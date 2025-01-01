Müşteri Yolculuğu Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Niue

JENTIS

jentis.com

JENTIS, 2020 yılında Thomas Tauchner ve Klaus Müller'in etrafında beş kişilik bir ekip tarafından Viyana'da kuruldu. JENTIS, Veri Yakalama Platformu (DCP) ile sunucu tarafı izlemeye dayalı yenilikçi bir web izleme çözümü geliştirdi. JENTIS DCP ile şirketler verilerini yalnızca gizlilikle uyumlu bir ...