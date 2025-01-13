Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Müşteri Yolculuğu Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pitcairn Adaları
Alternatif olarak müşteri yolculuğu düzenleme yazılımı olarak da adlandırılan müşteri yolculuğu analitiği yazılımı, çeşitli kanallarda müşteri deneyiminin denetimini ve otomasyonunu kolaylaştırır. Buradaki en önemli terim, yazılımın tüm kanallardaki müşteri etkileşimlerini izlediğini, entegre ettiğini ve değerlendirdiğini, işletmelerin gerçek zamanlı olarak yanıt vermesini ve gözlemlenen davranışlara dayalı stratejiler uygulamasını güçlendirdiğini ifade eden "yolculuk"tur.
Yeni Uygulama Gönder
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteği - Sürüm kontrolleriyle şablon yönetimi - Web sitesi ve uygulama için Uygulama İçi Gelen Kutusu (React, Angular, JS, Flutter) - gömülü ve Başsız bileşenler) - SMS, E-posta, Slack, Teams, WhatsApp, Mobil ve web push entegrasyonu - Bildirimleri ve Özetleri toplu olarak işleme - Bildirimleri birden fazla kanal arasında yönlendirme - Müşterinin son kullanıcılarına bildirim göndermek için marka yönetimi - Kullanıma hazır kullanıcı tercihi yönetimi - Satıcı geri dönüşü, otomatik akıllı yönlendirmeyle geçiş - Veri ambarının üstünde kampanyalar yürütün - Gerçek zamanlı günlükler, analizler ve arıza uyarıları
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek iş performansını artırır. . İlişkilendirmeye dayalı kişiselleştirmeyle satışlarınızı ve gelirinizi hızlandırın: - Her web sitesi ziyaretçisine doğru mesajları ve varlıkları sunarak, daha hızlı bir şekilde müşterileriniz olmalarına yardımcı olun. - Pazarlama çabalarınızın iş hedeflerini nasıl etkilediğini anlayın ve müşteri yolculuklarınızı ilk dokunuştan kazanılan anlaşmalara kadar haritalandırın. - Ziyaretçileri yalnızca potansiyel müşterilere değil, müşterilere dönüştürün!
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu uygulamaya koymasına ve büyümeyi hızlandırmasına olanak tanır. Hızlı uygulama (45 gün içinde yayında!) ve sürekli yenilik taahhüdüyle Solitics ortakları ve müşterileri, dönüşüm, elde tutma ve YBD'de olağanüstü sonuçlara tanık oluyor. Dünya çapındaki yüzlerce marka, birden fazla sektörde, Solitics'i kullanarak müşterileriyle yenilikçi ve kişisel bir şekilde, gerçek zamanlı olarak etkileşime geçiyor.
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri modelleriyle geleceğe hazır pazarlama ölçümüne öncülük ediyor. ChannelMix ile, sorgulamayı veya kodlamayı öğrenmeye gerek kalmadan pazarlama harcamaları, hedefler, yatırım getirisi ve daha fazlası üzerinde tam görünürlük ve kontrol elde edeceksiniz. - ChannelMix, SQL veya kodlama bilgisi gerektirmez; ekibimiz sizin için veri bağlantılarını yönetir ve onarır. Müşteriler, ChannelMix ile verileri analize hazırlama sürelerinde %90'a kadar azalma gördü. - Tüm veriler, ChannelMix ekibi tarafından sizin için yönetilen özel bir veri ambarında (Amazon Redshift, Google BigQuery) saklanır. Veri yönetimi yükünü ekibinizin üzerinden alıyoruz. - ChannelMix, seçtiğiniz BI veya görselleştirme aracıyla entegre olur: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin ve daha fazlası. Hızlı başlangıçlı kontrol panellerimiz sayesinde, 3 günden daha kısa bir sürede bir raporlama çözümünü çalışır hale getirebilirsiniz. - Platform %100 ABD merkezli bir ekip tarafından desteklenmektedir. Müşteriler aynı gün yanıtla hesap yönetimi ve veri desteği alırlar.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı müşteri etkileşimi stratejileriyle hızlı bir şekilde hizalayan platformumuz, değer elde etme süresini hızlandırmanıza, üstün bire bir deneyimler sunmanıza ve ölçülebilir sonuçları hızlı bir şekilde üretmenize olanak tanır. Emarsys, dünya çapında 1.500'den fazla müşterinin tercih ettiği platformdur. İşletmelerinin talep ettiği öngörülebilir, karlı sonuçları ve müşterilerinin hak ettiği son derece kişiselleştirilmiş çok kanallı deneyimleri sunmak için Emarsys'e güvenen binlerce lider markaya katılın. Daha fazla bilgi için www.emarsys.com adresini ziyaret edin.
Indicative
indicative.com
Indicative, ürün ve büyüme ekiplerine müşteri katılımını optimize etmek, dönüşümü artırmak ve müşteriyi elde tutmayı iyileştirmek için eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan lider Ürün Analitiği platformudur.
Funnelytics
funnelytics.io
Yolculuğunuzu bir beyaz tahta üzerinde haritalandırmanıza ve gerçekte nasıl performans gösterdiğini görmek için verileri üst üste bindirmenize olanak tanıyan görsel bir müşteri yolculuğu analiz aracı.
