indeemo, yıllık abonelik kapsamında DIY SaaS çözümü olarak veya proje bazlı olarak mevcuttur. Indeemo, ISO27001 ve HIPAA sertifikalıdır. Bilgi güvenliğimiz, büyük Kurumsal ve Devlet Müşterileriyle ilgilenmek üzere bağımsız olarak incelenmiştir.
FlowMapp
flowmapp.com
Çevrimiçi işbirliği araçlarıyla güzel ürünler, web siteleri ve uygulamalar için olağanüstü kullanıcı deneyimi tasarlayın. Basit ve güçlü görsel UX platformu. Daha verimli UX planlaması ve web geliştirme sağlamak için site haritaları, kullanıcı akışları ve tel çerçeveler oluşturun. FlowMapp, ekiplerin dijital deneyimleri birlikte, gerçek zamanlı ve tek bir yerde planlamalarına ve tasarlamalarına olanak tanır FlowMapp nasıl kullanılır? — Kullanıcı Deneyimi ve Geliştirme — Planlama — Takım Çalışması — Herşeyi Organize Edin — Hi-Fi prototipleri oluşturun ve sunun — İçeriği Planlayın ve Saklayın — Müşteriyle iletişim kurun — Satışları Artırın — Çevrimdışı Çalış
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel, net kişiler, huniler ve veriye dayalı büyüme stratejileriyle kişiselleştirilmiş büyüme pazarlama planları oluşturur. GPT-3 teknolojisiyle güçlendirilmiştir.
Plotline
plotline.so
Plotline, tüketici internet şirketlerine yönelik bir uygulama içi etkileşim platformudur. Ürün ve pazarlama ekipleri, özelliklerin benimsenmesini geliştirmek ve dönüşümleri artırmak için son derece özelleştirilebilir uygulama içi mesajları veya uyarıları yapılandırabilir. Tamamen kodsuz.
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri modelleriyle geleceğe hazır pazarlama ölçümüne öncülük ediyor. ChannelMix ile, sorgulamayı veya kodlamayı öğrenmeye gerek kalmadan pazarlama harcamaları, hedefler, yatırım getirisi ve daha fazlası üzerinde tam görünürlük ve kontrol elde edeceksiniz. - ChannelMix, SQL veya kodlama bilgisi gerektirmez; ekibimiz sizin için veri bağlantılarını yönetir ve onarır. Müşteriler, ChannelMix ile verileri analize hazırlama sürelerinde %90'a kadar azalma gördü. - Tüm veriler, ChannelMix ekibi tarafından sizin için yönetilen özel bir veri ambarında (Amazon Redshift, Google BigQuery) saklanır. Veri yönetimi yükünü ekibinizin üzerinden alıyoruz. - ChannelMix, seçtiğiniz BI veya görselleştirme aracıyla entegre olur: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin ve daha fazlası. Hızlı başlangıçlı kontrol panellerimiz sayesinde, 3 günden daha kısa bir sürede bir raporlama çözümünü çalışır hale getirebilirsiniz. - Platform %100 ABD merkezli bir ekip tarafından desteklenmektedir. Müşteriler aynı gün yanıtla hesap yönetimi ve veri desteği alırlar.
Custellence
custellence.com
Empatinin herhangi bir kuruluş için en önemli rekabet avantajı olduğuna inanıyoruz. Custellence'ın misyonu, müşteri odaklı değişim yaratmak için en iyi aracı sunarak kuruluşlar içinde daha fazla empati sağlamaktır. Custellence, müşteri yolculuğu yöneticileri ve CX profesyonelleri için oluşturulmuş, kullanımı en kolay Müşteri Yolculuğu Haritalama Aracıdır. Araç, doğru miktarda yolculuk haritalama akıllılığıyla birleştirilmiş sezgisel bir arayüze sahip olarak zamandan tasarruf sağlar ve size güven verir. Custellence, dünya çapındaki CX profesyonelleri ve Microsoft, Veeva, Volvo, Polestar, Eon, Dandy ve Takeda gibi şirketlerin ekipleri tarafından kullanılmaktadır.
