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Alternatif olarak müşteri yolculuğu düzenleme yazılımı olarak da adlandırılan müşteri yolculuğu analitiği yazılımı, çeşitli kanallarda müşteri deneyiminin denetimini ve otomasyonunu kolaylaştırır. Buradaki en önemli terim, yazılımın tüm kanallardaki müşteri etkileşimlerini izlediğini, entegre ettiğini ve değerlendirdiğini, işletmelerin gerçek zamanlı olarak yanıt vermesini ve gözlemlenen davranışlara dayalı stratejiler uygulamasını güçlendirdiğini ifade eden "yolculuk"tur.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Impact
impact.com
Impact.com, ortaklık yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; markalar ve yayıncılar için iş birlikleri kurmayı ve yönetmeyi sağlar.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarına veri entegrasyonu ve analiz ederek pazarlama ROI'sini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO, kullanıcı verilerini toplamak, analiz etmek ve yönetmek için tasarlanmış, gizlilik odaklı bir analiz paketidir.
Insider
useinsider.com
Insider, işletmelerin birden fazla kanalda kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst, müşteri odaklı büyümeyi sağlamak için tasarlanmış bir platformdur ve müşteri verilerini merkezi bir şekilde yönetir.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, pazarlamacıların ve ürün sahiplerinin müşteri katılımını kişiselleştirilmiş içerik ve çoklu kanallar aracılığıyla yönetmesini sağlayan bir platformdur.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare, kullanıcıların çevrimiçi etkileşimlerini analiz eden ve deneyimi geliştiren bir dijital izleme platformudur.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.
Solitics
solitics.com
Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.
Heap
heap.io
Heap, kullanıcı etkileşimlerini otomatik olarak izleyerek dijital yolculukları analiz eden bir veri analiz platformudur.
Funnelytics
funnelytics.io
Funnelytics, kullanıcıların pazarlama hunilerini görsel olarak haritalayıp analiz etmelerini sağlayan bir müşteri yolculuğu analiz aracıdır.
TheyDo
theydo.io
TheyDo, ekiplerin müşteri yolculuklarını haritalamasını, analiz etmesini ve işbirliği yapmasını sağlayan bir hizmet tasarım uygulamasıdır.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack, B2B için analitik ve atıf platformudur. Tüm verileri birleştirir, temizler ve kullanıcı yolculuklarını görselleştirir.
Xeno
getxeno.com
Xeno, AI destekli bir CRM uygulamasıdır. Perakendecilere ve D2C markalara, müşteri anlayışı ve hedefli pazarlama ile tekrar satışları artırma imkanı sunar.
Act-On
act-on.com
ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, işletmelerin müşteri verilerini birleştirip çok kanallı kampanyalar oluşturarak müşteri etkileşimini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, API tabanlı bildirim altyapısı ile çoklu kanallarda işlem, cron ve etkileşim bildirimlerini yönetmeyi sağlar.
Woopra
woopra.com
Woopra, müşteri etkileşimlerini izleyen ve analiz eden, kullanıcı davranışını anlamak için veri sağlayan bir müşteri yolculuğu analitiği platformudur.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için strateji belirlemeden kampanya uygulamasına kadar kapsamlı bir çözüm sunar.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, perakendecilere veriye dayalı pazarlama otomasyonu sağlayan çok kanallı bir platformdur. Müşteri etkileşimini ve satışları artırmayı hedefler.
Treasure Data
treasuredata.com
Hazine Verileri, müşteri verilerini entegre ederek kampanya performansını artırmayı ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeyi amaçlayan bir veri platformudur.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, işletmelerin çok kanallı müşteri katılımını artıran ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir pazarlama platformudur.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud, üçüncü taraf sistemlerle entegre olarak müşteri verilerine erişimi kolaylaştırır ve iş kriterlerinin yapılandırılmasını sağlar.
Totango
totango.com
Totango, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine ve müşteri sağlığı hakkında derinlemesine bilgiler edinmelerine yardımcı olan kapsamlı bir müşteri başarı yazılımıdır.