Anodot
anodot.com
Anodot'un artırılmış analitik platformu, iş zekasında yeni nesildir. Anodot, gelir açısından kritik iş olaylarını proaktif bir şekilde tanımlar, eylemler önerir ve iyileştirme sürecini gerçek zamanlı olarak otomatikleştirir. Anodot'un patentli teknolojisi, iş ölçümlerini, uyarıları ve tahminleri kendi bağlamlarında sürekli olarak analiz edip ilişkilendirerek veri görselleştirmenin ötesine geçer. Yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanan Anodot'un artırılmış analitiği, şirketleri gelir açısından kritik iş olaylarına karşı proaktif olarak uyarır ve bunların düzeltilmesini gerçek zamanlı olarak otomatikleştirir. Şirketin Bulut Maliyetleri çözümü, doğru izleme ve tahminlerin yanı sıra yıllık bulut harcamasını %40'a kadar azaltan tasarruf önerileri de sağlıyor. Fortune 500 şirketleri, bulut israfını azaltmaya ve gelir akışlarını korumaya yardımcı olmak amacıyla bulut maliyet yönetimi için Anodot'tan ve ödeme zekası için Anodot'tan yararlanıyor. Ekibimiz, genel merkezleri ABD ve İsrail'de bulunan ve dijital, finansal hizmetler ve telekomünikasyona adanmış iş birimleriyle birçok kıtaya yayılmıştır. Daha fazla bilgi edinmek için www.anodot.com adresini ziyaret edin veya LinkedIn ve Twitter'da bize göz atın.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, bir pazarlamacıya kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratma gücü veren Kapsamlı bir Müşteri Etkileşimi ve Deneyim Paketi sunar. Platformu, bir pazarlamacının müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, hedeflenen segmentler oluşturmasına ve Web, E-posta, Uygulama Bildirimleri, WhatsApp, SMS ve RCS gibi dijital kanallarda anlamlı deneyimler sunmasına olanak tanır. Güçlü analizleri sayesinde Netcore Cloud, markaların hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olarak, müşterilerde kişisel düzeyde yankı uyandıran hedefli pazarlama kampanyalarına olanak tanır. Platformun yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri, her müşteri etkileşiminin etkileşim ve dönüşüm için optimize edilmesini sağlayarak her temas noktasını etkileme ve elde tutma fırsatı haline getiriyor. Netcore'a yapay zeka destekli deneyimler sunmak için E-ticaret, Perakende, Bankacılık ve Finansal Hizmetler, Medya ve Eğlence ve Seyahat gibi sektörlerde 6.500'den fazla marka güvenmektedir. Önemli küresel müşterilerinden bazıları arasında Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's ve çok daha fazlası yer alıyor. Netcore, olağanüstü işyeri kültürüne olan bağlılığını teyit ederek Hindistan'da arka arkaya altı yıl boyunca Great Place to Work sertifikasına sahip olmaktan gurur duyuyor. Şirket, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve APAC'ta 20'den fazla ofisi ile küresel bir varlığa sahiptir. Netcore, bir işletmenin gelir artışını artırmasına, müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmasına ve karlılık yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olan Martech işletim sistemidir.
Knotch
knotch.com
ContentEQ, kurumsal markaların dijital içeriklerinin performansını anlamak ve optimize etmek için kullandıkları bir içerik zekası platformudur. Platform, Bank of America, Wells Fargo, Deloitte ve Square gibi markaların dijital içerik yatırımlarının etkisini optimize etmelerine ve iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için sınıfının en iyisi niceliksel ve niteliksel veri yakalamayı, yapay zekayı ve uzman stratejisini birleştiriyor.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ilişkilendirin - Çoklu dokunuş oluşturun 6 farklı ilişkilendirme modeli (ilk tıklama, son tıklama, doğrusal, konum tabanlı, zamana bağlı azalma ve veriye dayalı ilişkilendirme) kullanan ilişkilendirme raporları - Reklam platformlarınızı, CRM ve BI araçlarınızı maliyet, fırsat, gelir ve yatırım getirisi ile zenginleştirin veriler - 'Karanlık sosyal' aktivite ve sıfır tıklama kanallarından gelen çevrimdışı ve/veya görünmez temas noktalarının etkisini ölçün ve tahmin edin - Başarıyı 1. taraf verileriyle ölçerek, geleneksel analiz sistemlerinde 'çerezin ölümü'nden kaynaklanan doğruluk sorunlarının üstesinden gelin Pazarlama stratejinizi yalnızca dönüşümlere değil, gelire ve yatırım getirisine dayalı olarak optimize etmeye başlamak için Ruler Analytics ile bir demo rezervasyonu yapın.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data, kuruluşların kampanya performansını artırmak, operasyonel verimliliğe ulaşmak ve bağlantılı müşteri deneyimleriyle iş değerini artırmak için tüm müşteri verilerini kullanmasına yardımcı olur. Müşteri veri platformu çözümleri paketimiz olan Müşteri Veri Bulutu, müşteri verilerini entegre eder, kimlikleri birleştirilmiş müşteri profillerinde birleştirir, gizliliği uygular ve kişiselleştirilmiş etkileşimi teşvik etmek için Pazarlama, Hizmet, Satış ve Operasyonlar için makine öğrenimi tabanlı içgörüler ve tahminler sunar. Müşteri kazanımını, satışlarını ve elde tutmayı iyileştirin. İşletmeler ve hızlı büyüyen şirketler için en uygunuyuz çünkü karmaşık ortamlardan bağımsız olarak en hızlı değer elde etme süresini sunarken mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz. Kurumsal düzeydeki korumalarımız, şirketlerin rızayı yönetmesine ve markalar ve bölgeler genelinde riski azaltmasına yardımcı olmak için veri kalitesi, yönetim, güvenlik, gizlilik uyumluluğu ve ölçeklenebilirlik sağlar. Güçlü ve kullanıcı dostu araçlar, verimliliği artırmak ve büyümeyi desteklemek için verileri, analitiği ve iş kullanıcılarını birleştirir.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etkileşime geçirmek ve yeniden etkinleştirmek ve onların Marka için değerini artırmak amacıyla pazarlama ve satış ekiplerine birlikte çalışma gücü verir.
ShiftX
shiftx.com
Çoğu süreç aracının eğitimli uzmanlar için bile kullanımı zor ya da esnek bir karmaşadır. ShiftX, herhangi bir eğitim gerektirmeden herkesi kapsayan, arada kalan kullanıcı dostu süreç modelleme aracıdır.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata'nın B2B Gelir İlişkilendirme Platformu, B2B müşteri yolculuğunuza ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler sunmak için pazara giriş teknoloji yığınınızdaki verileri birbirine bağlar. Dreamdata, anonim ilk dokunuştan kapalı kazanılmaya kadar tahminlere son verir ve gelirinizi gerçekten neyin artırdığına dair eyleme dönüştürülebilir analizler sunar. B2B şirketleri Dreamdata ile özel hesap tabanlı ilişkilendirme modellemesi çalıştırabilir, her reklam kampanyasının ROAS'ını alabilir, içerik yatırım getirisini ölçebilir, büyümeyi karşılaştırabilir, geliri tahmin edebilir ve bir sonraki ölçeklendirme çabalarına ilişkin veriye dayalı kararlar alabilir.
