Web uygulamaları için uygulama mağazası Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

Ara

✨ WebCatalog Desktop ✨ WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin. WebCatalog Desktop'u İndir Daha fazla bilgi edinin

En Popüler Son Eklenenler Müşteri Yolculuğu Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Alternatif olarak müşteri yolculuğu düzenleme yazılımı olarak da adlandırılan müşteri yolculuğu analitiği yazılımı, çeşitli kanallarda müşteri deneyiminin denetimini ve otomasyonunu kolaylaştırır. Buradaki en önemli terim, yazılımın tüm kanallardaki müşteri etkileşimlerini izlediğini, entegre ettiğini ve değerlendirdiğini, işletmelerin gerçek zamanlı olarak yanıt vermesini ve gözlemlenen davranışlara dayalı stratejiler uygulamasını güçlendirdiğini ifade eden "yolculuk"tur.