Vizury
vizury.com
2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek huni dönüşümleri ve müşteri elde tutma elde etmelerini sağlayan performans odaklı bir Martech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, mobil uygulamasına veya perakende mağazasına geri getirme ve yeni müşteri edinimi, elde tutma ve marka sadakatini geliştirme yeteneği olmuştur. Küresel ölçek başlattıktan ve elde ettikten sonra, Vizury platformu ve işi 2018'de Affle tarafından satın alındı.
Cemantica
cemantica.com
CEMantica, misyonunun merkezinde müşteri memnuniyeti bulunan, eğitimli CCXP uzmanları tarafından yönetilen uluslararası bir yazılım şirketidir. CEMantica, müşterilerin sıkıntılı noktalarını tespit edip çözmek ve onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlamak için üst düzey ilgi çekici yolculuk haritaları oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanır.
Apxor
apxor.com
Apxor, tüketici uygulamaları ve web sitelerinin ürün ve büyüme ekipleri için elde tutma ve geliri artırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış, öncü, kodsuz bir dijital dürtme platformudur. Apxor, bağlamsal özellik keşfi ve eğitimi yoluyla kullanıcı deneyimini ve katılımını artırmaya yardımcı olur. Bu, ürünlerin kullanıcıları hızlı bir şekilde benimsemesine ve etkinleştirmesine ve dönüşüm hunisinden ayrılmaları en aza indiren bağlamsal rehberlik oluşturmasına olanak tanır. Apxor'un teknolojisi akıllı kullanıcı etkileşimi çözümlerine odaklanıyor. Resim İçinde Resim Videoları, Araç İpuçları, Koç İşaretleri, Rozetler, Çözüm Yolları, Mikro anketler ve daha fazlası gibi özellikler sağlar ve bunlar, kullanıcının katılımını, özellik keşfini ve genel uygulama etkileşimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Apxor dürtmeler her gün 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaşıyor. Apxor'a, Dream11, Vedantu, Porter gibi Unicorn markaları ve GCash, ICICI bankası ve daha fazlası gibi kuruluşlar, uygulama içi deneyimlerini geliştirmek ve elde tutma ve geliri artırmak için güvenmektedir.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu, müşteri katılımını ve müşteriyi elde tutmayı artıran zengin uygulama içi deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir oyunlaştırma platformudur. 50'den fazla önceden oluşturulmuş şablon ve kendi şablonunuzu sıfırdan oluşturma olanağıyla, karşılaştığınız her türlü elde tutma veya etkileşim sorununu kolayca çözebilirsiniz. CustomerGlu, mevcut tüm müşteri tutma ve katılım sorunlarınızı çözmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. İster ürün önermek, dönüşüm hunisindeki ayrılmaları azaltmak, tekrarlanan işlemleri iyileştirmek veya özelliklerin benimsenmesini teşvik etmek istiyor olun, CustomerGlu yanınızdadır. Temel Özellikler: Bir Ürün Tavsiye Edin: Yanıtlarına göre kişiselleştirilmiş bir öneride bulunmak için bir dizi soru sorun. Yeni kullanıcı anketi: Nereden geldiklerini öğrenmek ve hangi kanallara yatırım yapacaklarını öğrenmek için yeni kullanıcılar üzerinde bir anket yapın. Dönüşüm hunisindeki ayrılmaları azaltın: Kupon kazanmak için sepet sayfasında çarkı döndürün ifadesini göstererek dönüşümleri artırın/ ödül. Tekrarlanan işlemler: Tekrarlanma oranlarını artırmak için kullanıcı sipariş verdikten sonra bir ödül kartı gösteriliyor. Sipariş serisi: Her hafta/günde art arda sipariş verin ve platformla işlem yapma alışkanlığı edinin. Özelliğin benimsenmesi: Mevcut müşterilere özellikleri denemeleri için zamana bağlı bir meydan okuma verin ve onları bunun için ödüllendirin. Tam olarak aradığınızı göremiyorsanız endişelenmeyin; ihtiyaçlarınıza en uygun şablonları sıfırdan oluşturabilirsiniz. CustomerGlu ile olanaklar sonsuzdur. Neden CustomerGlu'ya Güvenmeliyiz? Kullanıcı verilerini korumak temel sorumluluğumuzdur ve küresel uyumluluk standartlarına uymaya kararlıyız. Veri gizliliği ve güvenliğine yönelik uçtan uca bir yaklaşımla gizliliğiniz CustomerGlu ile güvence altına alınır.