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell & Nando's gibi 100'lerce perakendeci, e-ticaret ve mağaza satışlarını artırmak için Xeno'yu kullanıyor.
Quantum Metric
quantummetric.com
Hızlı bir dağıtımla platformumuz, müşterilerinizin web, yerel uygulama ve kiosk üzerinde deneyimlediği her şeyi alıp görselleştirmeye başlar. Her müşteri etkileşiminin etkisi otomatik olarak ölçülür, her müşteri oturumu tekrar oynatılabilir ve en önemlisi tüm ekipleriniz tek bir doğruluk sürümünden çalışabilir. Alaska Airlines, lululemon, Lenovo ve Western Union gibi en büyük markaların Quantum sıçramasını gerçekleştirmesinin nedeni budur.
Insightech
insightech.com
Insightech, dijital ekiplere örneklenmiş veya eksik verilerden etkilenmeyen net dijital deneyim öngörüleri sağlar. Insightech ile kurulumu ve çalıştırılması kolay tek bir çözümde kapsamlı pazarlama raporlaması, sayfa içeriği analizi, dönüşüm hunisi optimizasyonu ve web sitesinin yeniden platform oluşturmasını yapmak için gereken tüm araçlara sahip olursunuz. Kuruluşunuzun deneyim analizi yeteneğini geliştirirken sürekli başarıyı sağlamak için özel APAC bölgesi desteğinden, kişisel eğitimden, atölye çalışmalarından ve web seminerlerinden yararlanın.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, birinci taraf bir amaç veri analizi ve müşteri yolculuğu izleme yazılımıdır. Universal Analytics'in kullanımdan kalkması ve Google Analytics'in birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasıyla birlikte mevcut müşteri takibi ortamında Salespanel, birinci taraf müşteri yolculuğu verilerini izlemek ve bunları satış ve pazarlama sistemlerine bağlamak isteyen B2B işletmeleri için mükemmel bir çözüm olarak hizmet vermektedir. . Salespanel ile potansiyel müşterilerinizi tanımlayın, takip edin, nitelendirin ve analiz edin.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez, çevrimiçi işletmelerin sızdıran hunileri anında düzeltmek ve geliri artırmak için kullandığı gizli silahtır. Platform, yerinde tüketici yolculuğunun her adımını aydınlatıyor ve gizli sürtüşme noktalarını ortaya çıkarmak ve önceliklendirmek için makine öğrenimini kullanıyor; gelir liderlerine, dönüşüm düşüşlerine ve gelir kaybına neden olan sorunları anında tespit etmek için ısı arayan bir füze sunuyor. • Çevrimiçi dönüşümlere zarar veren kritik sorunları belirleyin (gerçek zamanlı) • Anında ilgilenilmesi gereken öğelere öncelik verin (gelir kaybına ve etkilenen kullanıcılara göre) • Webeyez'in veri tabanlı içgörülerini kullanarak hızlı bir şekilde yürütün SaaS platformu, her etkinlik için gerçek zamanlı raporlama ve uyarılar sağlar. ayrıca çevrimiçi dönüşümler üzerindeki mali etki ve gerçek gelir kaybı ($$) da ölçülür. Webeyez, Oturum Kayıtlarını ve her etkinliğin tüm teknik ayrıntılarını sağlar. Webeyez uygulaması sorunsuzdur ve sonuçlar anında alınır (Magento, WooCommerce ve Google Etiket Yöneticisi (GTM) ve herhangi bir JavaScript tabanlı site için tek tıklamayla eklentiler).
B2Metric
b2metric.com
B2Metric, pazarlama, veri analitiği ve CRM ekiplerinin müşteri eğilimlerini ve davranışlarını daha iyi anlamasına olanak tanıyan, AI/ML destekli bir veri analitiği platformudur. B2Metric, veri analizini otomatikleştirmek ve müşteri etkileşimini, elde tutmayı ve büyümeyi iyileştirmek için kullanılabilecek tahmine dayalı öngörüler oluşturmak için makine öğrenimini kullanır.
Taglayer
taglayer.com
Herkesin kendine has tutkuları ve nitelikleri olduğuna inanıyoruz. Pazarlamacıların genellikle geliştirme becerilerinden yoksun oldukları için kendilerinin uygulayamayacakları parlak fikirleri vardır. Bu genellikle hayal kırıklıklarına, yüksek maliyetlere ve çok fazla kaynağa ihtiyaç duyulmasına neden olur. Amacımız, tüm pazarlamacıların, kendileri açısından herhangi bir kodlama gerektirmeyen, kullanımı kolay ve etkili bir araçla mümkün olan en iyi müşteri deneyimini yaratmalarını sağlamaktır. Yalnızca web sitelerinde değil, tüm farklı kanallarda da kolaylaştırıldı.
Cleeng
cleeng.com
Dakikalar içinde D2C video ticaret platformunuzu oluşturun ve abonelerinizi yıllarca elinizde tutun. Abonelerinizin yolculuğunun kolay ve güçlü yönetimi, cihazlar arası, abonelerinizi elde tutmak için etkili bir araç
CrowdPower
crowdpower.io
SaaS ürünlerine yönelik 1 numaralı müşteri etkileşimi platformuyla yeni kullanıcıları kabul etmek, kaybı azaltmak ve müşterilerin etkileşimde kalmasını sağlamak için basit e-posta otomasyonları oluşturun.
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance, küçük-orta ve kurumsal işletmelere yönelik web tabanlı Konaklama yönetimi yazılımıdır. Bu yazılım, Otel yönetimi, Rezervasyon ve rezervasyon, Oda yönetimi ve çevrimiçi itibarınızın kontrolü olarak iyi bir performans gösterir.