ShiftX
shiftx.com
ShiftX, süreç modellerini uygulamalarla entegre ederek işgücü yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir süreç modelleme aracıdır.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation, muhasebe ekiplerinin uzaktan işbirliği yapmasını sağlar; veri girişi ihtiyacını azaltır ve fatura işleme maliyetlerini düşürür.
Tealium
tealium.com
Tealium, çeşitli kaynaklardan müşteri verilerini birleştirip yöneterek işletmelerin müşteri deneyimini optimize etmelerine yardımcı olan bir müşteri veri platformudur.
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky, işinizi büyütmenize yardımcı olan, analitik, oturum kaydı, geri bildirim ve ısı haritaları içeren bir müşteri içgörü platformudur.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.
Quantum Metric
quantummetric.com
Kuantum Metric, kullanıcı etkileşimlerini analiz ederek dijital deneyimleri optimize etmeye ve dönüşüm oranlarını artırmaya yardımcı olan bir analiz platformudur.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturma imkanı sunan, veri analizi ve segmentasyon yapan bir müşteri etkileşim platformudur.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez, online işletmelerin dönüşüm kayıplarını ve gelir düşüşlerini anında tespit edip düzeltmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven, pazarlama ekiplerine ve ajanslara kullanıcı etkileşimlerini analiz etme ve optimizasyon yapma imkanı sunan, kod gerektirmeyen bir analiz aracıdır.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, abonelik işletmelerine müşteri başarı süreçlerini yönetmede, kayıp risklerini tanımlamada ve gelir arttırmada yardımcı olan bir platformdur.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Cetvel Analytics, pazarlama, satış ve müşteri verilerini birleştirerek, müşteri yolculuğunu ölçer ve gelir atıflarını detaylı raporlarla analiz eder.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy.ai, kullanıcı davranışlarını anlamak, gerçek zamanlı hata izlemek ve hata ayıklama süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış dijital bir platformdur.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge, B2B müşteri deneyimi yönetim platformudur. Müşteri geri bildirimlerini toplar, analiz eder ve gerçek zamanlı içgörüler sunar.
Bombora
bombora.com
Bombora, işletmelerin araştırma yapan potansiyel müşterilerini belirlemelerine ve hedef hesapları önceliklendirmelerine yardımcı olan bir B2B niyet veri platformudur.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, B2B işletmelerin müşteri yolculuğunu izlemelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir veri analitiği yazılımıdır.
Pega
pega.com
PEGA, süreç yönetimi ve dijital dönüşümü destekleyen, düşük kodla uygulama geliştirme imkanı sunan, entegre bir yazılım platformudur.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ, perakendecilere ve markalara veri analizi, müşteri katılımı ve sadakat araçları sunarak büyüme ve gelir artırma hedeflerine destek olur.
Knotch
knotch.com
Knotch, işletmelerin içerik ve pazarlama stratejilerini analiz edip optimize etmelerini sağlayan bir platformdur.
Anodot
anodot.com
Anodot, AI destekli bir analiz platformudur. Gerçek zamanlı anomali tespiti yaparak iş performansını izler ve öngörücü analizle karar almayı kolaylaştırır.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix, pazarlama verilerini birleştirerek analiz eden ve kampanya performansını değerlendiren bir platformdur.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata'nın B2B Gelir İlişkilendirme Platformu, B2B müşteri yolculuğunuza ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler sunmak için pazara giriş teknoloji yığınınızdaki verileri birbirine bağlar. Dreamdata, anonim ilk dokunuştan kapalı kazanılmaya kadar tahminlere son verir ve gelirinizi gerçekten neyin artırdığına dair eyleme dönüştürülebilir analizler sunar. B2B şirketleri Dreamdata ile özel hesap tabanlı ilişkilendirme modellemesi çalıştırabilir, her reklam kampanyasının ROAS'ını alabilir, içerik yatırım getirisini ölçebilir, büyümeyi karşılaştırabilir, geliri tahmin edebilir ve bir sonraki ölçeklendirme çabalarına ilişkin veriye dayalı kararlar alabilir.