Growlytics
growlytics.in
Growlytics, kullanıcı katılımını ve elde tutma stratejilerini geliştiren ve genel çevrimiçi gelirin artmasına yardımcı olan bir Çok Kanallı Pazarlama Otomasyon paketi ve Müşteri verileri Platformudur. Growlytics tarafından sunulan çözümler: Etkileşim: E-posta SMS Whatsapp Web Push bildirimleri Uygulama İçi Mesajlar Mobil Anında Bildirimler Facebook Otomasyonu: Çok Kanallı Kullanıcı Yolculukları Analitikleri: Segmentasyon Hunileri Gruplar Gelir Analitiği Kampanya Analitiği Raporlama: Planlanmış raporlar Growlytics birçok önde gelen D2C markasıyla çalışır ve bunların çoğu markaların toplam gelirlerinde neredeyse 3-4 kat artış görüldü.
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend, müşteri edinme, etkileşim kurma ve elde tutma sürecini otomatikleştirerek ürün odaklı şirketlerin daha hızlı büyümesine yardımcı olan bir müşteri etkileşim platformudur. Görsel oluşturma aracılığıyla e-postalar, SMS mesajları, Web kancaları ve daha fazlasını gönderin ve güçlü API'mizi kullanarak uygulamanızdan sürekli olarak veri gönderin. Satış ve pazarlama taktik kitabı oluşturma hizmeti dahildir.
ShiftX
shiftx.com
Çoğu süreç aracının eğitimli uzmanlar için bile kullanımı zor ya da esnek bir karmaşadır. ShiftX, herhangi bir eğitim gerektirmeden herkesi kapsayan, arada kalan kullanıcı dostu süreç modelleme aracıdır.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteği - Sürüm kontrolleriyle şablon yönetimi - Web sitesi ve uygulama için Uygulama İçi Gelen Kutusu (React, Angular, JS, Flutter) - gömülü ve Başsız bileşenler) - SMS, E-posta, Slack, Teams, WhatsApp, Mobil ve web push entegrasyonu - Bildirimleri ve Özetleri toplu olarak işleme - Bildirimleri birden fazla kanal arasında yönlendirme - Müşterinin son kullanıcılarına bildirim göndermek için marka yönetimi - Kullanıma hazır kullanıcı tercihi yönetimi - Satıcı geri dönüşü, otomatik akıllı yönlendirmeyle geçiş - Veri ambarının üstünde kampanyalar yürütün - Gerçek zamanlı günlükler, analizler ve arıza uyarıları
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell & Nando's gibi 100'lerce perakendeci, e-ticaret ve mağaza satışlarını artırmak için Xeno'yu kullanıyor.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud, herhangi bir üçüncü taraf sistemiyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve herhangi bir iş kriterinin doğrudan platformda kolayca yapılandırılmasına olanak tanır. Müşteri verilerine erişmesi gereken tüm ekiplerin yararlanabileceği şekilde tasarlanan Acquia Marketing Cloud, işletmeyi alanlar, markalar, coğrafyalar ve web siteleri genelinde destekler. İşletmenizi bundan sonra ne olursa olsun geleceğe hazırlarken pazarlama çevikliğini artırın. Departmanlar arası verimliliği artırırken tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için esneklik kazanın.