Datatrics
datatrics.com
Datatrics, kullanıcıların platformlarının Datatrics ile çalıştıkça daha akıllı olmasına yardımcı olacak makine öğrenimi yetenekleri sağlar. Temas noktalarıyla her etkileşim ve seyahat edilen her yolculuk, gerçek zamanlı olarak analiz edilip işlenir ve Datatrics algoritmasını eğitmek için kullanılır.
[24]7.ai
247.ai
[24]7.ai™ müşteri etkileşimi çözümleri, müşterinin amacını anlamak için konuşmaya dayalı yapay zekayı kullanarak şirketlerin tüm kanallarda kişiselleştirilmiş, tahmine dayalı ve zahmetsiz müşteri deneyimleri oluşturmasına olanak tanır; müşterileri çekmek ve elde tutmak; temsilci üretkenliğini ve memnuniyetini artırmak; ve maliyetleri düşürürken gelirleri artırın. Dünyanın en büyük ve en tanınabilir markaları, çoğu otomatikleştirilmiş olan, yılda milyarlarca konuşma aracılığıyla birkaç yüz milyon ziyaretçiye hizmet vermek için [24]7.ai amaç odaklı teknolojileri kullanıyor. Sonuç, dijitalin benimsenmesinde, müşteri memnuniyetinde ve gelir artışında büyük bir iyileşmedir.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ, her ölçekteki perakendecinin ve markanın büyüme zorluklarını çözmesine ve gelir elde etmesine yardımcı olmak için müşteri odaklı teknoloji sağlayarak yüksek riskli sektörleri güçlendirir. Şirket, tüm mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları korumak, bölümlere ayırmak ve tanıtmak için müşterilere sektörün en kapsamlı araç paketini sağlıyor.
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi, tek bir platforma beslenen 120'den fazla kaynak ve entegrasyondan gelen gerçek zamanlı geri bildirimlerle her kanaldaki müşteri deneyimini anlamanıza olanak tanıyarak müşterilerinizin ve tüketicilerinizin ne düşündüğünü, hissettiğini ve satın aldığını tam olarak görmenizi sağlar.
Hubalz
hubalz.com
Farklı cihazlarda ve platformlarda müşterilerinizi tam olarak anlayın. Hubalz size müşteri yolculuğunu anlamanız ve pazarlama yatırım getirisini artırmanız için araçlar sunar.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, hantal karmaşıklıktan ziyade çevikliğe değer veren pazarlamacılar ve ürün sahipleri için oluşturulmuş, kanallar arası bir müşteri etkileşimi platformudur. Gerçek zamanlı bilgiler ve kişiselleştirilmiş kanallar arası iletişim yoluyla tüketici markalarının değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı oluyoruz. MoEngage'e Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom ve Airtel dahil olmak üzere 1.200'den fazla küresel tüketici markası güvenmektedir. On ülkede ofisleri bulunan MoEngage, Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast ve Helion Ventures tarafından desteklenmektedir. Ürün Açıklaması: * Kanallar Arası Pazarlama Müşterilerinizi eylemlerine, davranışlarına, niteliklerine ve tercihlerine göre tercih ettikleri kanal aracılığıyla, tercih ettikleri zamanda, gerçek zamanlı olarak segmentlere ayırın ve onlarla etkileşime geçin. MoEngage, web siteniz, e-postanız, mobil uygulamanız, SMS'iniz, WhatsApp'ınız ve sosyal medyanız üzerinden on bir kanal aracılığıyla müşterilerinizle etkileşim kurmanıza olanak tanır. * Müşteri İçgörüleri Müşteri verilerinizi MoEngage'e getirin ve müşteri davranışları ve tercihleri hakkında öngörüler elde etmek için yapay zeka motorumuz Sherpa'dan yararlanın. Müşterileri tek bir kontrol panelinden kolayca segmentlere ayırın ve onlarla etkileşime geçin. Sadece birkaç tıklamayla artık hazırsınız! * Web ve Uygulama Kişiselleştirme Web sitenizi ve uygulamanızın ziyaretçilerini tercihlerine, beğenilerine, yolculuk aşamalarına ve yaşam tarzı eğilimlerine göre kişiselleştirilmiş içerik, teklifler ve önerilerle memnun edin. * Gerçek Zamanlı İşlem Uyarıları MoEngage Inform, kanallar ve satıcılar arasındaki kritik uyarıları tek bir API ile yönetmek için birleşik bir altyapı sağlar.
