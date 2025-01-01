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Müşteri Yolculuğu Analitik Yazılımı
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Müşteri Yolculuğu Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Alternatif olarak müşteri yolculuğu düzenleme yazılımı olarak da adlandırılan müşteri yolculuğu analitiği yazılımı, çeşitli kanallarda müşteri deneyiminin denetimini ve otomasyonunu kolaylaştırır. Buradaki en önemli terim, yazılımın tüm kanallardaki müşteri etkileşimlerini izlediğini, entegre ettiğini ve değerlendirdiğini, işletmelerin gerçek zamanlı olarak yanıt vermesini ve gözlemlenen davranışlara dayalı stratejiler uygulamasını güçlendirdiğini ifade eden "yolculuk"tur.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Impact

Impact

impact.com

Impact.com, ortaklık yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; markalar ve yayıncılar için iş birlikleri kurmayı ve yönetmeyi sağlar.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarına veri entegrasyonu ve analiz ederek pazarlama ROI'sini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO, kullanıcı verilerini toplamak, analiz etmek ve yönetmek için tasarlanmış, gizlilik odaklı bir analiz paketidir.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider, işletmelerin birden fazla kanalda kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst, müşteri odaklı büyümeyi sağlamak için tasarlanmış bir platformdur ve müşteri verilerini merkezi bir şekilde yönetir.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, pazarlamacıların ve ürün sahiplerinin müşteri katılımını kişiselleştirilmiş içerik ve çoklu kanallar aracılığıyla yönetmesini sağlayan bir platformdur.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare, kullanıcıların çevrimiçi etkileşimlerini analiz eden ve deneyimi geliştiren bir dijital izleme platformudur.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.

Heap

Heap

heap.io

Heap, kullanıcı etkileşimlerini otomatik olarak izleyerek dijital yolculukları analiz eden bir veri analiz platformudur.

Funnelytics

Funnelytics

funnelytics.io

Funnelytics, kullanıcıların pazarlama hunilerini görsel olarak haritalayıp analiz etmelerini sağlayan bir müşteri yolculuğu analiz aracıdır.

TheyDo

TheyDo

theydo.io

TheyDo, ekiplerin müşteri yolculuklarını haritalamasını, analiz etmesini ve işbirliği yapmasını sağlayan bir hizmet tasarım uygulamasıdır.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HoneyStack, B2B için analitik ve atıf platformudur. Tüm verileri birleştirir, temizler ve kullanıcı yolculuklarını görselleştirir.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno, AI destekli bir CRM uygulamasıdır. Perakendecilere ve D2C markalara, müşteri anlayışı ve hedefli pazarlama ile tekrar satışları artırma imkanı sunar.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage, işletmelerin müşteri verilerini birleştirip çok kanallı kampanyalar oluşturarak müşteri etkileşimini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend, API tabanlı bildirim altyapısı ile çoklu kanallarda işlem, cron ve etkileşim bildirimlerini yönetmeyi sağlar.

Woopra

Woopra

woopra.com

Woopra, müşteri etkileşimlerini izleyen ve analiz eden, kullanıcı davranışını anlamak için veri sağlayan bir müşteri yolculuğu analitiği platformudur.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için strateji belirlemeden kampanya uygulamasına kadar kapsamlı bir çözüm sunar.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon, perakendecilere veriye dayalı pazarlama otomasyonu sağlayan çok kanallı bir platformdur. Müşteri etkileşimini ve satışları artırmayı hedefler.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Hazine Verileri, müşteri verilerini entegre ederek kampanya performansını artırmayı ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeyi amaçlayan bir veri platformudur.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys, işletmelerin çok kanallı müşteri katılımını artıran ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir pazarlama platformudur.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia Marketing Cloud, üçüncü taraf sistemlerle entegre olarak müşteri verilerine erişimi kolaylaştırır ve iş kriterlerinin yapılandırılmasını sağlar.

Totango

Totango

totango.com

Totango, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve müşteri sağlığı hakkında derinlemesine bilgiler edinmelerine yardımcı olan kapsamlı bir müşteri başarı yazılımıdır.

ShiftX

ShiftX

shiftx.com

ShiftX, süreç modellerini uygulamalarla entegre ederek işgücü yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir süreç modelleme aracıdır.

Quadient

Quadient

quadient.com

Quadient AP Automation, muhasebe ekiplerinin uzaktan işbirliği yapmasını sağlar; veri girişi ihtiyacını azaltır ve fatura işleme maliyetlerini düşürür.