Act-On
act-on.com
Act-On Software, pazarlamacılara müşteri yaşam döngüsünün her adımında pazarlama hedeflerine ulaşma konusunda güç veren çözümler sağlar. Act-On, müşteri verilerini eyleme dönüştürülebilir hale getirerek pazarlamacıların büyük hayaller kurabilmesini ve işletmelerini büyütmek ve daha yüksek müşteri yaşam boyu değeri elde etmek için akıllı, etkili pazarlama otomasyon programları oluşturabilmesini sağlar; üstelik tüm bunları en hızlı değer elde etme süresiyle gerçekleştirir. Demo Alın: https://act-on.com/demo/ Act-On, pazarlamacılara aşağıdakileri yapma yetkisi verir: • B2B talep oluşturma, B2C satış ve işlemleri ve müşteri pazarlama özellikleri aracılığıyla işlerini geniş ölçekte büyütme ve genişletme. Ziyaretçileri potansiyel müşterilere, potansiyel müşterileri nitelikli potansiyel müşterilere ve nitelikli potansiyel müşterileri ömür boyu müşterilere dönüştüren sürekli, özelleştirilmiş etkileşim kurarak, farkındalıktan savunuculuğa kadar tüm müşteri yolculuğunu düzenleyin ve optimize edin. • Satın alma yolculuklarını otomatikleştirerek, iletişimleri ve kampanyaları kişiselleştirerek ve marka ilgisini ve sadakatini artırarak müşteri yaşam döngüsü boyunca olağanüstü marka deneyimleri sunun. Yeni potansiyel müşterileri çekmek, kişilerinizle etkileşime geçmek ve potansiyel müşterileri daha sık ve daha kazançlı satın alma kararlarına yönlendirmek için Act-On'un otomatik özelliklerinden yararlanın. • Kapsamlı katılım ve eğitim programları, ürün benimseme ve müşteriyi elde tutma stratejileri ve yeni ürün ve hizmet promosyonları yürüterek ölçülebilir ürün benimsemeyi ve müşteriyi elde tutmayı teşvik edin. Yeni kişilerden sadık ortaklara kadar, hedef kitlenizin ilgisini çekmek, onları marka elçilerine dönüştürmek ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlamak için Act-On'u kullanabilirsiniz. Performansı değerlendirmeye, sergilemeye ve iyileştirmeye yönelik etkileşimli ve dinamik raporlama ve analizlerle Act-On Platformu, her boyut, şekil, konum ve ölçekteki işletmeler ve pazarlamacılar için büyüme odaklı pazarlama değeri sunmak üzere tasarlanmıştır. Platform özellikleri şunları içerir: • Otomatik ve uyarlanabilir satın alma yolculukları • Önde gelen CRM sistemleri ve web konferansıyla derin entegrasyonlar • Web sitesi ziyaretçi katılımı takibi ve amaç raporlaması • Dinamik potansiyel müşteri puanlaması, segmentlere ayırma ve besleme • Sosyal medya dinleme, potansiyel müşteri arama, yayınlama ve savunuculuk • Kolay web formları, açılış sayfaları ve e-posta şablonları tasarlamak için • Olayla tetiklenen ve işlemsel e-posta gönderme • Gerçek kullanım faturalandırması için aktif iletişim tabanlı fiyatlandırma Pazarlama alıyoruz. Zorluklarınızı anlıyoruz. Ve her müşteride ve her kampanyada başarılı olmanıza yardımcı olmak için buradayız.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst, müşterileriniz aracılığıyla büyümeyi hızlandıracak lider platformdur. Tüm müşteri deneyimi boyunca değer sunmak üzere tasarlandı; Catalyst, yeni alıcıları ömür boyu gelire dönüştürür. Elde tutma odaklı iş akışları ve gelir odaklı otomasyonlarla müşteri odaklı ekipleri güçlendiriyoruz. Catalyst'in kusursuz kurumsal entegrasyonları, silolanmış müşteri verilerini gelişmiş iş akışlarıyla desteklenen sektörün en sezgisel platformunda merkezileştirir. Sınıfının en iyisi müşteri yolculuklarınızı otomatikleştirin ve ölçeklendirin; Kullanıcı üretkenliğini ve benimsenmesini artırmak; ve işe alımdan savunuculuğa kadar müşteri deneyimini hassas bir şekilde optimize eden, müşteri sağlığına ilişkin net bilgiler sunun. Müşteri odaklı büyüme stratejinizi oluşturmak, yinelemek ve ölçeklendirmek için Catalyst'in güvenilir ekibi ve sezgisel platformuyla ortak olun. Daha fazla bilgi için https://catalyst.io/ adresini ziyaret edin.