Act-On
act-on.com
Act-On Software, pazarlamacılara müşteri yaşam döngüsünün her adımında pazarlama hedeflerine ulaşma konusunda güç veren çözümler sağlar. Act-On, müşteri verilerini eyleme dönüştürülebilir hale getirerek pazarlamacıların büyük hayaller kurabilmesini ve işletmelerini büyütmek ve daha yüksek müşteri yaşam boyu değeri elde etmek için akıllı, etkili pazarlama otomasyon programları oluşturabilmesini sağlar; üstelik tüm bunları en hızlı değer elde etme süresiyle gerçekleştirir. Demo Alın: https://act-on.com/demo/ Act-On, pazarlamacılara aşağıdakileri yapma yetkisi verir: • B2B talep oluşturma, B2C satış ve işlemleri ve müşteri pazarlama özellikleri aracılığıyla işlerini geniş ölçekte büyütme ve genişletme. Ziyaretçileri potansiyel müşterilere, potansiyel müşterileri nitelikli potansiyel müşterilere ve nitelikli potansiyel müşterileri ömür boyu müşterilere dönüştüren sürekli, özelleştirilmiş etkileşim kurarak, farkındalıktan savunuculuğa kadar tüm müşteri yolculuğunu düzenleyin ve optimize edin. • Satın alma yolculuklarını otomatikleştirerek, iletişimleri ve kampanyaları kişiselleştirerek ve marka ilgisini ve sadakatini artırarak müşteri yaşam döngüsü boyunca olağanüstü marka deneyimleri sunun. Yeni potansiyel müşterileri çekmek, kişilerinizle etkileşime geçmek ve potansiyel müşterileri daha sık ve daha kazançlı satın alma kararlarına yönlendirmek için Act-On'un otomatik özelliklerinden yararlanın. • Kapsamlı katılım ve eğitim programları, ürün benimseme ve müşteriyi elde tutma stratejileri ve yeni ürün ve hizmet promosyonları yürüterek ölçülebilir ürün benimsemeyi ve müşteriyi elde tutmayı teşvik edin. Yeni kişilerden sadık ortaklara kadar, hedef kitlenizin ilgisini çekmek, onları marka elçilerine dönüştürmek ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlamak için Act-On'u kullanabilirsiniz. Performansı değerlendirmeye, sergilemeye ve iyileştirmeye yönelik etkileşimli ve dinamik raporlama ve analizlerle Act-On Platformu, her boyut, şekil, konum ve ölçekteki işletmeler ve pazarlamacılar için büyüme odaklı pazarlama değeri sunmak üzere tasarlanmıştır. Platform özellikleri şunları içerir: • Otomatik ve uyarlanabilir satın alma yolculukları • Önde gelen CRM sistemleri ve web konferansıyla derin entegrasyonlar • Web sitesi ziyaretçi katılımı takibi ve amaç raporlaması • Dinamik potansiyel müşteri puanlaması, segmentlere ayırma ve besleme • Sosyal medya dinleme, potansiyel müşteri arama, yayınlama ve savunuculuk • Kolay web formları, açılış sayfaları ve e-posta şablonları tasarlamak için • Olayla tetiklenen ve işlemsel e-posta gönderme • Gerçek kullanım faturalandırması için aktif iletişim tabanlı fiyatlandırma Pazarlama alıyoruz. Zorluklarınızı anlıyoruz. Ve her müşteride ve her kampanyada başarılı olmanıza yardımcı olmak için buradayız.
Bombora
bombora.com
Bombora'nın sunduğu teklifler, hangi işletmelerin şu anda hangi konuları araştırdığını ve bu çabaların yoğunluğunu belirliyor. Bu sinyalleri puanlayarak satış ve pazarlama ekiplerinin hedef hesaplara öncelik vermesine, onlarla olan görüşmelerini özelleştirmesine ve pazarlama çabalarını optimize etmesine yardımcı olur. Bombora, en büyük değerini 100'den fazla çalışanı olan kuruluşlara sunuyor.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst, müşterileriniz aracılığıyla büyümeyi hızlandıracak lider platformdur. Tüm müşteri deneyimi boyunca değer sunmak üzere tasarlandı; Catalyst, yeni alıcıları ömür boyu gelire dönüştürür. Elde tutma odaklı iş akışları ve gelir odaklı otomasyonlarla müşteri odaklı ekipleri güçlendiriyoruz. Catalyst'in kusursuz kurumsal entegrasyonları, silolanmış müşteri verilerini gelişmiş iş akışlarıyla desteklenen sektörün en sezgisel platformunda merkezileştirir. Sınıfının en iyisi müşteri yolculuklarınızı otomatikleştirin ve ölçeklendirin; Kullanıcı üretkenliğini ve benimsenmesini artırmak; ve işe alımdan savunuculuğa kadar müşteri deneyimini hassas bir şekilde optimize eden, müşteri sağlığına ilişkin net bilgiler sunun. Müşteri odaklı büyüme stratejinizi oluşturmak, yinelemek ve ölçeklendirmek için Catalyst'in güvenilir ekibi ve sezgisel platformuyla ortak olun. Daha fazla bilgi için https://catalyst.io/ adresini ziyaret edin.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, Müşteri Başarısı için platformunuz ve ortağınızdır. Verimliliği artırmak, geliri artırmak ve mümkün olan en iyi müşteri deneyimlerini sunmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunarak abonelik işletmenizin geniş ölçekte başarılı olmasına yardımcı oluyoruz. ChurnZero, Müşteri Başarısı ekibinizin potansiyel kayıp risklerini erken tespit etmesine ve yenileme ve genişleme fırsatlarını daha hızlı görmesine yardımcı olur. Sınıfının en iyisi otomasyon ve kişiselleştirme, uygulama içi iletişim ve Customer Success AI™, müşterilerle etkileşime geçmeyi ve onları değere yönlendirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz yolculuklar, sağlık puanları, anket araçları, segmentasyon, oyunlar, raporlama, gerçek zamanlı uyarılar, izlenecek yollar, işbirliği merkezleri ve daha fazlasını sunar ve CRM ve teknoloji yığınınızla kolayca entegre olur. Yazılımın ötesinde, sizin ve ekibinizin en önemli işe odaklanmasına yardımcı olmaya adanmış, ekibinizin güvenilir ortağı, danışmanı ve koçu olmaktan gurur duyuyoruz.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare, işletmenizi dönüştüren müşteri deneyiminin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için geleneksel analitiğin ötesine geçiyor. Her kullanıcının davranışını, niyetini ve tutumunu ortaya çıkaran sezgisel teknolojiyle, işletmelerin gizliliği ve erişilebilirliği sağlarken daha hızlı bir şekilde daha fazla insan deneyimi sunmasına olanak sağlıyoruz. Bu daha hızlı büyüme, daha fazla çeviklik ve daha mutlu müşterilerle sonuçlanır. Daha insani hale getirilen yeni dijital deneyime güç veriyoruz.