CrowdPower
crowdpower.io
CrowdPower, SaaS ürünleri için yeni kullanıcıları karşılamak, ayrılmayı azaltmak ve müşteri etkileşimini artırmak için basit e-posta otomasyonları oluşturmanıza yardımcı olur.
Insightech
insightech.com
Insightech, dijital ekiplerin pazarlama raporlaması, içerik analizi ve optimizasyon yapmasını sağlayan kapsamlı bir çözümdür.
JENTIS
jentis.com
JENTIS, 2020 yılında Thomas Tauchner ve Klaus Müller'in etrafında beş kişilik bir ekip tarafından Viyana'da kuruldu. JENTIS, Veri Yakalama Platformu (DCP) ile sunucu tarafı izlemeye dayalı yenilikçi bir web izleme çözümü geliştirdi. JENTIS DCP ile şirketler verilerini yalnızca gizlilikle uyumlu bir şekilde yakalamakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel takipten daha yüksek kalitede, teknoloji yığınlarını değiştirmeye gerek kalmadan yakalıyor. JENTIS böylece optimize edilmiş çevrimiçi kampanyalara ve daha iyi veriye dayalı kararlara olanak tanır.
Latana
latana.com
Makine öğrenimi teknolojisiyle desteklenen Latana Marka Takibi, ölçeklenebilir marka yönetimi öngörüleri sunarak markaların daha iyi pazarlama kararları almasına yardımcı olur.
Hubalz
hubalz.com
Farklı cihazlarda ve platformlarda müşterilerinizi tam olarak anlayın. Hubalz size müşteri yolculuğunu anlamanız ve pazarlama yatırım getirisini artırmanız için araçlar sunar.
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi, tek bir platforma beslenen 120'den fazla kaynak ve entegrasyondan gelen gerçek zamanlı geri bildirimlerle her kanaldaki müşteri deneyimini anlamanıza olanak tanıyarak müşterilerinizin ve tüketicilerinizin ne düşündüğünü, hissettiğini ve satın aldığını tam olarak görmenizi sağlar.
[24]7.ai
247.ai
[24]7.ai™ müşteri etkileşimi çözümleri, müşterinin amacını anlamak için konuşmaya dayalı yapay zekayı kullanarak şirketlerin tüm kanallarda kişiselleştirilmiş, tahmine dayalı ve zahmetsiz müşteri deneyimleri oluşturmasına olanak tanır; müşterileri çekmek ve elde tutmak; temsilci üretkenliğini ve memnuniyetini artırmak; ve maliyetleri düşürürken gelirleri artırın. Dünyanın en büyük ve en tanınabilir markaları, çoğu otomatikleştirilmiş olan, yılda milyarlarca konuşma aracılığıyla birkaç yüz milyon ziyaretçiye hizmet vermek için [24]7.ai amaç odaklı teknolojileri kullanıyor. Sonuç, dijitalin benimsenmesinde, müşteri memnuniyetinde ve gelir artışında büyük bir iyileşmedir.
Datatrics
datatrics.com
Datatrics, kullanıcıların platformlarının Datatrics ile çalıştıkça daha akıllı olmasına yardımcı olacak makine öğrenimi yetenekleri sağlar. Temas noktalarıyla her etkileşim ve seyahat edilen her yolculuk, gerçek zamanlı olarak analiz edilip işlenir ve Datatrics algoritmasını eğitmek için kullanılır.
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance, küçük-orta ve kurumsal işletmelere yönelik web tabanlı Konaklama yönetimi yazılımıdır. Bu yazılım, Otel yönetimi, Rezervasyon ve rezervasyon, Oda yönetimi ve çevrimiçi itibarınızın kontrolü olarak iyi bir performans gösterir.
Cleeng
cleeng.com
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