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, Müşteri Başarısı için platformunuz ve ortağınızdır. Verimliliği artırmak, geliri artırmak ve mümkün olan en iyi müşteri deneyimlerini sunmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunarak abonelik işletmenizin geniş ölçekte başarılı olmasına yardımcı oluyoruz. ChurnZero, Müşteri Başarısı ekibinizin potansiyel kayıp risklerini erken tespit etmesine ve yenileme ve genişleme fırsatlarını daha hızlı görmesine yardımcı olur. Sınıfının en iyisi otomasyon ve kişiselleştirme, uygulama içi iletişim ve Customer Success AI™, müşterilerle etkileşime geçmeyi ve onları değere yönlendirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz yolculuklar, sağlık puanları, anket araçları, segmentasyon, oyunlar, raporlama, gerçek zamanlı uyarılar, izlenecek yollar, işbirliği merkezleri ve daha fazlasını sunar ve CRM ve teknoloji yığınınızla kolayca entegre olur. Yazılımın ötesinde, sizin ve ekibinizin en önemli işe odaklanmasına yardımcı olmaya adanmış, ekibinizin güvenilir ortağı, danışmanı ve koçu olmaktan gurur duyuyoruz.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, California'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulama analitiği ve kullanıcı etkileşimi ürünleri sağlıyor. Şirket, Sequoia Capital, Tiger Global Management, Accel Partners ve Recruit Holdings tarafından desteklenmektedir.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare, işletmenizi dönüştüren müşteri deneyiminin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için geleneksel analitiğin ötesine geçiyor. Her kullanıcının davranışını, niyetini ve tutumunu ortaya çıkaran sezgisel teknolojiyle, işletmelerin gizliliği ve erişilebilirliği sağlarken daha hızlı bir şekilde daha fazla insan deneyimi sunmasına olanak sağlıyoruz. Bu daha hızlı büyüme, daha fazla çeviklik ve daha mutlu müşterilerle sonuçlanır. Daha insani hale getirilen yeni dijital deneyime güç veriyoruz.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, hantal karmaşıklıktan ziyade çevikliğe değer veren pazarlamacılar ve ürün sahipleri için oluşturulmuş, kanallar arası bir müşteri etkileşimi platformudur. Gerçek zamanlı bilgiler ve kişiselleştirilmiş kanallar arası iletişim yoluyla tüketici markalarının değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı oluyoruz. MoEngage'e Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom ve Airtel dahil olmak üzere 1.200'den fazla küresel tüketici markası güvenmektedir. On ülkede ofisleri bulunan MoEngage, Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast ve Helion Ventures tarafından desteklenmektedir. Ürün Açıklaması: * Kanallar Arası Pazarlama Müşterilerinizi eylemlerine, davranışlarına, niteliklerine ve tercihlerine göre tercih ettikleri kanal aracılığıyla, tercih ettikleri zamanda, gerçek zamanlı olarak segmentlere ayırın ve onlarla etkileşime geçin. MoEngage, web siteniz, e-postanız, mobil uygulamanız, SMS'iniz, WhatsApp'ınız ve sosyal medyanız üzerinden on bir kanal aracılığıyla müşterilerinizle etkileşim kurmanıza olanak tanır. * Müşteri İçgörüleri Müşteri verilerinizi MoEngage'e getirin ve müşteri davranışları ve tercihleri hakkında öngörüler elde etmek için yapay zeka motorumuz Sherpa'dan yararlanın. Müşterileri tek bir kontrol panelinden kolayca segmentlere ayırın ve onlarla etkileşime geçin. Sadece birkaç tıklamayla artık hazırsınız! * Web ve Uygulama Kişiselleştirme Web sitenizi ve uygulamanızın ziyaretçilerini tercihlerine, beğenilerine, yolculuk aşamalarına ve yaşam tarzı eğilimlerine göre kişiselleştirilmiş içerik, teklifler ve önerilerle memnun edin. * Gerçek Zamanlı İşlem Uyarıları MoEngage Inform, kanallar ve satıcılar arasındaki kritik uyarıları tek bir API ile yönetmek için birleşik bir altyapı sağlar.