CustomerGauge
customergauge.com
Hesap Deneyimi yazılımı, hesaplarınızdan anket dışı veriler de dahil olmak üzere geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmalarına yardımcı olur. CustomerGauge, müşterilerin şunları yapmasını sağlayan bir B2B müşteri deneyimi yönetimi platformudur: - Bir hesaptaki birden fazla paydaştan müşteri geri bildirimi toplayın - Gerçek zamanlı sonuçları görüntülemek için özel gösterge tabloları oluşturun - Müşterilerle döngüyü kapatmak için amaç ve hedefler belirleyin - Müşteri içgörülerini bölgeye, ürüne, tesise ve daha fazlasına göre segmentlere ayırın. - ve çalışanların CX ile ilgili iş girişimlerini uyumlu hale getirin CustomerGauge aynı zamanda müşteri öngörülerini gelir verileriyle otomatik olarak birleştiren ilk ve tek müşteri deneyimi yönetimi çözümüdür. Bu, Müşteri Deneyimi yöneticilerinin şunları yapmasına olanak tanır: - En etkili müşteri deneyimi iyileştirmelerini belirleyin ve önceliklendirin - Gelecekteki müşteri deneyimi iyileştirmelerinin müşteri yolculuğu üzerindeki etkisini tahmin edin - ve değerli müşteri deneyimi girişimlerinin yatırım getirisi hakkında rapor verin
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebilir ve segmentlere ayırabilir. Veri silolarını ortadan kaldıran Dotdigital, karar alma sürecini kolaylaştırıyor ve geniş ölçekte müşteri etkileşimi sağlayan pazarlama yaratıcılığının önünü açıyor. Güçlü yapay zeka yetenekleriyle Dotdigital, web, e-posta, SMS, WhatsApp, sohbet, push, sosyal, reklamlar ve daha fazlasında derinlemesine kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. E-ticaret, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde 4.000'den fazla markanın güvendiği Dotdigital, dünya çapındaki pazarlamacılara olanak sağlıyor. Merkezi Londra'da bulunan ve 1999 yılında kurulan Dotdigital, müşteri odaklı işletmeleri güçlendiren güvenilir, bağlantılı ve geleceğe yönelik çözümler oluşturmaya odaklanmıştır. Dotdigital.com'da daha fazla bilgi edinin.
Heap
heap.io
Heap, müşterilerinizin dijital yolculuklarını tam olarak anlamanızı sağlayan tek dijital öngörü platformudur; böylece dönüşümü, elde tutmayı ve müşteri memnuniyetini hızla artırabilirsiniz. * Müşteri deneyimini geliştirin: Kullanıcıların tam olarak nerede zorluk çektiğini tespit edin ve müşteri deneyiminde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yaparak sezgisel, keyifli bir kullanıcı deneyimi sağlayın. * Pazara çıkış süresini hızlandırın ve ürün ve iş ekiplerinin etkisini optimize edin: Tamamen içgüdülerinize güvenmek yerine, hipotezleri test etmek ve ortaya çıktıkça soruları yanıtlamak için dijital etkileşim verilerinden yararlanın. Veriye dayalı içgörülerle yeni özellikleri ve deneyimleri güvenle pazara sunun. * Değeri giderek artan özellikler ve deneyimler oluşturun: İş sonuçlarına açıkça bağlanabilecek mühendislik yatırımları üzerinde fikir birliği oluşturmak için verilerden yararlanın. * Kullanıcı yolculuğunun tamamını anlayın: Yerel oturum tekrarı, eksiksiz veri temeli ve otomatik veri bilimi sayesinde ekiplerin kazanmak için ihtiyaç duyduğu öngörüleri yalnızca Heap ortaya çıkarabilir. 8.000'den fazla işletme, daha iyi deneyimler ve daha iyi ürünler sunarak iş etkisini artırmak için Heap'i kullanıyor. Müşteriler arasında Twilio, Logitech, Snapfish, Eventbrite, Esurance, Northwestern Mutual ve e*Trade gibi B2B SaaS, e-Ticaret ve Finansal Hizmetler alanındaki şirketler yer almaktadır.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. 8x8, ActiveCampaign ve Cognism gibi şirketlerdeki yüzlerce gelir ekibi, daha fazla satış hattı oluşturmak ve anlaşmaları daha hızlı kapatmak için HockeyStack'i kullanıyor.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar, yayıncılar ve ajanslar) hem yayıncılarla hem de tüketicilerle özgün, kalıcı ve ödüllendirici ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Tüketici yolculuğunun tamamında görünürlük sağlayarak, tüm ortaklık karışımının toplam değerini kolaylıkla ve şeffaf bir şekilde toplayabilir, düzenleyebilir ve optimize edebilir; büyümeyi teşvik edebilir ve tüketiciler için yeni değer yaratabilirler. Impact.com'un teknoloji platformunun ve ortaklık pazarının Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's ve 1-800-Flowers gibi küresel kurumsal markaların gelir artışını nasıl sağladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.impact adresini ziyaret edin. com.
Insider
useinsider.com
Bireyselleştirilmiş, kanallar arası deneyimler oluşturmak için tek bir platform olan Insider, kurumsal pazarlamacıların müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, yapay zeka amaç motoruyla gelecekteki davranışlarını tahmin etmesine ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. Pazarlamacılar Insider platformunu Web, Uygulama, Web Push, E-posta, SMS, WhatsApp Commerce ve daha fazlasında tutarlı ve ilgi çekici deneyimler sunmak için kullanıyor. Yakın zamanda tek boynuzlu at statüsünün kilidini açan Insider, aynı zamanda dünyadaki kadınlar tarafından kurulan ve kadınlar tarafından yönetilen tek B2B SaaS tek boynuzlu atlarından biri olduğu için NASDAQ tarafından da tebrik edildi. CrunchBase yakın zamanda Insider'ın kurucu ortağı ve CEO'su Hande Çilingir'i ABD dışındaki en iyi kadın CEO'lardan biri olarak sıraladı. Fortune 500 şirketlerinin üçte biri ve perakende, otomotiv ve seyahat sektörlerindeki en iyi markalar müşteri beklentilerini aşan yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için Insider'ı tercih ediyor. Insider'a, aralarında Singapur Havayolları, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan'ın da bulunduğu 1.200'den fazla küresel işletme güvenmektedir. AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon ve CNN.
JENTIS
jentis.com
JENTIS, 2020 yılında Thomas Tauchner ve Klaus Müller'in etrafında beş kişilik bir ekip tarafından Viyana'da kuruldu. JENTIS, Veri Yakalama Platformu (DCP) ile sunucu tarafı izlemeye dayalı yenilikçi bir web izleme çözümü geliştirdi. JENTIS DCP ile şirketler verilerini yalnızca gizlilikle uyumlu bir şekilde yakalamakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel takipten daha yüksek kalitede, teknoloji yığınlarını değiştirmeye gerek kalmadan yakalıyor. JENTIS böylece optimize edilmiş çevrimiçi kampanyalara ve daha iyi veriye dayalı kararlara olanak tanır.