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium, çeşitli kaynaklardan müşteri verilerini birleştirip yöneterek işletmelerin müşteri deneyimini optimize etmelerine yardımcı olan bir müşteri veri platformudur.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Squeaky, işinizi büyütmenize yardımcı olan, analitik, oturum kaydı, geri bildirim ve ısı haritaları içeren bir müşteri içgörü platformudur.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

Kuantum Metric, kullanıcı etkileşimlerini analiz ederek dijital deneyimleri optimize etmeye ve dönüşüm oranlarını artırmaya yardımcı olan bir analiz platformudur.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturma imkanı sunan, veri analizi ve segmentasyon yapan bir müşteri etkileşim platformudur.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Webeyez, online işletmelerin dönüşüm kayıplarını ve gelir düşüşlerini anında tespit edip düzeltmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Usermaven, pazarlama ekiplerine ve ajanslara kullanıcı etkileşimlerini analiz etme ve optimizasyon yapma imkanı sunan, kod gerektirmeyen bir analiz aracıdır.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero, abonelik işletmelerine müşteri başarı süreçlerini yönetmede, kayıp risklerini tanımlamada ve gelir arttırmada yardımcı olan bir platformdur.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Cetvel Analytics, pazarlama, satış ve müşteri verilerini birleştirerek, müşteri yolculuğunu ölçer ve gelir atıflarını detaylı raporlarla analiz eder.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Zipy.ai, kullanıcı davranışlarını anlamak, gerçek zamanlı hata izlemek ve hata ayıklama süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış dijital bir platformdur.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge, B2B müşteri deneyimi yönetim platformudur. Müşteri geri bildirimlerini toplar, analiz eder ve gerçek zamanlı içgörüler sunar.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora, işletmelerin araştırma yapan potansiyel müşterilerini belirlemelerine ve hedef hesapları önceliklendirmelerine yardımcı olan bir B2B niyet veri platformudur.

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel, B2B işletmelerin müşteri yolculuğunu izlemelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir veri analitiği yazılımıdır.

Pega

Pega

pega.com

PEGA, süreç yönetimi ve dijital dönüşümü destekleyen, düşük kodla uygulama geliştirme imkanı sunan, entegre bir yazılım platformudur.

Alpine IQ

Alpine IQ

alpineiq.com

Alpine IQ, perakendecilere ve markalara veri analizi, müşteri katılımı ve sadakat araçları sunarak büyüme ve gelir artırma hedeflerine destek olur.

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch, işletmelerin içerik ve pazarlama stratejilerini analiz edip optimize etmelerini sağlayan bir platformdur.

Anodot

Anodot

anodot.com

Anodot, AI destekli bir analiz platformudur. Gerçek zamanlı anomali tespiti yaparak iş performansını izler ve öngörücü analizle karar almayı kolaylaştırır.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix, pazarlama verilerini birleştirerek analiz eden ve kampanya performansını değerlendiren bir platformdur.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Dreamdata, B2B şirketler için gelir ilişkilendirme platformudur; müşteri yolculuğunu analiz ederek pazarlama stratejilerini optimize etmeye yardımcı olur.

CrowdPower

CrowdPower

crowdpower.io

CrowdPower, SaaS ürünleri için yeni kullanıcıları karşılamak, ayrılmayı azaltmak ve müşteri etkileşimini artırmak için basit e-posta otomasyonları oluşturmanıza yardımcı olur.

Insightech

Insightech

insightech.com

Insightech, dijital ekiplerin pazarlama raporlaması, içerik analizi ve optimizasyon yapmasını sağlayan kapsamlı bir çözümdür.

JENTIS

JENTIS

jentis.com

JENTIS, işletmelere sunucu tarafı izleme ile veri gizliliğine uygun ve yüksek kaliteli veri toplama çözümü sunan bir SaaS platformudur.

Latana

Latana

latana.com

Latana, markaların tüketici algılarını anlamalarına yardımcı olan ve marka bilinirliğini demografik özelliklere göre izleyen bir marka izleme uygulamasıdır.

Hubalz

Hubalz

hubalz.com

Hubalz, müşteri yolculuğunu anlamanızı sağlar ve pazarlama yatırımlarından daha iyi verim almanıza yardımcı olmak için araçlar sunar.

HarmonizeAi

HarmonizeAi

harmonize.ai

HarmonizeAi, 120'den fazla kaynaktan gerçek zamanlı geri bildirim alarak, müşteri deneyimini her kanalda anlamanızı sağlar.

[24]7.ai

[24]7.ai

247.ai

[24]7.ai, yapay zeka ile müşteri etkileşimlerini yönetmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için tasarlanmış bir platformdur.

Datatrics

Datatrics

datatrics.com

Datatrics, makine öğrenimi ile kullanıcı platformlarını zamanla daha akıllı hale getirir. Her etkileşim analiz edilerek algoritmayı eğitir.

Customer Alliance

Customer Alliance

customer-alliance.com

Customer Alliance, küçük, orta ve büyük işletmeler için web tabanlı misafir yönetim yazılımıdır. Otel yönetimi, rezervasyon, oda yönetimi ve çevrimiçi itibar kontrolü sağlar.

Cleeng

Cleeng

cleeng.com

Cleeng, video içerik aboneliklerini yönetmek ve para kazanmak için tasarlanmış bir platformdur. Canlı etkinlikler için güvenli ve kapsamlı çözümler sunar.

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