Planhat
planhat.com
Planhat, içgörü sağlamak, iş akışını yönetmek ve müşteri deneyimini artırmak için oluşturulmuş bir müşteri platformudur. Planhat, müşteri başarısını ve müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmak için dünya çapında yüzlerce modern teknoloji şirketinin işlerini müşterileri etrafında odaklamasına yardımcı oluyor. CSM'den üst düzey yöneticilere kadar herkes için tasarlanan platform, müşteri verilerinizi birleştirmenize, hedefler ve ideal sonuçlar belirlemenize ve oyun kitapları, otomasyon ve işbirliği gibi özelliklerle müşteri yolculuğunu geliştirmenize olanak tanır. Şirket 2014 yılında İsveç'in Stockholm kentinde kuruldu ve Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya Pasifik'te 100'den fazla kişiden oluşan bir ekibe sahip. Daha fazlasını www.planhat.com adresinde okuyun.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
TheyDo
theydo.io
Deneyim odaklı, müşteri odaklı şirketlerin Hizmet Tasarımcıları ve Yöneticileri için TheyDo, şimdiye kadar yapılmış en işbirlikçi Yolculuk Yönetimi platformudur. Harika bir müşteri deneyimi sunmanın tek yolunun bir arada çalışmak olduğuna inanan kişiler için bu, eskisinden iki kat daha kolay uyum sağlamalarına ve yıllardır ilk kez uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Haritalama araçlarının aksine TheyDo, ekipler, ürünler ve coğrafyalar arasındaki yolculukları yönetmek için tasarlanmıştır ve her şey birleşik bir yolculuk merkezli çerçevede gerçekleşir.
Totango
totango.com
Totango, çapraz işlevli kurumsal ekiplerin üretkenliği, elde tutmayı ve genişletmeyi artırmasına yardımcı olmak için sınırsız ölçeklenebilirlik ve benzersiz değer elde etme süresi sağlayan, işletmelerin büyüyemeyeceği müşteri başarısı yazılımıdır. Sektördeki en iyi uygulamalarla bütünleştirilmiş önceden oluşturulmuş müşteri başarısı programları, müşteri yolculuğunun her aşamasında başlamayı, işinize göre özelleştirmeyi ve kritik iş sonuçlarına ulaşmayı hızlı ve kolay hale getirir. SAP, Github, Schneider Electric ve Aircall dahil olmak üzere dünyanın en büyük müşteri başarısı ekipleri, müşteri sağlığının 360 derecelik bir görünümü için müşteri verilerini entegre etmek, müşteri portföylerini işbirliği içinde yönetmek ve müşterileriyle proaktif ve akıllı bir şekilde etkileşim kurmak için Totango'yu kullanıyor .
Miro
miro.com
Miro, her büyüklükteki farklı ekiplerin geleceği birlikte hayal etmelerini, tasarlamalarını ve inşa etmelerini sağlayan, inovasyona yönelik görsel bir çalışma alanıdır. Miro'nun Akıllı Kanvası'nın büyüsüyle konseptleri, fikirleri ve çözümleri ekip olarak görselleştirmek her yerde yapılabilir; kuru silme işaretleyicilerine gerek yoktur. Uzak, dağıtılmış veya hibrit çalışma ortamlarında bile ekibinizle senkronize olun, akış sağlayın ve yan yana çalışmanın bağlantısını hissedin. Miro'nun müşterileri Miro'yu aşağıdaki amaçlarla kullanmayı seviyor: * Çevrimiçi toplantılar ve ekip çalıştayları düzenleyin * Sınırsız bir tahtada yeni fikirler ve tasarımlar üzerinde beyin fırtınası yapın * Belgeleri ve PDF'leri düzenleyin, açıklama ekleyin ve işaretleyin * Apple Pencil ile dijital notlar alın (ve kağıt kullanımını azaltın!) * Kaynakları, fotoğrafları, belgeleri, bağlantıları ve referansları kolayca toplayın * Çevik iş akışlarını ve scrum ritüellerini planlayın ve yönetin * Kullanıcı yolculukları oluşturun, süreçleri haritalayın ve kişilikler geliştirin * İşbirliğine dayalı bir alanda etkileşimli sınıfları öğretin ve kolaylaştırın * Fikir ve ilhamdan oluşan bir vizyon panosu oluşturun Miro, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde oluşturmanıza olanak tanır. 200'den fazla önceden hazırlanmış şablon, sürükle ve bırak arayüzü ve ortak çalışanlarda sınırlama olmaması sayesinde Miro panosunda çalışmak hızlı ve eğlencelidir.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Ortto