Latana
latana.com
Makine öğrenimi teknolojisiyle desteklenen Latana Marka Takibi, ölçeklenebilir marka yönetimi öngörüleri sunarak markaların daha iyi pazarlama kararları almasına yardımcı olur.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud, herhangi bir üçüncü taraf sistemiyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve herhangi bir iş kriterinin doğrudan platformda kolayca yapılandırılmasına olanak tanır. Müşteri verilerine erişmesi gereken tüm ekiplerin yararlanabileceği şekilde tasarlanan Acquia Marketing Cloud, işletmeyi alanlar, markalar, coğrafyalar ve web siteleri genelinde destekler. İşletmenizi bundan sonra ne olursa olsun geleceğe hazırlarken pazarlama çevikliğini artırın. Departmanlar arası verimliliği artırırken tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için esneklik kazanın.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO, Google Analytics'in gizlilik odaklı ilk alternatifidir. 2013 yılında oluşturulan Piwik PRO Analytics Suite, kullanıcıların web, uygulama, ürün ve intranet davranışlarının izlenmesine olanak sağlar. Platform, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) dahil olmak üzere katı AB, ABD, Çin ve Rusya veri koruma yasalarına uyumu sağlar. Harika bir platformla birlikte harika müşteri hizmetleri de gelir. Uygulama ve katılımdan, ürün eğitimine, analitik danışmanlığına ve özel entegrasyonlara kadar Piwik PRO, yolculuğunuzun her adımında kişisel bir yaklaşım sunar. Piwik PRO Analytics Suite ANALİTİKLERİ Kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden web siteleri, mobil uygulamalar, dijital ürünler ve oturum açma sonrası alanlardaki müşteri davranışını izleyin. Analiz etmek istediğiniz bilgilerin kapsamı ne olursa olsun, verilerinizi herhangi bir gecikme veya işleme sorunu yaşamadan alın. Oluşturulması kolay hedef kitle, edinme ve davranış raporları, verilerinizin hikayesini herhangi bir ekstra görselleştirme aracı olmadan anlatmasına olanak tanır. ETİKET YÖNETİCİSİ Web siteleri, dijital ürünler ve güvenli üye alanları için etiketleri, pikselleri ve JavaScript kodlarını BT ekibinizi dahil etmeden zahmetsizce yönetin. Geniş bir etiket şablonları, tetikleyiciler ve koşullar kitaplığıyla analiz yeteneklerinizi genişletin. Hangi etiketlerin önceden izin gerektirdiğini tanımlayarak gizlilik yasalarıyla uyumlu kalın ve izlemenizi kullanıcının gizlilik tercihlerine göre ayarlayın. MÜŞTERİ VERİ PLATFORMU Müşterilerinizin tüm verilerini tek bir yerde görün ve hem grup hem de birey olarak onları daha iyi anlayın. Tek bir müşteri görünümü elde etmek için CRM'den, e-ticaret platformlarından, çevrimdışından, web formlarından, mobil uygulamalardan ve diğer kaynaklardan verileri içe aktarın ve toplayın. Gizlilik ve güvenlikten ödün vermeden kanallar arası pazarlama çalışmalarınızı geliştirin. ONAY YÖNETİCİSİ Dünya çapında kullanıcı gizlilik haklarına saygı göstermek için izinleri ve veri taleplerini toplayın ve işleyin. Araçlarınızı ve web sitelerinizi AB'nin GDPR'si, Kaliforniya'nın CCPA'sı, Brezilya'nın LGPD'si ve dünya çapındaki diğer yasalarla hızlandırın. Kuruluşunuz için neler yapabileceğimizi keşfedin. Ziyaret edin: https://piwik.pro/
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Squeaky
squeaky.ai
Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.
Tealium
tealium.com
Tealium en güvenilir Müşteri Veri Platformudur (CDP). Tealium, müşterilerinizle bağlantı kurabilmeniz için verileri birbirine bağlar. Tealium, işletmelerin müşterileriyle daha iyi bağlantı kurabilmesi için müşteri verilerini web, mobil, çevrimdışı ve IoT arasında birbirine bağlar. Tealium'un anahtar teslim entegrasyon ekosistemi 1.300'den fazla yerleşik bağlantıyı destekleyerek markalara eksiksiz, gerçek zamanlı bir müşteri veri altyapısı oluşturma gücü verir. Tealium'un çözümleri arasında makine öğrenimi, etiket yönetimi, API merkezi ve müşteri verilerini daha değerli, işlem yapılabilir, gizlilikle uyumlu ve güvenli hale getiren veri yönetimi çözümlerine sahip bir müşteri veri platformu yer alıyor. Dünya çapında 850'den fazla önde gelen işletme, müşteri verileri stratejilerini güçlendirmek için Tealium'a güveniyor. Tealium'un güvenilir, esnek CDP'si, sektörün en stratejik desteğiyle birleştiğinde, işletmeniz için en iyi sonuçları elde etmenizi sağlar.
TheyDo
theydo.io
Deneyim odaklı, müşteri odaklı şirketlerin Hizmet Tasarımcıları ve Yöneticileri için TheyDo, şimdiye kadar yapılmış en işbirlikçi Yolculuk Yönetimi platformudur. Harika bir müşteri deneyimi sunmanın tek yolunun bir arada çalışmak olduğuna inanan kişiler için bu, eskisinden iki kat daha kolay uyum sağlamalarına ve yıllardır ilk kez uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Haritalama araçlarının aksine TheyDo, ekipler, ürünler ve coğrafyalar arasındaki yolculukları yönetmek için tasarlanmıştır ve her şey birleşik bir yolculuk merkezli çerçevede gerçekleşir.