ortto.com
Ortto, pazarlama sürecini kolaylaştırmak ve sonuçları optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. E-posta ve SMS pazarlaması, anlık bildirimler, canlı sohbetler, potansiyel müşteri puanlaması ve daha fazlası dahil olmak üzere pazarlamanın farklı yönlerini geliştirmeyi amaçlayan özelliklerle doludur. Ortto, platform genelinde uygulanan kendi yapay zeka sistemine sahiptir ve bu sayede kusursuz iş akışları sağlar. AI işlevleri arasında e-posta konu satırları için öneriler, e-posta açılma oranlarının tahmini ve ayrıca anlık bildirimlerin ve SMS mesajlarının oluşturulması sırasındaki içerik önerileri yer alır. Ortto ayrıca yazılımın web sitesi içeriğine, geçmiş destek taleplerine ve mevcut yardım belgelerine göre yanıtlar oluşturduğu otomatik canlı sohbet içeriği de sunar. Daha gelişmiş işlemler için kullanıcılar, özel yapay zeka modellerini kendi verileri üzerinde de eğitebilirler. Bunu yaparak, oluşturulan önerilerin doğruluğunu ve alaka düzeyini geliştirebilirler. Ortto'nun amacı, pazarlamacıların yapay zeka yeteneklerini mevcut iş akışlarına entegre ederek etkilerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmaktır. Bu araçlar üretkenliği artırmak ve kampanya hedeflerine hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmak için tasarlanmıştır. Sistem çok yönlü olup, çeşitli ölçeklerdeki işletmeler için etkin bir şekilde çalışması hedeflenmektedir.
Bento
bentonow.com
Bento, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.
Squeezely
squeezely.tech
Müşteri etkileşimlerini herkesin yapabileceği şekilde kişiselleştirilmiş deneyimlere dönüştürerek işletmelerin dönüşümlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Sıkıştırılmış CDP, işletmelerin üç basit adımda kişiselleştirmeyi geniş ölçekte gerçekleştirmesine yardımcı olur: Toplama - Tüm kaynaklardan verileri tek bir yerde toplayın. Dönüştür - Verileri segmentlere ve eylemlere dönüştürün, f.e. yerleşik Akıllı Hedef Kitlelerimiz ve Ürün Önerilerimiz. Capitalize - Web siteniz, e-posta pazarlamanız ve reklam kampanyalarınız genelinde Kişiselleştirilmiş Deneyimler sağlanacaktır. Güçlü Yönler Hızlı entegrasyon - Kısa sürede çalışmaya başlayacaksınız Gerçek zamanlı veri kullanılabilirliği - gecikme yok Ölçekli kişiselleştirme - her bir müşteriye son derece alakalı ve otomatikleştirilmiş yaklaşım Gelişmiş makine öğrenimi teknolojisi - en iyi performansı sağlamak için Mükemmel destek - Biz Hedeflerinize ulaşma yolunda size yardımcı olmak için buradayız Videolarımıza göz atın: https://www.youtube.com/channel/UCZlqrT5UzEtU96Q2XlEaJnA
Usermaven
usermaven.com
Usermaven, pazarlamacılar, ürün ekipleri ve ajanslar için kod gerektirmeyen, gizlilik dostu bir analiz aracıdır. Her kullanıcının bireysel yolculuğunu görüntülemek için web sitesi analitiği, ürün analitiği, huniler, yolculuklar, ilişkilendirme ve iletişim merkezi adı verilen mini bir CRM'ye sahiptir. Usermaven, ekiplerin işlerini büyütmek için daha iyi, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur. Tahmin etmeye elveda, başarıya merhaba deyin.
Quadient
quadient.com
Beanworks'ün Quadient AP Automation'ı, CFO'lardan AP profesyonellerine kadar muhasebe ekiplerine her yerden birlikte çalışma olanağı sağlar. Quadient AP ile takipleri azaltabilir, yapay zeka destekli veri yakalamayla veri girişinin %83'ünü ortadan kaldırabilir ve fatura işleme maliyetlerini %86 oranında azaltabilirsiniz. İstekleri otomatik olarak doğru personele doğru zamanda yönlendiren PO'lar, faturalar ve ödemeler için onay iş akışlarıyla AP kontrollerini güçlendirin. AP genelinde daha fazla kontrol ve daha iyi görünürlük sayesinde riskleri azaltabilir ve tüm departmanları takip eden finans süreçlerinden sorumlu tutabilirsiniz.
Lifesight
lifesight.io
Pazarlamada Her Dolarınızın Değerini Artırın - Optimum pazarlama kararları almak için yapay zeka destekli ölçümlerle kendi verilerinizden yararlanın. Veri analistlerine veya bilim insanlarına gerek yok. Lifesight'ın platformu, modern pazarlamacıların müşteri verilerinin sahipliğini alarak, kimlik kaybını azaltarak, kişiselleştirilmiş sahip olunan kanal deneyimlerini güçlendirerek ve gizlilik açısından güvenli ölçümler sağlayarak daha iyi sonuçlar elde etmesine olanak tanır.
Prelay
prelay.com
Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bastırmasına izin veriyor. Karmaşık anlaşmaları yönetmek için amaca yönelik oluşturulmuş bir çözüm olmadığında, iç paydaşlar herhangi bir merkezi izleme, gözetim veya öğrenme olmaksızın anlık e-postalara, sohbetlere ve belgelere başvururlar. Sonuç? Dahili gecikmeler, kör noktalar ve anlaşmanın bozulması. Prelay, amaca yönelik oluşturulmuş Ekip Satış Platformu ile anlaşma kaosunu fethediyor. Dahili bir düzenleme katmanı görevi gören Prelay, anlaşma koordinasyonunu anahtar yazılımınızla entegre olacak şekilde tek bir yerde düzenler. Satış temsilcileri ve onların muadilleri için daha az baş ağrısı yaşanır ve satış, ön satış ve iptal liderleri, ekip kapasitesi ve anlaşmaları başarılı kılan unsurlar hakkında fikir sahibi olur. İster değerlendirme yürütüyor olun, ister anlaşma masası onaylarını yönlendiriyor olun, ister bir ürün uzmanına danışıyor olun, Prelay karmaşık anlaşma süreçlerinizi basitleştirir ve en değerli dahili kaynaklarınızın etkisini en üst düzeye çıkarır, böylece ekip olarak gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek iş performansını artırır. . İlişkilendirmeye dayalı kişiselleştirmeyle satışlarınızı ve gelirinizi hızlandırın: - Her web sitesi ziyaretçisine doğru mesajları ve varlıkları sunarak, daha hızlı bir şekilde müşterileriniz olmalarına yardımcı olun. - Pazarlama çabalarınızın iş hedeflerini nasıl etkilediğini anlayın ve müşteri yolculuklarınızı ilk dokunuştan kazanılan anlaşmalara kadar haritalandırın. - Ziyaretçileri yalnızca potansiyel müşterilere değil, müşterilere dönüştürün!
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu uygulamaya koymasına ve büyümeyi hızlandırmasına olanak tanır. Hızlı uygulama (45 gün içinde yayında!) ve sürekli yenilik taahhüdüyle Solitics ortakları ve müşterileri, dönüşüm, elde tutma ve YBD'de olağanüstü sonuçlara tanık oluyor. Dünya çapındaki yüzlerce marka, birden fazla sektörde, Solitics'i kullanarak müşterileriyle yenilikçi ve kişisel bir şekilde, gerçek zamanlı olarak etkileşime geçiyor.
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