Totango
totango.com
Totango, çapraz işlevli kurumsal ekiplerin üretkenliği, elde tutmayı ve genişletmeyi artırmasına yardımcı olmak için sınırsız ölçeklenebilirlik ve benzersiz değer elde etme süresi sağlayan, işletmelerin büyüyemeyeceği müşteri başarısı yazılımıdır. Sektördeki en iyi uygulamalarla bütünleştirilmiş önceden oluşturulmuş müşteri başarısı programları, müşteri yolculuğunun her aşamasında başlamayı, işinize göre özelleştirmeyi ve kritik iş sonuçlarına ulaşmayı hızlı ve kolay hale getirir. SAP, Github, Schneider Electric ve Aircall dahil olmak üzere dünyanın en büyük müşteri başarısı ekipleri, müşteri sağlığının 360 derecelik bir görünümü için müşteri verilerini entegre etmek, müşteri portföylerini işbirliği içinde yönetmek ve müşterileriyle proaktif ve akıllı bir şekilde etkileşim kurmak için Totango'yu kullanıyor .
Woopra
woopra.com
Woopra, şirketlerin müşterilerini anlama, analiz etme, etkileşim kurma ve elde tutma yöntemlerini yeniden tanımlayan bir Müşteri Yolculuğu Analitiği çözümüdür. Platform, müşteri yaşam döngüsünün tamamı boyunca optimizasyonu ve büyümeyi desteklemek için tasarlandı. Departmanlardaki boşlukları kapatan tam yaşam döngüsü öngörüleri için analiz raporlarını bir araya getirmek amacıyla bireysel düzeydeki verilerden yararlanılıyor. Woopra'nın tescilli izleme teknolojisi web sitenizdeki, ürününüzdeki ve mobil uygulamalarınızdaki kullanımı izler. Ayrıca platform, araçlar ve ekipler genelinde farklı veri noktalarını sorunsuz bir şekilde birleştirmek için Salesforce, Marketo, Intercom ve Segment gibi iş ortaklarıyla 51'den fazla tek tıklamayla entegrasyon sunuyor. Veriler Woopra'ya aktıkça, Kişi Profilleri her kullanıcı için ilk dokunuştan dönüşüme ve sonrasına kadar tam bir davranış geçmişini ortaya çıkarır. Her etkileşimi daha kişiselleştirilmiş deneyimler ve destek yaratmak için bir fırsat haline getiriyoruz. Gelişmiş analiz özellikleri arasında, birleştirilmiş verilerle desteklenen doğrusal olmayan Müşteri Yolculukları, Trendler ve Elde Tutma raporları bulunur. Sayıları kişilere çevirmek ve verilerinizde kim, ne ve nasıl sorularına ilişkin tamamen yeni görüşler açmak. Son olarak Woopra'nın Tetikleyicileri, ekiplerin verileri üzerinde gerçek zamanlı eyleme geçmelerini sağlar. Sayfa içeriğini otomatik olarak kişiselleştirin, bir sohbet mesajını tetikleyin, damlama kampanyalarını segmentlere kaydedin, potansiyel müşteri durumunu güncelleyin veya sıfır gecikmeyle bir promosyonu özelleştirin. Güçlü davranışsal ve demografik verilerle bir araya gelen şirketler, kişiselleştirilmiş deneyimleri doğru kanaldan, doğru zamanda sunabiliyor. Dünya çapında 200.000'den fazla kullanıcısı ve 1.000 yenilikçi müşterisiyle Woopra, SaaS, e-Ticaret ve İsteğe Bağlı hizmetler tarafından müşterileri anlamak, etkileşime geçmek ve veriler aracılığıyla bağlantı kurmak için kullanılan ilk birleşik analiz çözümünü sağlar.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy, gizlilik ve güvenlik sağlarken oturum tekrarını, ön uç hata izlemeyi, ürün analitiğini ve önceliklendirmeyi bir araya getiren güvenilir bir dijital deneyim platformudur. Zipy ile neler yapabilirsiniz? > Kullanıcı kaybını önlemek için kullanıcı davranışını anlayın > Eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmek için canlı kullanıcıları ve gerçek zamanlı hataları izleyin > Dahili geliştirme araçlarıyla JS ve API hatalarını çözmek için gereken süreyi azaltın > Müşteri deneyimi sorunları konusunda ekip üyelerinizle işbirliği yapın > Müşteri yolculuğu videosunun tekrar oynatılmasını, ağdan yararlanın günlükler, konsol günlükleri ve yığın izlemelerin tümü tek bir yerde Zipy'yi kimler kullanabilir? Zipy en çok Ürün ekipleri, İş Analistleri, Müşteri Başarısı, Müşteri Desteği ve müşteri sorunlarını çözmek zorunda olan Geliştiriciler için faydalıdır. Zipy ile neyi başaracaksınız? > TTR'yi %50 azaltın ve destek ve geliştirme ekibinizin hata ayıklama zamanından tasarruf edin > Sorunlarını proaktif bir şekilde düzelterek müşteri kaybını azaltın > Ürün ve analist ekipleri tarafından kullanıcı davranışının anlaşılmasına dayalı olarak daha iyi bir ürün ve GTM stratejisi oluşturun
FirstHive
firsthive.com
FirstHive, tüketici pazarlamacılarının ve markaların hem çevrimiçi hem de çevrimdışı tüm kaynaklardan birinci taraf verilerinin kontrolünü ele geçirmelerine olanak tanıyan ve dönüşümleri artıran son derece kişiselleştirilmiş kampanyalara olanak tanıyan tam kapsamlı bir Müşteri Veri Platformudur.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM, Ads platformu, Clearbit ve Search Console verileri olmak üzere tüm veri silolarını kodsuz entegrasyonlarla bir araya getiriyor. Factors, web sitesinden gelen anonim ziyaretçileri CRM kişileri/potansiyel müşterilerle belirledikten sonra, tüm pazarlama ölçümlerinizin birleşik bir görünümünü, yatırım getirisi analizi ile çoklu dokunuşlu ilişkilendirmeyi, pazarlama ve satış hunisi analizini ve B2B pazarlamacıları için özel olarak hazırlanmış otomatik içgörüleri sağlar.